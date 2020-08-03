Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200803/1575308357.html
Соглашение России и Кипра об избежании двойного налогообложения
Соглашение между правительством РФ и правительством Республики Кипр "Об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал" было... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T14:59
россия
кипр
справки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/144723/30/1447233097_0:120:3138:1885_1400x0_80_0_0_b24153ada0b0dd2a54bc3b5d4fc2994e.jpg
россия
кипр
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/144723/30/1447233097_0:120:3138:1885_1400x0_80_0_0_b24153ada0b0dd2a54bc3b5d4fc2994e.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/144723/30/1447233097_192:0:2923:2048_1400x0_80_0_0_e9ed22eef7c4c9e5cff75a21b864c556.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/144723/30/1447233097_533:0:2581:2048_1400x0_80_0_0_d68933ec431b78c56de058efbb1edd1f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, кипр, справки

Соглашение России и Кипра об избежании двойного налогообложения

14:59 03.08.2020
407
© РИА Новости / Борис Бабанов / Перейти в фотобанкКипр
Кипр
© РИА Новости / Борис Бабанов
Перейти в фотобанк
Соглашение между правительством РФ и правительством Республики Кипр "Об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал" было подписано 5 декабря 1998 года с целью поощрения экономического сотрудничества между двумя странами.
Вступило в силу 17 августа 1999 года. Соглашение применяется в отношении налогов с 1 января 2000 года. Согласно действующей редакции соглашения, оно применяется к лицам, которые являются резидентами одного или обоих договаривающихся государств.
Под резидентом подразумевается "любое лицо, которое по законодательству этого государства подлежит налогообложению в нем на основании его местожительства, постоянного местопребывания, места управления, места регистрации или любого другого критерия аналогичного характера". Однако этот термин не включает любое лицо, которое подлежит налогообложению в таком государстве только в отношении доходов из источников в этом государстве или в отношении находящегося там капитала (статья 4).
В статье 2 соглашения отмечено, что оно применяется к налогам на доходы и капитал, взимаемым от имени каждого договаривающегося государства или его политических подразделений или местных органов власти, независимо от способа их взимания. Пункт 2 этой же статьи дает определение таких налогов: "налогами на доходы и капитал считаются все налоги, взимаемые с общей суммы дохода, общей стоимости капитала или с отдельных элементов дохода или капитала, включая налоги с доходов от отчуждения движимого или недвижимого имущества, налоги, взимаемые с общей суммы заработной платы, выплачиваемой предприятием, а также налоги на доходы от прироста капитала".
Существующими налогами, к которым применяется соглашение, являются, в частности:
применительно к Российской Федерации: налог на прибыль (доход) предприятий и организаций, подоходный налог с физических лиц, налог на имущество предприятий и налог на имущество физических лиц;
применительно к Кипру: подоходный налог, корпоративный налог на доход, специальный сбор на защиту республики, налог на недвижимое имущество и налог на прирост стоимости капитала.
В статьях 6-22 соглашения подробно рассматриваются все виды прибыли, которую может получить физическое или юридическое лицо на территории одной или обеих стран-участниц соглашения: доходы от недвижимого имущества, прибыль от предпринимательской деятельности, доходы от международных перевозок, прибыль ассоциированных предприятий, дивиденды, проценты, роялти, доходы от отчуждения имущества, доходы от независимых личных услуг, доходы от работы по найму, гонорары директоров, доходы артистов и спортсменов, доход от государственной службы, пенсии, выплаты студентам, стажерам, научным работникам, профессорам и преподавателям, капитал, другие доходы.
Статья 23 соглашения устанавливает методы устранения двойного налогообложения для Кипра и для России. Определяются налоговые вычеты и их максимальные размеры.
Заключительные статьи документа говорят о недискриминации, взаимосогласительной процедуре, помощи в сборе налогов, системе обмена информацией между компетентными органами стран-участниц, ограничении льгот.
При этом в статье 28 отмечается, что "ничто в настоящем соглашении не затрагивает налоговых привилегий сотрудников дипломатических или консульских учреждений, предоставленных в соответствии с нормами общего международного права или в соответствии с положениями специальных соглашений".
Соглашение было заключено на неопределенный период времени, однако, любое договаривающееся государство может прекратить его действие, направив по дипломатическим каналам другому договаривающемуся государству письменное уведомление о прекращении действия в любое время после истечения пяти лет с даты вступления в силу соглашения. В таком случае соглашение прекращает свое действие в отношении полученного дохода или принадлежащего капитала с первого января или после первого января календарного года, следующего за годом направления уведомления о прекращении действия.
В конце марта 2020 года президент России Владимир Путин предложил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов, переводимые на счета за рубежом.
Это требует корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Президент предупредил, что Россия в одностороннем порядке выйдет из таких соглашений с теми странами, которые не примут ее предложения.
