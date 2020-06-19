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Россия может расторгнуть налоговое соглашение с Кипром, сообщили СМИ
Переговоры об изменении налогового соглашения с Кипром пока зашли в тупик, и оно может быть расторгнуто, пишет в пятницу газета "Ведомости" со ссылкой на... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T09:01
мальта
центральный банк рф (цб рф)
министерство финансов рф (минфин россии)
владимир путин
кипр
люксембург (государство)
экономика
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мальта
кипр
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мальта, центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии), владимир путин, кипр, люксембург (государство), экономика

Россия может расторгнуть налоговое соглашение с Кипром, сообщили СМИ

09:01 19.06.2020
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© РИА Новости / Борис Бабанов / Перейти в фотобанкКипр
Кипр
© РИА Новости / Борис Бабанов
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Кипр. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Переговоры об изменении налогового соглашения с Кипром пока зашли в тупик, и оно может быть расторгнуто, пишет в пятницу газета "Ведомости" со ссылкой на федерального чиновника и нескольких консультантов, знающих об этом от чиновников.
Президент России Владимир Путин в конце марта предложил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов, переводимые на счета за рубежом. Это требует корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Президент предупредил, что Россия в одностороннем порядке выйдет из таких соглашений с теми странами, которые не примут ее предложения.
Дом правительства Российской Федерации
1 апреля, 17:50
Россия уведомила Кипр об изменении соглашения по налогообложению
Сейчас дивиденды при выплате физлицам - налоговым резидентам РФ облагаются по ставке 13%, а нерезидентам - 15%. Россия в апреле уведомила Кипр об изменении соглашения об избежании двойного налогообложения. Соответствующие уведомления также были направлены министерствам финансов Люксембурга и Мальты.
Кипр – наиболее популярная у российского бизнеса низконалоговая юрисдикция, через которую капитал переводится в офшоры и обратно в Россию. Как отмечает газета со ссылкой на данные ЦБ, за 2019 год Россия вложила в кипрские компании 14,5 миллиарда долларов, а получила 8,1 миллиарда долларов прямых инвестиций. Соглашение с Кипром позволяет уменьшить налоги с выплачиваемых за границу дивидендов и процентов по займам до 5% и 0% с 15% и 20% соответственно.
Собеседники издания говорят, что минфин Кипра пока не согласился на пересмотр соглашения. По словам одного из консультантов, Кипр предложил сохранить ставки, ужесточив контроль за иностранными структурами российского бизнеса, чтобы технические прослойки не могли экономить на налогах.
Российский Минфин получил подтверждение, что его предложения рассматриваются, обратной дороги уже нет, и если в ближайшие месяцы переговоры зайдут в тупик, Россия будет вынуждена осенью инициировать принятие законов по денонсации соглашения, сказал представитель министерства. Представитель кипрского минфина не ответил на запрос газеты.
Издание отмечает, что расторжение соглашения с Кипром может привести к еще большему росту налоговых издержек, чем его пересмотр.
Зарубежные страны. Кипр. Лимасол
7 ноября 2019, 03:34
Власти Кипра отобрали "золотые паспорта" у девяти граждан России
6545001
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МальтаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Министерство финансов РФ (Минфин России)Владимир ПутинКипрЛюксембург (государство)Экономика
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