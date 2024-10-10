https://ria.ru/20241010/teatr-1977287535.html

Новый "Театр на Цветном" объявил о первой премьере

Новый "Театр на Цветном" объявил о первой премьере - РИА Новости, 10.10.2024

Новый "Театр на Цветном" объявил о первой премьере

Новый "Театр на Цветном" в Москве объявил о первой премьере – в декабре будет показан спектакль "12 клоунов в поисках счастья", сообщает пресс-служба заведения. РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T10:59

2024-10-10T10:59

2024-10-10T10:59

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Новый "Театр на Цветном" в Москве объявил о первой премьере – в декабре будет показан спектакль "12 клоунов в поисках счастья", сообщает пресс-служба заведения."Театр на Цветном" предложит принципиально новое прочтение жанра современной клоунады. По словам команды, они собираются удивлять, развлекать, говорить о добре и использовать язык юмора и метафоры в качестве арт-терапии."Язык клоунады всегда обращался к теме исцеляющего добра. Путешествие двенадцати современных персонажей в поисках счастья - тот самый путь в детство, когда любовь и счастье окружали нас. Это спектакль про "внутреннего ребенка", который затерялся в большом городе", - отметил автор идеи и креативный продюсер Андрей Фомин.По его словам, "о терапии добра в клоунаде много рассуждает великий русский клоун Вячеслав Полунин. По сути, он и сформулировал новый язык клоунады, создав "Снежное шоу", покорившее мир. Во многом мы идем в его фарватере".В персонажах зритель легко узнает себя и знакомых: шопоголика, подкаблучника, карьеристку, влюбленного в себя фитнес-тренера, уставшую от жизни светскую львицу или пранкера."Это история о жителях вымышленного "ЖК "Счастье!". Клоуны задаются вопросом, что же такое счастье и, как положено, переворачивают все с ног на голову", - говорит режиссер-постановщик Кирилл Вытоптов.Спектакль готовит большая команда: драматург Михаил Дегтярев, работавший креативным редактором "Вечернего Урганта", обладатели премии "Золотая маска" художница Анастасия Нефедова и художник-постановщик Тимофей Рябушинский, видеохудожник Илья Старилов, сотрудничавший с Cartier, Большим и Мариинским театрами.Стратегический партнер спектакля - первый в России клоунский лейбл "Клаунхаус". На поиски счастья отправятся ​​внук легендарного клоуна Мая Евгений Майхровский-младший, обладатели "циркового Оскара" Максим Карпов, Артем Бабинов и Константин Копейкин, артистка "Снежного шоу" Алиса Курбатова."Процесс сочинения клоунского спектакля - сложный и многослойный. Сначала мы составили список типичных для города типажей, отобрали артистов, затем перешли к сюжету и репризам", - рассказывает креативный продюсер и основательница лейбла "Клаунхаус" Елизавета Гамбург.После первых показов зрителям они уточнялись, "усмешнялись". "Полировка" продолжится и после премьеры: клоунский спектакль обретает финальные черты со временем.Гамбург верит, что с этого момента "у клоунады начнется новая жизнь, и несправедливо забытый жанр завоюет сердца широкой аудитории"."В Москве есть множество спектаклей самых разных жанров и сюжетов, но удивительно, что нет ни одной постановки о людях в большом городе. "12 клоунов в поисках счастья" эту несправедливость намерены исправить и дать возможность каждому посмотреть на нашу жизнь сквозь призму самоиронии, - сказала Янина Татарицкая, руководитель направления промоутерства и продюсирования МТС Live, под чьим управлением будет работать "Театр на Цветном".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

культура, новости культуры, театр, вячеслав полунин, михаил дегтярев, москва, россия