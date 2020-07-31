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Тур на пляж. Как отдыхать на переполненных российских курортах
В этом году российские морские курорты стали Меккой для любителей пляжного отдыха. В Краснодарский край, Крым и Калининградскую область потянулись не только... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T08:05
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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куда поехать, рестораны, кафе, отели, впечатления - туризм, куршская коса, калининградская область, сочи, республика крым, калининград, туризм

Тур на пляж. Как отдыхать на переполненных российских курортах

08:00 31.07.2020 (обновлено: 08:05 31.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкОтдыхающие купаются и катаются на парашюте в Судаке
Отдыхающие купаются и катаются на парашюте в Судаке
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости, Мария Селиванова. В этом году российские морские курорты стали Меккой для любителей пляжного отдыха. В Краснодарский край, Крым и Калининградскую область потянулись не только постоянные гости, но и туристы, которые до закрытия границ предпочитали зарубежные туры. Как в связи с этим изменилась ситуация на побережье, где искать хорошие пляжи и уединенные уголки, бронировать ли места в кафе — в материале РИА Новости.

Сочи: спрос превышает предложение

"Примерно столько туристов у нас было в 2018 году, когда Россия проводила чемпионат мира по футболу, хотя сейчас их все же больше. Желающие забронировать апартаменты, в том числе на август, звонят каждый день, спрос превышает предложение", — рассказывает основатель сочинского апарт-отеля Алиса Чумаченко.

После Олимпиады-2014 Сочи стал самым известным современным отечественным курортом. Из-за пандемии коронавируса сюда отправились многие туристы, обычно отдыхающие за границей.
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже в Саки
Отдыхающие на пляже в Саки
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Отдыхающие на пляже в Саки
Администрация Сочи сообщает, что за два летних месяца в городе провели отпуск полмиллиона отдыхающих. В некоторых санаториях и гостиницах число посетителей выросло на 20 процентов по сравнению с прошлым годом.
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Любителям приватного отдыха стоит приехать на курорт осенью — туристов, скорее всего, станет меньше. "Сперва казалось, что в этом году будет длинный сезон — с июня по конец ноября, а не сентября, как обычно. Но из-за открытия границ часть отдыхающих отправится за рубеж. На сентябрь бронирований меньше, чем на летние месяцы", — отмечает Чумаченко.
Местные жители такому количеству гостей рады, говорит гид Светлана Васькова. "Без отдыхающих Сочи просто умрет. Здесь нет крупных предприятий, доход — только от турбизнеса", — поясняет она.
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Центральные прибрежные территории города заполнены. "Но есть много диких мест, где можно купаться, а также дорогих пляжей, где за недельный абонемент стоимостью две тысячи рублей турист получит сервис выше европейского уровня — полотенца, коктейли, душевые, охрану", — рассказывает Васькова.
Поесть можно и в столовых за 250 рублей, и в ресторанах высокой кухни. "Многие гости отмечают, что заведения общепита в Сочи лучше, чем в Европе", — говорит экскурсовод. Иногда бывают очереди на вход, чаще всего — если кафе расположено на набережной, в нем невысокие цены и вкусная еда. "В некоторые и зимой столик нужно было бронировать заранее", — отметила Светлана.
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Еда и развлечения за год не подорожали. А вот стоимость проживания, которая до открытия региона для приезжих (21 июня. — Прим. ред.) была ниже обычной, теперь выросла раз в пять. "Осталось только люксовое жилье, цены кусаются", — признается Светлана.
"Ковидные" ограничения здесь — как везде: необходимо часто мыть руки, соблюдать социальную дистанцию, носить маску в общественных местах, например торговых центрах. В то же время обслуживающий персонал этот предмет защиты не снимает — ни официанты, ни продавцы, ни водители такси.

Крым: яблоку негде упасть

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПосетители в кафе "Маяк" на набережной в Ялте
Посетители в кафе Маяк на набережной в Ялте
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Посетители в кафе "Маяк" на набережной в Ялте
"Коктебель сегодня — самое оживленное место на восточном побережье, хотя и в других поселках и городах туристов не меньше. Ощущение, что все решили побывать на море в этом году. Тут тебе и приезжие богачи с пачками денег, и аборигены с пятью рублями в кармане — яблоку упасть негде", — делится впечатлениями об отдыхе москвич Дмитрий Дерганов.
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже в Евпатории
Отдыхающие на пляже в Евпатории
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Отдыхающие на пляже в Евпатории
Гостиницы почти все забронированы, и на оставшиеся места размещения цены немалые.
"Но это мало кого смущает — народ тусит и отрывается по полной", — говорит он.
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Москвичка Оксана Винокурова, в разные годы летом отдыхавшая в Ялте, подтверждает — туристов сейчас там много. При этом ряд кафе после карантина не открылись, в работающих цены — московские. Очередей нет, но в хорошие рестораны столик нужно бронировать за день, иначе можно не попасть.

Российская Прибалтика: иностранцев заменили соотечественники

"У нас неторопливое обслуживание. Прибалтийским соседям — нормально, но москвичам будет казаться медленным, — рассказывает гид Ирина Слипич. — Мы привыкли делать все спокойно". Гостям, которых в этом году намного больше, чем в прошлом, стоит учитывать особенности региона.
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Местных жителей, по словам Ирины, такое число гостей не раздражает, даже в переполненных электричках, направляющихся на побережье.
Отели заполнены на сто процентов, говорит экскурсовод, но есть апартаменты и виллы — это мини-отели в старинных особняках, окруженных садами. Вот там еще можно зарезервировать номера.
В популярных кафе и ресторанах, например, в Рыбной деревне, столики надо бронировать заранее и приготовиться к тому, что трапеза займет не менее часа из-за большого числа посетителей.
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЛетний отдых на Балтийском море
Летний отдых на Балтийском море
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Летний отдых на Балтийском море
Потерпеть придется и желающим попасть на Куршскую косу: в выходные дни въезд туда может занимать до трех часов. "В это время в автобусе развлекаем туристов рассказами", — отмечает гид. Там же, на косе, непросто попасть в рестораны среднего ценового уровня — чаще всего столик приходится ждать.
Цены на экскурсионное обслуживание не растут уже четыре года, говорит Ирина. А вот стоимость номеров в отелях в этом году подскочила. "Если в августе турпоток увеличится, будет очень дорого", — считает она.
Зато мест на пляжах, протянувшихся на полторы сотни километров, хватит всем. На Куршской косе — еще почти 50 километров.
В сентябре на Балтийское побережье традиционно едет меньше туристов. И это отличное время побывать на море для тех, кто не любит толп. Осенью можно осваивать малоизученные места области. Экскурсовод посоветовала обратить внимание на "южное направление": Правдинск (бывший Фридланд) или Железнодорожный (Гердауэн), где множество древних кирх, живописные руины замков, фахверковые кварталы и "совершенно немецкие виллы".
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28300118
Туризмкуда поехатьРестораныКафеОтелиВпечатления - ТуризмКуршская косаКалининградская областьСочиРеспублика КрымКалининградТуризм
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