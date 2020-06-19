Россия может расторгнуть налоговое соглашение с Кипром, сообщили СМИ

Собеседники издания говорят, что минфин Кипра пока не согласился на пересмотр соглашения. По словам одного из консультантов, Кипр предложил сохранить ставки, ужесточив контроль за иностранными структурами российского бизнеса, чтобы технические прослойки не могли экономить на налогах.