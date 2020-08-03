Минфин назвал причину разрыва налогового соглашения с Кипром

По данным министерства, российские налогоплательщики вывели в Кипр за 2018-2019 годы более 3,3 триллиона рублей.

"За время действия Российско-Кипрского соглашения этой юрисдикцией воспользовались многие российские компаний. По разным оценкам, на Кипр было выведено в 2018 году более 1,4 трлн. рублей, а в 2019 – более 1,9 трлн", - добавляется в сообщении.