Более 30 тысяч туристов прибыли в Сочи после смягчения ограничений

"На сегодняшний день в городе находится чуть более 30 тысяч туристов, которые уже заселены с гостиницы и здравницы. С каждым днём количество растет, и мы понимаем, что авиарейсы и ЖД и авто, которые прибывают на территорию города, увеличиваются. И наша главна задача - обеспечить транспортную безопасность, логистику. Все силы и средства на сегодня в городе готовы к приему большого количества гостей", - заявил Копайгородский.