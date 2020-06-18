Резонансные убийства бытового характера в России в 2015-2020 годах

2020
18 июня на севере Москвы в одной из квартир произошла стрельба. Мужчина убил свою бывшую девушку, ее мать и ребенка и, предположительно, покончил с собой. По информации правоохранительных органов, погибли 51-летняя Светлана Тивченко, 22-летняя Елизавета Хлюпина и четырехлетний ребенок. Стрелял, по предварительным данным, 21-летний Севастьян Путинцев. Мужчина, устроивший стрельбу, имел зарегистрированный карабин и пистолет.
4 апреля в поселке Елатьме Касимовского района Рязанской области мужчина 1988 года рождения, находясь на балконе своей квартиры, сделал замечание компании молодых людей, которые громко разговаривали на улице под его окнами. Между ними произошел словесный конфликт, в результате которого мужчина вышел в подъезд со своим охотничьим ружьем и выстрелил в четырех молодых людей и девушку. От полученных ранений все они скончались на месте. Стрелявший мужчина арестован. В ходе допроса он заявил следователям, что выстрелил в людей в целях самообороны.
2019
18 августа в одном из домов в селе Патрикеево Базарносызганского района Ульяновской области с признаками насильственной смерти были обнаружены тела 66-летного мужчины, женщин 69 и 42 лет, а также двух четырехлетних детей. Погибшие – члены одной семьи. Впоследствии возле вышки сотовой связи вблизи села было обнаружено тело родственника погибших – 16-летнего подростка. По одной из версий следствия, подросток расправился с членами своей семьи, после чего свел счеты с жизнью, спрыгнув с вышки сотовой связи. Как сообщили СМИ, перед убийством подросток записал приятелю голосовое сообщение и пожаловался на родных. Он также оставил предсмертную записку, заявив, что решил умереть и забрать близких с собой. В прокуратуре отметили, что школьник мог страдать шизофренией.
2018
24 мая в селе Булгунняхтах (Хангаласский район, Якутия) 65-летний местный житель, вооруженный охотничьим ружьем "Вепрь-12", пришел в дом своих соседей и дважды выстрелил в 34-летнюю жительницу дома. На звук выстрелов, к дому подбежал 10-летний сын погибшей и их 59-летний сосед, которые стали следующими жертвами стрелка и скончались на месте происшествия. Кроме того, в доме находилась 14-летняя дочь погибшей женщины, которая, услышав выстрелы, спряталась под кроватью в своей комнате, и стрелявший не увидел ее. Когда он вышел из дома, девочка позвонила знакомым и сообщила о случившемся. Также, по данным следствия, после этого мужчина вошел в дом других соседей, где убил 67-летнего мужчину и его 38-летнего сына. После чего он вернулся в свой дом и совершил самоубийство. В ходе предварительного расследования было установлено, что мужчина страдал хроническим психическим расстройством, при этом на специализированном учете в медицинских учреждениях или правоохранительных органах не состоял. Следователи проверили законность выдачи мужчине лицензии на приобретение и разрешения на хранение и ношение оружия, но нарушений не выявили.
2017
В ночь на 4 июня произошло массовое убийство в поселке Редкино Конаковского района Тверской области, в садоводческом товариществе "50 лет Октября". В одном из домов были обнаружены тела трех женщин и пяти мужчин. Позже тело еще одной женщины нашли в багажнике припаркованной рядом машины. Все они были застрелены. Полицию вызвала девушка, которой удалось спрятаться от стрелка. Как выяснилось, на даче во время застолья разгорелась ссора, после которой 45-летний москвич Сергей Егоров вернулся к обидчикам с охотничьим ружьем и открыл огонь. Его задержали сразу после преступления. Он был пьян и не пытался скрыться. В сентябре 2017 года Тверской областной суд приговорил Сергея Егорова к пожизненному лишению свободы. Верховный суд оставил приговор без изменений.
2015
4 августа в Следственный комитет РФ сообщили об исчезновении в Нижнем Новгороде семьи из восьми человек – матери, отца и шестерых малолетних детей. С 25 июля 2015 года дети перестали ходить в детсад, и его сотрудники сообщили об этом правоохранителям. Сотрудники полиции через окно проникли в квартиру исчезнувшей семьи и нашли расчлененные тела шести детей 2008-2014 годов рождения и их матери.
В преступлении сразу заподозрили отца семейства Олега Белова, который вскоре был задержан во Владимирской области, причем, во время спецоперации он оказал сопротивление и был ранен. Позже следствие выяснило, что мужчина также убил собственную мать. 29 июня 2016 года Нижегородский областной суд приговорил многодетного отца Олега Белова, обвиняемого в убийстве семьи, а также угрозе применения насилия к представителю власти, к пожизненному сроку лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима. Суд также постановил назначить ему принудительные меры медицинского характера – наблюдение и лечение у психиатра по месту отбывания наказания. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей, тещи подсудимого Валентины Зайцевой, о компенсации морального вреда в размере 5 миллионов рублей. В октябре 2016 года Верховный Суд Российской Федерации утвердил пожизненный приговор в отношении Олега Белова.
17 апреля в городе Кумертау (Башкирия) произошло массовое убийство пяти человек: трех девушек, среди которых были несовершеннолетние, и двух молодых людей. Их обгоревшие тела обнаружили спасатели, приехавшие на тушение возгорания в квартире жилого дома. Криминалисты установили, что молодые люди скончались от ножевых ранений. Вскоре по подозрению в убийстве были задержаны двое жителей Башкирии, которые дали признательные показания, – Константин Сурков и Сергей Букаев. В мае 2016 года суд признал их виновными в убийстве пяти молодых людей и приговорил их к пожизненному заключению. Как установило следствие, ночью 17 апреля 2015 года в квартире одного из домов города Кумертау в компании молодых людей произошла ссора между Букаевым и 23-летним мужчиной. В ходе ссоры Букаев нанес ножом множество ранений потерпевшему, который от полученных травм скончался. После в кухню на шум зашли 22-летняя девушка и Сурков. Опасаясь, что девушка сообщит о произошедшем в полицию, Букаев убил ее. Затем Сурков нанес множество смертельных ударов 17-летнему спящему подростку и 16-летней хозяйке дома. После Букаев и Сурков изнасиловали 17-летнюю подругу хозяйки, затем Букаев убил девушку. Далее Сурков и Букаев подожгли квартиру и скрылись с места происшествия, забрав с собой мобильные телефоны и ценные вещи потерпевших.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости