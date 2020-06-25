Более 30 тысяч туристов прибыли в Сочи после смягчения ограничений

СОЧИ, 25 июн - РИА Новости. Сочи принял уже более 30 тысяч туристов со всей России после снятия ряда ограничений из-за коронавируса, сообщил журналистам мэр города Алексей Копайгородский.
С 21 июня в Сочи, как и во всем Краснодарском крае, по решению губернатора снят режим карантина. При этом режим повышенной готовности сохраняется. В Сочи более 1,6 тысячи классифицированных средств размещения, 76 из которых - крупные отели и гостиницы, и всем им разрешено принимать гостей в строгом соответствии санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам, в том числе в части организации питания и размещения гостей в номерах.
"На сегодняшний день в городе находится чуть более 30 тысяч туристов, которые уже заселены с гостиницы и здравницы. С каждым днём количество растет, и мы понимаем, что авиарейсы и ЖД и авто, которые прибывают на территорию города, увеличиваются. И наша главна задача - обеспечить транспортную безопасность, логистику. Все силы и средства на сегодня в городе готовы к приему большого количества гостей", - заявил Копайгородский.
Также с 21 июня в Сочи разрешено открыться всем торговым центрам без ограничений по площади. Деятельность фудкортов, кинотеатров и развлекательных зон по-прежнему остаётся под запретом.
По словам министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Светланы Балаевой, инфраструктура города готовилась к курортному сезону, несмотря на ограничительные мероприятия, и к моменту, когда появилась возможность открывать пляжные территории, основная часть инфраструктуры была готова принимать гостей. Большое внимание уделяется безопасности в условиях пандемии. Так, все арендаторы пляжных территорий стараются максимально соблюдать все требования в части дезинфекционной обработки платной территории, всем отдыхающим предоставляется возможность санитарной обработки рук специальными средствами. Что касается самоизоляции на пляжах территории - это прежде всего задача каждого туриста.
"Курорт готов обеспечить все необходимые требования... Вся инфраструктура отрабатывает все рекомендации Роспотребнадзора, мы ждем гостей и готовы обеспечить их безопасность", - пояснила Балаева.
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