https://ria.ru/20200729/1575124957.html
Эксперты рассказали, куда российские туристы полетят в августе
Объем бронирований авиабилетов туда-обратно по России с вылетом в августе вырос на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Biletix. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T17:59
2020-07-29T17:59
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республика крым
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155985/11/1559851181_0:133:3172:1917_1400x0_80_0_0_1e77bc74ab01aa849f27bcd020822929.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, челябинск, волгоград, сочи, республика крым, тюмень, анапа, ростов-на-дону
МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Объем бронирований авиабилетов туда-обратно по России с вылетом в августе вырос на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Biletix.
Средний чек клиентов сервиса на внутренние авиаперелеты перегнал прошлогодние показатели на 17 процентов, поднявшись с 10,9 до 12,9 тысячи рублей.
Несмотря на постепенное открытие границ, на вылеты за рубеж приходится лишь восемь процентов бронирований, 92 процента – на путешествия по России. "Отложенный спрос на туристические поездки уже активно реализовывается по внутренним направлениям начиная с июня, в связи с чем динамика бронирований авиабилетов за границу может быть немного ниже, чем по внутренним направлениям", – заявил глава компании Игорь Константинов.
Самые популярные направления по России в августе – Сочи и Крым: туда отправятся по 25 процентов туристов, отдыхающих в России. Анапу выбрали 11 процентов клиентов сервиса, Сагкт-Петербург – пять процентов, Калининград – четыре процента путешественников.
Также эксперты отмечают рост спроса на перелеты в Тюмень – в 3,3 раза, в Томск, Ростов-на-Дону и Волгоград – более, чем в два раза, и в полтора раза чаще, чем обычно, пользователей интересуют перелеты в Челябинск.