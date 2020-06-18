https://ria.ru/20200618/1573134141.html
При стрельбе в жилом доме в Москве погибли четыре человека
В московской квартире, откуда ранее слышались выстрелы, нашли тела четырех человек, сообщила РИА Новости представитель столичного главка СК Юлия Иванова. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T16:06
2020-06-18T18:15
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
стрельба на севере москвы
москва
происшествия
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Лилиана Жеманная
Если хотел застрелиться, зачем убивать других, и ребенка? Воистину сатанинское поведение.
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Nazemnov777
Эхо самоизоляции
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РИА Новости
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РИА Новости
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"После выстрелов кричала женщина": на севере Москвы погибли 4 человека
В московской квартире, откуда ранее слышались выстрелы, нашли тела четырех человек, среди них один ребенок. Стрелявший, предположительно, покончил с собой. Трагедия произошла днем 18 июня в доме 38 по улице Приорова. Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что стрельбу, предположительно, устроил 21-летний Севастьян Путинцев. "Погибли Светлана Тивченко 1968 года рождения, Елизавета Хлюпина 1997 года рождения и Матвей Макаганчук 2016 года рождения", — уточнил собеседник агентства.
2020-06-18T16:06
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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видео, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), стрельба на севере москвы, москва, происшествия