Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20200729/1575124957.html
Эксперты рассказали, куда российские туристы полетят в августе
Объем бронирований авиабилетов туда-обратно по России с вылетом в августе вырос на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Biletix. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T17:59
туризм
туризм
новости - туризм
челябинск
волгоград
сочи
республика крым
тюмень
анапа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155985/11/1559851181_0:133:3172:1917_1400x0_80_0_0_1e77bc74ab01aa849f27bcd020822929.jpg
https://ria.ru/20200720/1574508166.html
челябинск
волгоград
сочи
республика крым
тюмень
анапа
ростов-на-дону
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/155985/11/1559851181_0:133:3172:1917_1400x0_80_0_0_1e77bc74ab01aa849f27bcd020822929.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155985/11/1559851181_221:0:2952:2048_1400x0_80_0_0_adc004f567008e90911ba03d217c6daf.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155985/11/1559851181_562:0:2610:2048_1400x0_80_0_0_24e86f458f88970399b6360b42659cb1.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, новости - туризм, челябинск, волгоград, сочи, республика крым, тюмень, анапа, ростов-на-дону

Эксперты рассказали, куда российские туристы полетят в августе

17:59 29.07.2020
903
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПассажир демонстрирует авиабилеты авиакомпании "Победа"
Пассажир демонстрирует авиабилеты авиакомпании Победа
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Объем бронирований авиабилетов туда-обратно по России с вылетом в августе вырос на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Biletix.
Средний чек клиентов сервиса на внутренние авиаперелеты перегнал прошлогодние показатели на 17 процентов, поднявшись с 10,9 до 12,9 тысячи рублей.
Несмотря на постепенное открытие границ, на вылеты за рубеж приходится лишь восемь процентов бронирований, 92 процента – на путешествия по России. "Отложенный спрос на туристические поездки уже активно реализовывается по внутренним направлениям начиная с июня, в связи с чем динамика бронирований авиабилетов за границу может быть немного ниже, чем по внутренним направлениям", – заявил глава компании Игорь Константинов.
Самые популярные направления по России в августе – Сочи и Крым: туда отправятся по 25 процентов туристов, отдыхающих в России. Анапу выбрали 11 процентов клиентов сервиса, Сагкт-Петербург – пять процентов, Калининград – четыре процента путешественников.
Также эксперты отмечают рост спроса на перелеты в Тюмень – в 3,3 раза, в Томск, Ростов-на-Дону и Волгоград – более, чем в два раза, и в полтора раза чаще, чем обычно, пользователей интересуют перелеты в Челябинск.
Бассейн отеля в Анталии
20 июля, 08:00Туризм
Уже скоро? Как Турция готовится к встрече российских туристов
1010003
ТуризмТуризмНовости - ТуризмЧелябинскВолгоградСочиРеспублика КрымТюменьАнапаРостов-на-Дону
Рекомендуем
Ситуация в Турции в связи COVID-19
В Турции могут ввести новые ограничения из-за коронавируса
Отель в Анталье
АТОР предупредила о возможных рисках при поездке в Турцию
Медицинские работники в международном аэропорту Шереметьево
"Аэрофлот" рассказал о требованиях к прилетающим из-за рубежа пассажирам
Здание Министерства иностранных дел Германии в Берлине
В Германии рассказали о возможных санкциях за контрабанду оружия в Ливии
Прохожие во время грозы на одной из улиц в Москве
Власти Москвы попросили временно закрыть летние веранды кафе и ресторанов
Здание Совета Федерации РФ
В Совфеде прокомментировали возможную установку алкозамков на новые авто
Пассажиры у электронного табло в терминале B аэропорта Шереметьево
Эксперт объяснил, почему авиакомпании продают билеты в закрытые страны
Автомобиль едет по подтопленной из-за дождя дороге в Москве
На Москву и Подмосковье надвигается дождь с градом и сильным ветром
Коронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом
Назван способ уничтожить коронавирус за 25 секунд
Российская актриса Юлия Михалкова на красной дорожке церемонии закрытия 72-го Каннского международного кинофестиваля
Бывшая участница "Уральских пельменей" нашла новую работу
Флаг Швеции в Стокгольме
Швеция снимет ограничения на поездки в ряд стран
Подводная лодка Б-274 Петропавловск-Камчатский во время Главного военно-морского парада по случаю Дня ВМФ на Кронштадтском рейде
Китайского блогера восхитил "главный козырь" российского ВМФ
Президент США Дональд Трамп выступает в Вашингтоне на праздновании Дня независимости США
Трамп рассказал, как отреагировал бы на сговор России с талибами
Полиция Франции
В Париже ограбили квартиру в присутствии жильца, сообщили СМИ
Флаги стран Евросоюза перед главным зданием Совета Европы в Страсбурге
Евросоюз отказался открывать границы для россиян до конца августа
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:04В Алтайской крае умерли семь пациентов с коронавирусом
09:04СМИ: портовые проекты-нарушители могут исключить из магистрального плана
09:01Российская колонна c гуманитарной помощью прибыла в Донецк
08:57На Украине число заразившихся коронавирусом достигло 68 794
08:54В Ливане считают важным развивать промышленное сотрудничество с Сирией
08:50В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 96 пациентов с COVID-19
08:49Раввин рассказал об истории и традициях траурного дня Девятого ава
08:48Новые кадетские классы появятся в 23 московских школах
08:47В Индии за сутки выявили более 50 тысяч новых случаев коронавируса
08:45При стрельбе в Сент-Луисе погибли три человека
08:42Армения заявила о 15 нарушениях перемирия со стороны Азербайджана
08:41В Петербурге окончили восстановительные работы после столкновения поездов
08:40Роскачество предупредило об опасности прослушивания музыки в наушниках
08:39В Башкирии отложили заседание по делу о краже денег кассиром и ее мужем
08:38Число заразившихся коронавирусом в Киргизии превысило 35 тысяч
08:37Представитель: талибы освободят афганских пленных до Курбан-байрама
08:34В Оренбуржье выяснят, есть ли насилие в семье, у которой изымали детей
08:33Названы первые симптомы развития рака
08:32Полиция возбудила дело после ДТП в Перми, где пострадали четверо детей
08:28Ученые из России и США подпишут соглашение об исследованиях по COVID-19
Лента новостейМолния