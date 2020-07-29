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Открытие авиасообщения с Турцией не снизило цены на российских курортах
Цены на гостиницы Черноморского побережья России после объявления о возобновлении авиасообщения между Россией и Турцией остались на прежнем уровне, поскольку... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T12:30
туризм
приостановка авиасообщения из-за коронавируса
россия
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
турция
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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приостановка авиасообщения из-за коронавируса, россия, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, турция, экономика

Открытие авиасообщения с Турцией не снизило цены на российских курортах

12:30 29.07.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Цены на гостиницы Черноморского побережья России после объявления о возобновлении авиасообщения между Россией и Турцией остались на прежнем уровне, поскольку спрос на отечественные курорты остаётся высоким, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Россия с 1 августа возобновляет авиасообщение с тремя странами: Великобританией, Турцией и Танзанией.
"Новость о том, что с 1 августа разрешены полеты в Стамбул, а с 10 июля – в Анталью, Даламан и Бодрум, вызвала эмоциональный подъем у туристической розницы, представители которой один за другим начали сообщать о всплеске спроса. Однако когда эйфория немного улеглась, оценки розницы относительно спроса стали более сдержанными", - прокомментировали ситуацию в АТОР.
Эксперты обратили внимание на узкую географию вылетов (Москва и область, Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону), появились вопросы к отельному ассортименту и особенностям работы турецких гостиниц после пандемии, к правилам въезда в страну и возвращения в Россию.
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"Более того, большая часть туристов уже определились с планами на отдых в летнем сезоне и не все готовы их менять. Многие туристы опасаются ехать на первых чартерах в Турцию, они хотят дождаться возвращения туристов и послушать отзывы. Есть и те, кто боятся, что планы операторов вновь будут скорректированы и опять возникнут проблемы с возвратом денег", - пояснили в АТОР.
Эксперты поясняют, что в связи со стабильным спросом на пляжные курорты страны отельеры высокоуровневых средств размещения на юге России не стремятся менять ценовую политику.
"За счет нехватки мест в объектах размещения сформирована большая глубина продаж. До середины сентября все популярные объекты стоят "в стопе". Маловероятно, что российские отели испугаются конкуренции с Турцией и начнут снижать цены. Снижение возможно на период завершения сезона – вторая половина сентября и начало октября", - комментируют эксперты Ассоциации.
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ТуризмПриостановка авиасообщения из-за коронавирусаРоссияАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмТурцияЭкономика
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