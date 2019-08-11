Наргиз спела в Сети колыбельную клоунам

МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Наргиз разместила в своем Инстаграме отрывок из фильма "И снег , и смех… Путешествие Славы", в котором поет колыбельную клоунам, анонсировав скорый выход картины.

"Для меня большая честь, стать частью этого волшебного проекта. Делюсь с вами маленьким эпизодом , где я напеваю колыбельную для моих любимых братьев - клоунов", - написала она.

По ее словам, лента о том, как "Снежноу шоу" Вячеслава Полунина едет на гастроли на север России, скоро выйдет на экраны.