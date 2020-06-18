Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200618/1573134141.html
При стрельбе в жилом доме в Москве погибли четыре человека
В московской квартире, откуда ранее слышались выстрелы, нашли тела четырех человек, сообщила РИА Новости представитель столичного главка СК Юлия Иванова. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T18:15
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
стрельба на севере москвы
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573140486_0:154:3124:1911_1400x0_80_0_0_484e60657433435e1f84a639f9cfd0e4.jpg
Если хотел застрелиться, зачем убивать других, и ребенка? Воистину сатанинское поведение.
282
Эхо самоизоляции
281
55
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
"После выстрелов кричала женщина": на севере Москвы погибли 4 человека
В московской квартире, откуда ранее слышались выстрелы, нашли тела четырех человек, среди них один ребенок. Стрелявший, предположительно, покончил с собой. Трагедия произошла днем 18 июня в доме 38 по улице Приорова. Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что стрельбу, предположительно, устроил 21-летний Севастьян Путинцев. "Погибли Светлана Тивченко 1968 года рождения, Елизавета Хлюпина 1997 года рождения и Матвей Макаганчук 2016 года рождения", — уточнил собеседник агентства.
2020-06-18T16:06
true
PT0M50S
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573140486_0:154:3124:1911_1400x0_80_0_0_484e60657433435e1f84a639f9cfd0e4.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573140486_185:0:2916:2048_1400x0_80_0_0_7a8aa199dcf8354710fb1f77cf5a6860.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573140486_526:0:2574:2048_1400x0_80_0_0_8fe8a0bce16af8dd7d49f085174de011.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
видео, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), стрельба на севере москвы, москва, происшествия
При стрельбе в жилом доме в Москве погибли четыре человека
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. В московской квартире, откуда ранее слышались выстрелы, нашли тела четырех человек, сообщила РИА Новости представитель столичного главка СК Юлия Иванова.
2020-06-18T16:06
true
PT0M50S

При стрельбе в жилом доме в Москве погибли четыре человека

16:06 18.06.2020 (обновлено: 18:15 18.06.2020)
456718
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМашина следственного комитета у подъезда дома на севере Москвы, где неизвестный мужчина открыл стрельбу
Машина следственного комитета у подъезда дома на севере Москвы, где неизвестный мужчина открыл стрельбу
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. В московской квартире, откуда ранее слышались выстрелы, нашли тела четырех человек, сообщила РИА Новости представитель столичного главка СК Юлия Иванова.
Инцидент произошел на улице Приорова, дом 38. Мужчина убил свою бывшую девушку, ее мать и ребенка и, предположительно, покончил с собой.

"Погибли Светлана Тивченко 1968 года рождения, Елизавета Хлюпина 1997 года рождения и Матвей Макаганчук 2016 года рождения", — заявили РИА Новости в правоохранительных органах.

По информации источника агентства, стрелявший — Севастьян Путинцев 1999 года рождения — имел зарегистрированные пистолет и карабин. Прокуратура Москвы проверит, как он получил это оружие.
На месте трагедии работают следователи. Возбуждено уголовное дело об убийстве нескольких человек.
8336100719270362
Обсудить 55
Юлия ИвановаСледственный комитет России (СК РФ)Стрельба на севере МосквыМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Если хотел застрелиться, зачем убивать других, и ребенка? Воистину сатанинское поведение.
18 июня, 16:14
Лилиана Жеманная
26120919
Эхо самоизоляции
18 июня, 16:12
NNazemnov777
8242182173
Рекомендуем
Раковая клетка
Врач рассказала о способе определить рак по запаху
Стакан воды
Родители погубили ребенка, заставив выпить воду
Народный артист РФ Александр Домогаров
Домогаров отказался выходить на сцену из-за Ефремова
Раковые клетки
Названы пять симптомов рака кишечника
Пробирки с образцами биоматериалов для тестирования на коронавирус нового типа в Клиническом медицинском центре Читы
Попова: серьезного снижения заболеваемости COVID-19 нет в десяти регионах
Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве
Против Порошенко возбудили дело из-за томоса об автокефалии
Актер Александр Домогаров
Домогаров объяснил свой пост о Ефремове
Вильнюс, Литва
МИД Литвы вызвал представителя российского посольства
Купюра 2000 рублей
Генпрокуратура назвала самые коррупционные регионы в России
Кадр видео, опубликованного в Instagram Филиппа Киркорова
Киркоров ответил обидевшимся на него из-за видео десантникам
Зарядка смартфона
Эксперт рассказал, как нельзя заряжать телефон
Статуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве
Верховный суд объяснил, почему не принял иск о голосовании по Конституции
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ
В России за сутки выявили 7790 случаев заражения коронавирусом
Крым
В Госдуме предостерегли Украину от добычи газа у берегов Крыма
Михаил Игнатьев
Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:42Эпидемиолог: нет нужды тестировать на COVID-19 все население Пекина
07:33В Киргизии за сутки выявили 132 случая COVID-19
07:32В Кузбассе за сутки выявили 61 случай коронавируса
07:21В Иркутске водителя бетономешалки будут судить за "пьяное" ДТП
07:19ВЦИОМ: россияне считают, что при разводе ребенку важно общение с отцом
07:15Исследование: 40% россиян рассчитывают на статус вуза при трудоустройстве
07:13Милонов предложил ввести маркировку для астрологических прогнозов
07:11В Ангарске трамвай столкнулся с грузовиком
07:09В Чите автомобиль со взрослыми и детьми скатился в озеро
07:09В руинах польского замка нашли клад времен Второй мировой войны
07:06В Новой Зеландии после убийства полицейского арестовали двух мужчин
06:49Госминистр иностранных дел ОАЭ раскритиковал Хафтара
06:45В Госдуме предостерегли Украину от добычи газа у берегов Крыма
06:42В Крыму назвали продление санкций ЕС "очередным выхлопом"
06:39Прокуратура добилась снижения цены авиабилетов из Красноярска в Норильск
06:27В Венесуэле призвали американские суды заняться главой Всемирного банка
06:23Премьер Казахстана сдал отрицательный тест на коронавирус
06:11Россияне на самоизоляции стали чаще курить кальян
06:08Болтон просит суд отклонить иск минюста США о запрете выхода его книги
06:06Президент Южной Кореи принял отставку министра объединения
Лента новостейМолния