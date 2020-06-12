Биография Вячеслава Полунина

Еще в школе он самостоятельно начал заниматься искусством пантомимы.

Высшее образование Полунин получил в Ленинградском государственном институте культуры имени Н.К. Крупской (ныне Санкт-Петербургский государственный институт культуры), также он окончил эстрадное отделение ГИТИСа.

В 1968 году во Дворце культуры имени Ленсовета Полунин создал студию пантомимы, из которой со временем вырос клоун-мим-театр "Лицедеи". К началу 1971 года сформировалось ядро будущего театра. В 1974 году вышел первый спектакль, в 1975 году – спектакль "Лицедеи". С 1981 года театр работал на сцене Дворца молодежи в Ленинграде. За время его существования были созданы спектакли "Фантазеры", "Чурдаки", "Из жизни насекомых", "Асисяй-ревю", "Катастрофа", музыкальная миниатюра "Блю-блю-блю-канари", выпущено более десяти программ.

Среди программ, созданных Полуниным, "Карнавал", "Баден-Баден", "Ночь на Лысой горе", "Дьяболо", "Снежное действо".

Этапным для Полунина стал 1981 год, когда на телевизионном "Новогоднем огоньке" он выступил с новым номером "Асисяй", изображая маленького, наивного и трепетного человечка в желтом комбинезоне с красным шарфом и в красных тапочках. Его визитной карточкой стал номер "Низзя".

В 1991 году Полунин закрыл театр "Лицедеи". В 1991-1993 годах он создал в Москве и Санкт-Петербурге культурный центр "Академия дураков", который начал работу по возрождению карнавальных традиций в России, проводил крупные фестивали и праздники.

С 1993 по 1995 год Полунин работал в "Цирке дю Солей".

С 1996 года он гастролирует по всему миру со своим ставшим знаменитым спектаклем "Снежное шоу". Шоу получило премию в области театрального искусства Drama Desk Awards в номинации "Уникальный театральный опыт", а также номинацию на премию Tony как лучший специальный театральный проект.

Помимо спектаклей на сцене, Полунин активно работает в области уличного театра, осуществив ряд проектов международного уровня. В 1985 году организовал в Москве Мастерскую пантомимы и клоунады, приуроченную к XII Международному фестивалю молодежи и студентов.

В 1989 году по инициативе Полунина был запущен уникальный проект "Караван мира" – театр на колесах, шесть месяцев устраивавший цирковые представления в городах Европы.

В 2001 году был запущен проект "Белый карнавал" , представленный в Москве и Санкт-Петербурге как единое представление, созданное артистами из разных стран в сотворчестве со зрителями.

В 2013-2016 годах Полунин был художественным руководителем Большого Санкт-Петербургского государственного цирка на Фонтанке.

Вячеслав Полунин возглавляет секцию "Цирк и уличный театр" Санкт-Петербургского международного культурного форума.

Полунин снимался в кинофильмах "Только в мюзик-холле" (1980), "Небывальщина" (1983), "И вот пришел Бумбо…" (1984), "Четыре клоуна под одной крышей" (1985), "Как стать "звездой" (1986), "Убить дракона" (1988), "Привет, дуралеи"(1996), "Клоун" (2002) и др.

Он написал книгу "Алхимия Снежности".

Он является обладателем второй премии Всесоюзного конкурса артистов эстрады (1979). Лауреат театральных премий "Тайм Аут" (1994, Великобритания), "Золотой нос" (1995, Испания), "Золотой Ангел" (1996, Великобритания), Премии Луны (2006, 2009, Мексика) и др.

Вячеслав Полунин был удостоен национальной независимой премии "Триумф" (2000), Царскосельской художественной премии (2000), премии имени К.С. Станиславского (2001), "Петрополь" (2007), а также премии В. Высоцкого "Своя колея" (2009) и др.

В 2013 году Петербурге ему была вручена Премия имени Андрея Толубеева за создание нового типа театра – театра драматической клоунады.

Вячеслав Полунин женат , у него трое сыновей.