Открытие авиасообщения с Турцией не снизило цены на российских курортах

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Цены на гостиницы Черноморского побережья России после объявления о возобновлении авиасообщения между Россией и Цены на гостиницы Черноморского побережья России после объявления о возобновлении авиасообщения между Россией и Турцией остались на прежнем уровне, поскольку спрос на отечественные курорты остаётся высоким, сообщили в Ассоциации туроператоров России ( АТОР ).

Россия с 1 августа возобновляет авиасообщение с тремя странами: Великобританией , Турцией и Танзанией

"Новость о том, что с 1 августа разрешены полеты в Стамбул , а с 10 июля – в Анталью , Даламан и Бодрум, вызвала эмоциональный подъем у туристической розницы, представители которой один за другим начали сообщать о всплеске спроса. Однако когда эйфория немного улеглась, оценки розницы относительно спроса стали более сдержанными", - прокомментировали ситуацию в АТОР.

Эксперты обратили внимание на узкую географию вылетов (Москва и область, Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону), появились вопросы к отельному ассортименту и особенностям работы турецких гостиниц после пандемии, к правилам въезда в страну и возвращения в Россию.

"Более того, большая часть туристов уже определились с планами на отдых в летнем сезоне и не все готовы их менять. Многие туристы опасаются ехать на первых чартерах в Турцию, они хотят дождаться возвращения туристов и послушать отзывы. Есть и те, кто боятся, что планы операторов вновь будут скорректированы и опять возникнут проблемы с возвратом денег", - пояснили в АТОР.

Эксперты поясняют, что в связи со стабильным спросом на пляжные курорты страны отельеры высокоуровневых средств размещения на юге России не стремятся менять ценовую политику.