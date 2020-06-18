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Мужчина открыл стрельбу в квартире на севере Москвы, ранена женщина
Неизвестный мужчина открыл стрельбу в квартире жилого дома на севере Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T17:27
стрельба на севере москвы
происшествия
москва
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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стрельба на севере москвы, происшествия, москва

Мужчина открыл стрельбу в квартире на севере Москвы, ранена женщина

15:51 18.06.2020 (обновлено: 17:27 18.06.2020)
12828
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСотрудники полиции и следственного комитета у жилого дома на севере Москвы, где мужчина открыл стрельбу
Сотрудники полиции и следственного комитета у жилого дома на севере Москвы, где мужчина открыл стрельбу
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Неизвестный мужчина открыл стрельбу в квартире жилого дома на севере Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
По предварительным данным, ранена женщина.
Инцидент произошел на улице Приорова, дом 38.
Сейчас полицейские пытаются попасть в квартиру, где забаррикадировался стрелок.
СМИ пишут, что это мог быть конфликт на бытовой почве. В доме вместе с мужчиной и женщиной могли находиться двое детей.
Полиция
17 июня, 17:30
Полиция проверяет сообщение о похожих на стрельбу звуках в центре Москвы
7297526
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Стрельба на севере МосквыПроисшествияМосква
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