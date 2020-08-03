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Россия разорвет договор по двойному налогообложению с Кипром
Россия начала процедуру денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром, сообщил Минфин. РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T14:21
россия
владимир путин
кипр
люксембург (государство)
в мире
экономика
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Кипр пытается шантажировать негативными последствиями... Никаких негативных последствий для России не будет, только плюс. А вот для Кипра, серьёзный финансовый удар. Могут пострадать предприниматели завязанные на серые схемы. Но это их проблема.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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россия, владимир путин, кипр, люксембург (государство), в мире, экономика

Россия разорвет договор по двойному налогообложению с Кипром

13:23 03.08.2020 (обновлено: 14:21 03.08.2020)
217292
© РИА Новости / Владимир БарановТабличка на здании Министерства финансов РФ
Табличка на здании Министерства финансов РФ
© РИА Новости / Владимир Баранов
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Россия начала процедуру денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром, сообщил Минфин.
Как отмечается в сообщении, это делается в рамках выполнения указа президента о налогообложении доходов в виде дивидендов, переводимых на счета за рубежом, по ставке 15 процентов. В апреле Минфин уведомил Кипр о внесении изменений в налоговое соглашение. После этого стороны вели переговоры.
Здание министерства финансов РФ
26 марта, 20:03
Налоговые изменения по дивидендам вступят в силу в 2021 году
"В ходе переговоров Кипр выдвинул свои предложения, проанализировав которые Минфин России пришел к заключению, что, по сути, они размывают и делают недостижимым предполагаемый российской стороной эффект от принимаемых мер по поддержке национальной экономики и социальных программ, а также будут способствовать безналоговому выводу с территории Российской Федерации через кипрскую юрисдикцию значительных финансовых ресурсов российского происхождения", — заявили в Минфине.
По данным ведомства, за время действия соглашения с Кипром этой юрисдикцией воспользовались многие российские компании. По разным оценкам, в 2018 году они вывели на Кипр более 1,4 триллиона рублей, а в 2019-м — более 1,9 триллиона.

Реакция Кипра

В Минфине Кипра РИА Новости заявили, что ничего не знают о планах разорвать соглашение.
"Мы находимся в ожидании. С моей точки зрения, нет причин для прекращения соглашения. У нас был обмен электронными посланиями, мы оптимистично настроены", — сказала представитель ведомства, отметив, что переговоры еще идут.
По ее мнению, разрыв соглашения не станет полезным ни для Кипра, ни для России.

"В таком случае налогообложение выйдет из-под действия соглашения, оно будет регулироваться произвольно различными налоговыми органами. Это не содействует уверенности инвесторов. Это будет иметь негативные последствия для двух стран. Наш настрой — не доводить до разрыва соглашения, поэтому мы ведем переговоры с российской стороной, чтобы найти справедливое решение, которое поможет обеим странам", — заключила собеседница агентства.

Она добавила, что Кипр первоначально предлагал продлить действие соглашения, но Россия это предложение не приняла.

Налог на дивиденды

Идею обложить налогом в 15 процентов доходы в виде дивидендов, переводимые на счета за рубежом, выдвинул в конце марта президент Владимир Путин. Это требует корректировки соглашений об избежании двойного налогообложения. При этом глава государства предупредил, что Россия в одностороннем порядке выйдет из таких соглашений с теми странами, которые не примут ее предложения. Помимо Кипра, соответствующие уведомления Минфин направил Люксембургу и Мальте.
Сейчас дивиденды при выплате налоговым резидентам России облагаются по ставке 13 процентов, а нерезидентам — 15 процентов. При этом популярные у многих состоятельных россиян офшорные схемы позволяют существенно снизить налог. Так, соглашение с Кипром позволяет снизить налоги с дивидендов с пяти процентов до нуля, а с процентов по займам — с 20 процентов до 15.
Кипр
30 июля, 14:45
Кипр оценил ход переговоров с Россией по налогообложению
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РоссияВладимир ПутинКипрЛюксембург (государство)В миреЭкономика
Популярные комментарии
Кипр пытается шантажировать негативными последствиями... Никаких негативных последствий для России не будет, только плюс. А вот для Кипра, серьёзный финансовый удар. Могут пострадать предприниматели завязанные на серые схемы. Но это их проблема.
3 августа, 13:44
Арсений Новиков
307700013
Правильное решение! Давно пора!
3 августа, 13:39
Егор Панкратов
306700010
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