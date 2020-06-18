https://ria.ru/20200618/1573139811.html
Источник: устроивший стрельбу в Москве имел зарегистрированное оружие
Мужчина, устроивший стрельбу в квартире на севере Москвы, имел зарегистрированный карабин и пистолет, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T17:08
2020-06-18T17:23
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573136344_0:0:1257:708_1400x0_80_0_0_73c98cba95a6bf17a0352b274e10e12b.jpg
https://ria.ru/20200618/1573140763.html
https://ria.ru/20200618/1573139202.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573136344_0:0:1257:708_1400x0_80_0_0_73c98cba95a6bf17a0352b274e10e12b.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573136344_121:0:1070:712_1400x0_80_0_0_73af75acb55b132947b8191eee138541.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573136344_240:0:952:712_1400x0_80_0_0_db4909049382dab2afdbf419ce4a5006.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия