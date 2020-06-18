Источник: устроивший стрельбу в Москве имел зарегистрированное оружие

Инцидент произошел на улице Приорова (район Коптево): в квартире нашли тела двух женщин, мужчины и маленького ребенка. У всех нашли огнестрельные раны. Возбуждено дело об убийстве двух и более лиц.

Он уточнил, что лицензию на оружие предполагаемый злоумышленник получил в этом году: апреле (на пистолет) и в марте (на карабин).