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Источник назвал возраст убитых при стрельбе на севере Москвы
Стрельбу в квартире на севере Москвы, предположительно, устроил 21-летний Севастьян Путинцев, убивший 51-летнюю и 22-летнюю женщин и 4-летнего ребенка, а затем... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T17:33
стрельба на севере москвы
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200618/1573140763.html
1
москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
стрельба на севере москвы, москва, происшествия

Источник назвал возраст убитых при стрельбе на севере Москвы

17:21 18.06.2020 (обновлено: 17:33 18.06.2020)
10030
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПодъезд дома на севере Москвы, где мужчина открыл стрельбу
Подъезд дома на севере Москвы, где мужчина открыл стрельбу
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Стрельбу в квартире на севере Москвы, предположительно, устроил 21-летний Севастьян Путинцев, убивший 51-летнюю и 22-летнюю женщин и 4-летнего ребенка, а затем и себя, заявил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"В стрельбе погибли 51-летняя Светлана Тивченко, 22-летняя Елизавета Хлюпина, которой в эту субботу должно было исполниться 23 года, и четырехлетний ребенок", - сказал собеседник агентства.
Стрелял, по предварительным данным, 21-летний Севастьян Путинцев. Предполагается, что после тройного убийства он покончил с собой.
Машина следственного комитета у подъезда дома на севере Москвы, где неизвестный мужчина открыл стрельбу
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331631611
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Стрельба на севере МосквыМоскваПроисшествия
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