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Туризм
https://ria.ru/20200727/1574982200.html
В Сочи отдохнули более 490 тысяч туристов с начала курортного сезона
Более 490 тысяч туристов отдохнули в Сочи с начала курортного сезона на фоне пандемии коронавируса, здравницы загружены на 90%, сообщает администрация города. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T13:59
туризм
коронавирус в россии
новости - туризм
сочи
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, новости - туризм, сочи

В Сочи отдохнули более 490 тысяч туристов с начала курортного сезона

13:59 27.07.2020
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже в Сочи
Отдыхающие на пляже в Сочи
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Отдыхающие на пляже в Сочи. Архивное фото
СОЧИ, 27 июл - РИА Новости. Более 490 тысяч туристов отдохнули в Сочи с начала курортного сезона на фоне пандемии коронавируса, здравницы загружены на 90%, сообщает администрация города.
С 1 июня курорт поэтапно начинал работу. Первыми открылись санатории с медицинской лицензией. На сегодняшний день в Сочи работают практически все объекты размещения: санатории, пансионаты, гостиницы и мини-отели. Работают пляжи и объекты показа. С 18 июля начали работу аквапарки и аттракционы на открытом воздухе. При этом в Сочи отмечается большое количество туристов.
"С начала летнего курортного сезона в Сочи побывало свыше 490 тысяч туристов. На сегодняшний день в городе отдыхают свыше 200 тысяч гостей. Загрузка санаторно-курортного комплекса составляет в среднем 90%, что соответствует показателям прошлого года", - говорится в сообщении.
При этом власти уточняют, что по ряду объектов размещения уровень загрузки превышает аналогичный период прошлого года на 20%.
Сотрудница санатория Знание в Сочи готовит номер к приему гостей
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При этом в городе усилены меры по дезинфекции общественных мест, пляжей, транспорта. Специальные мониторинговые группы следят за соблюдением масочного режима.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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ТуризмКоронавирус в РоссииНовости - ТуризмСочи
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