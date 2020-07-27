https://ria.ru/20200727/1574982200.html
В Сочи отдохнули более 490 тысяч туристов с начала курортного сезона
Более 490 тысяч туристов отдохнули в Сочи с начала курортного сезона на фоне пандемии коронавируса, здравницы загружены на 90%, сообщает администрация города. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T13:59
2020-07-27T13:59
туризм
коронавирус в россии
новости - туризм
сочи
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус в россии, новости - туризм, сочи
СОЧИ, 27 июл - РИА Новости.
Более 490 тысяч туристов отдохнули в Сочи
с начала курортного сезона на фоне пандемии коронавируса, здравницы загружены на 90%, сообщает администрация города.
С 1 июня курорт поэтапно начинал работу. Первыми открылись санатории с медицинской лицензией. На сегодняшний день в Сочи работают практически все объекты размещения: санатории, пансионаты, гостиницы и мини-отели. Работают пляжи и объекты показа. С 18 июля начали работу аквапарки и аттракционы на открытом воздухе. При этом в Сочи отмечается большое количество туристов.
"С начала летнего курортного сезона в Сочи побывало свыше 490 тысяч туристов. На сегодняшний день в городе отдыхают свыше 200 тысяч гостей. Загрузка санаторно-курортного комплекса составляет в среднем 90%, что соответствует показателям прошлого года", - говорится в сообщении.
При этом власти уточняют, что по ряду объектов размещения уровень загрузки превышает аналогичный период прошлого года на 20%.
При этом в городе усилены меры по дезинфекции общественных мест, пляжей, транспорта. Специальные мониторинговые группы следят за соблюдением масочного режима.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.