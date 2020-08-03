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Минфин назвал причину разрыва налогового соглашения с Кипром
Россия разрывает соглашение о двойном налогообложении с Кипром, поскольку партнеры пытались размыть эффект для российского бюджета от повышения налога на вывод... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T13:26
россия
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экономика
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россия, министерство финансов рф (минфин россии), владимир путин, кипр, люксембург (государство), экономика

Минфин назвал причину разрыва налогового соглашения с Кипром

13:25 03.08.2020 (обновлено: 13:26 03.08.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства финансов России
Здание министерства финансов России
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание министерства финансов России. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Россия разрывает соглашение о двойном налогообложении с Кипром, поскольку партнеры пытались размыть эффект для российского бюджета от повышения налога на вывод дивидендов, говорится в сообщении Минфина РФ.
По данным министерства, российские налогоплательщики вывели в Кипр за 2018-2019 годы более 3,3 триллиона рублей.
"В ходе переговоров Кипр выдвинул свои предложения, проанализировав которые Минфин России пришел к заключению, что по сути они размывают и делают недостижимым предполагаемый российской стороной эффект от принимаемых мер по поддержке национальной экономики и социальных программ, а также будут способствовать безналоговому выводу с территории Российской Федерации через Кипрскую юрисдикцию значительных финансовых ресурсов российского происхождения", - говорится в сообщении.
Минфин объявил, что начинает процедуру денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром.
Кипр
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Кипр оценил ход переговоров с Россией по налогообложению
"За время действия Российско-Кипрского соглашения этой юрисдикцией воспользовались многие российские компаний. По разным оценкам, на Кипр было выведено в 2018 году более 1,4 трлн. рублей, а в 2019 – более 1,9 трлн", - добавляется в сообщении.
Президент России Владимир Путин в конце марта предложил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов, переводимые на счета за рубежом. Это требует корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Президент предупредил, что Россия в одностороннем порядке выйдет из таких соглашений с теми странами, которые не примут ее предложения.
В апреле Минфин РФ уведомил Кипр о внесении изменений в налоговое соглашение, а позже направил аналогичные уведомления в Люксембург и на Мальту. Сейчас дивиденды при выплате физлицам-налоговым резидентам РФ облагаются по ставке 13%, а нерезидентам - 15%. При этом популярные у многих состоятельных россиян офшорные схемы позволяют существенно снизить налог. Соглашение с Кипром позволяет уменьшить налоги с выплачиваемых за границу дивидендов и процентов по займам до 5 и 0% с 15 и 20%.
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23 июля, 09:19
МИД надеется на продуктивный диалог с Кипром по двойному налогообложению
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РоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)Владимир ПутинКипрЛюксембург (государство)Экономика
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