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РИА Новости
Культура

Наргиз спела в Сети колыбельную клоунам

14:59, 11 августа 2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Наргиз Закирова
Певица Наргиз Закирова
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Наргиз разместила в своем Инстаграме отрывок из фильма "И снег , и смех… Путешествие Славы", в котором поет колыбельную клоунам, анонсировав скорый выход картины.
"Для меня большая честь, стать частью этого волшебного проекта. Делюсь с вами маленьким эпизодом , где я напеваю колыбельную для моих любимых братьев - клоунов", - написала она.
По ее словам, лента о том, как "Снежноу шоу" Вячеслава Полунина едет на гастроли на север России, скоро выйдет на экраны.
Ранее стало известно о разрыве контракта певицы с Максимом Фадеевым. Наргиз заявила о том, что продюсер запретил ей исполнять его музыкальные произведения и отменил тур, запланированный на август.
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