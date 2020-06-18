https://ria.ru/20200618/1573132293.html
Мужчина открыл стрельбу в квартире на севере Москвы, ранена женщина
Неизвестный мужчина открыл стрельбу в квартире жилого дома на севере Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T15:51
2020-06-18T17:27
стрельба на севере москвы
происшествия
москва
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https://ria.ru/20200617/1573079124.html
2
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стрельба на севере москвы, происшествия, москва