Сейчас дивиденды при выплате физлицам-налоговым резидентам РФ облагаются по ставке 13%, а нерезидентам – 15%. При этом популярные у многих состоятельных россиян офшорные схемы позволяют существенно снизить налог.
Кипр – наиболее популярная у российского бизнеса низконалоговая юрисдикция, через которую капитал переводится в офшоры и обратно в Россию.
Соглашение с Кипром позволяет уменьшить налоги с выплачиваемых за границу дивидендов и процентов по займам до 5 и 0% с 15 и 20%.
Согласно сообщению российского Минфина, за время действия Российско-Кипрского соглашения этой юрисдикцией воспользовались многие российские компаний. По разным оценкам, на Кипр было выведено в 2018 году более 1,4 триллиона рублей, а в 2019 – более 1,9 триллиона.
В апреле Минфин РФ уведомил Кипр о внесении изменений в налоговое соглашение. Россия и Кипр 25 июня начали переговоры по изменениям в соглашение об избежании двойного налогообложения.
В ходе переговоров Кипр выдвинул свои предложения, проанализировав которые Минфин России пришел к заключению, что по сути они размывают и делают недостижимым предполагаемый российской стороной эффект от принимаемых мер по поддержке национальной экономики и социальных программ, а также будут способствовать безналоговому выводу с территории Российской Федерации через Кипрскую юрисдикцию значительных финансовых ресурсов российского происхождения.
3 августа Минфин РФ объявил, что начинает процедуру денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
101000
Обсудить 0
РоссияКипрСправки
Рекомендуем
Празднование 90-й годовщины со дня образования Воздушно-десантных войск в Москве. 2 августа 2020
Десантник рассказал, с чего началась потасовка в парке Горького
Постельный клоп
В России появились тропические постельные клопы
Табличка на здании Министерства финансов РФ
Россия разорвет договор по двойному налогообложению с Кипром
Пляж на турецком курорте Бодрум
Украинскую топ-модель избили на пляже в Турции
Сотрудник МРЭО ГИБДД УМВД России по Тамбовской области ведет сортировку государственных регистрационных знаков
В России вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров
Табличка на здании Федеральной налоговой службы в Москве
Договор России с другими странами об избежании двойного налогообложения
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецки
Польский премьер рассказал, что Варшаве не нравится в России
Актриса Кристина Асмус
Асмус ответила на слухи о скорой свадьбе Харламова
Монумент Независимости Украины в Киеве
"Мы провалились": депутат Рады рассказал о переломном моменте для страны
Строительство газопровода Северный поток-2
Эксперт предсказал судьбу "Северного потока — 2" после польского штрафа
Здание телевизионного технического центра Останкино с баннером Первого канала
Суд взыскал с Первого канала 400 тысяч рублей из-за песни Лепса
Модель Ирина Шейк за кулисами перед показом Victoria's Secret Fashion Show 2016 в Париже, Франция
В Японии составили рейтинг самых красивых россиянок
Актер Сергей Гармаш
СМИ узнали доходы Сергея Гармаша, ушедшего из "Современника"
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев
Дегтярев предостерег от "демонизации" хабаровчан
“Остров надежды”: приют, где выхаживают собак-инвалидов
“Остров надежды”: приют, где выхаживают собак-инвалидов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:36Лукашенко хочет расширить географию дружественных Белоруссии стран
08:25Лукашенко подтвердил намерения изменить конституцию Белоруссии
08:11Роскачество рассказало, как продлить срок службы ноутбука
07:45Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей во вторник
07:35В Москве провели более 6,5 миллиона тестов на коронавирус
07:21Трамп заявил, что США сократят контингент в Афганистане
07:10Венесуэла продвинулась в процедуре получения российского "Авифавира"
06:58Роспотребнадзор назвал регионы с повышенными дозами облучения радоном
06:55СМИ опубликовало новые кадры задержания Джорджа Флойда
06:39Дегтярев объявил о назначении нового зампреда хабаровского правительства
06:34В Японии рассмотрят вопрос об обороне "на территории противника"
06:32Найденные в Израиле 3000-летние фигурки считают изображением бога Яхве
06:17Польский премьер рассказал, что Варшаве не нравится в России
05:47Эксперты заявили о неожиданном результате отказа Швеции от карантина
05:35Инфекционист не исключила вспышки COVID-19 после возвращения туристов
05:27На авиабазе Хмеймим установили мемориал погибшим медсестрам из России
05:17СМИ: Пекин примет ответные меры, если все журналисты КНР покинут США
05:12Эксперт рассказал, что делать, если смартфон не заряжается до конца
04:34"Мы провалились": депутат Рады рассказал о переломном моменте для страны
04:32Счетная палата назвала причину плохого качества региональных дорог
Лента новостейМолния