Эксперты рассказали, куда российские туристы полетят в августе

МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Объем бронирований авиабилетов туда-обратно по России с вылетом в августе вырос на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Biletix.

Средний чек клиентов сервиса на внутренние авиаперелеты перегнал прошлогодние показатели на 17 процентов, поднявшись с 10,9 до 12,9 тысячи рублей.

Несмотря на постепенное открытие границ, на вылеты за рубеж приходится лишь восемь процентов бронирований, 92 процента – на путешествия по России. "Отложенный спрос на туристические поездки уже активно реализовывается по внутренним направлениям начиная с июня, в связи с чем динамика бронирований авиабилетов за границу может быть немного ниже, чем по внутренним направлениям", – заявил глава компании Игорь Константинов.

Самые популярные направления по России в августе – Сочи и Крым: туда отправятся по 25 процентов туристов, отдыхающих в России. Анапу выбрали 11 процентов клиентов сервиса, Сагкт-Петербург – пять процентов, Калининград – четыре процента путешественников.