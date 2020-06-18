При стрельбе в жилом доме в Москве погибли четыре человека

Машина следственного комитета у подъезда дома на севере Москвы, где неизвестный мужчина открыл стрельбу

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. В московской квартире, откуда ранее слышались выстрелы, нашли тела четырех человек, сообщила РИА Новости представитель столичного главка Юлия Иванова. В московской квартире, откуда ранее слышались выстрелы, нашли тела четырех человек, сообщила РИА Новости представитель столичного главка СК

Инцидент произошел на улице Приорова, дом 38. Мужчина убил свою бывшую девушку, ее мать и ребенка и, предположительно, покончил с собой.

"Погибли Светлана Тивченко 1968 года рождения, Елизавета Хлюпина 1997 года рождения и Матвей Макаганчук 2016 года рождения", — заявили РИА Новости в правоохранительных органах.

По информации источника агентства, стрелявший — Севастьян Путинцев 1999 года рождения — имел зарегистрированные пистолет и карабин. Прокуратура Москвы проверит, как он получил это оружие.

На месте трагедии работают следователи. Возбуждено уголовное дело об убийстве нескольких человек.