Вениамин Смехов: меня с кем-то путают, говоря о моем 80-летии

МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Актер, режиссер, литератор и телеведущий Вениамин Смехов, которому в понедельник исполняется 80 лет, заявляет всерьез, что этот юбилей - праздник кого-то другого, его с кем путают.

"Говорю всерьез: 80-летний юбилей - это праздник того, с кем меня путают. И потом, юбилей – не родная, чужая для меня тема… и это больше похоже на что-то государственное, а не на день рождения человека", - сказал он РИА Новости.

Автоподарок

Главный подарок – это "автоподарок", как называет его Смехов, который он сделал себе сам ко дню рождения, – это его книга "Жизнь в гостях". Она вышла месяц назад. Известный книжный магазин "Москва" объявил август месяцем книги Смехова.

"Все, что есть в этой книге, – это так или иначе путешествия – географические, семейные, лирические, это встречи, портреты тех, кого мне повезло знать как партнеров, друзей, собеседников. Книга не обо мне, а о, как я, не шутя, говорю, незаслуженном везении в моей жизни. Все мои герои – это выдающиеся люди: Петр Фоменко, Николай Эрдман, Владимир Войнович, любимые поэты, с которыми так сблизила меня жизнь - Самойлов, Межиров, Слуцкий, Окуджава, Евтушенко, Ахмадулина, Вознесенский", – рассказал Смехов.

По его словам, книга начинается с рассказа о его родственниках - родителях, сестре, детях и внуках.

"Затем идет учеба, радости и печали, потери и трагедии и великая удача – Театр на Таганке. Это Любимов, Высоцкий, Золотухин, Демидова, Славина – читатели удивляются такому обилию прекрасных лиц. Моя книга – не мемуары, это отражение моей актерской и литературной памяти", – отметил Смехов.

Он сообщил, что в книге впервые рассказывает о своих оперных постановках в Германии, Франции и Чехии.

Последняя глава книги называется "Любите ли вы театр?". Актер признается, что уже с 1998 года, когда забрал документы из Театра на Таганке, он уже не был сотрудником театра, а потом и окончательно закрыл для себя эту тему, считая, что "ничего лучшего не будет и ничего лучшего и не надо".

Концерты, аудиокниги, телевидение

Активная творческая жизнь Вениамина Борисовича продолжается и сегодня. Он продолжает выступать с сольными концертами, с которыми объездил практически весь мир.

"Концерты – это мои композиции по прозе или поэзии, которые я сам создавал и сам исполнял. Это тоже своего рода "театр одного актера". Также в числе моих сегодняшних занятий – аудиокниги. Мой любимый издательский дом подарил мне много заказов, и у меня уже огромная аудиобиблиотека, в которой – произведения Хемингуэя, Ильфа и Петрова, Владимира Тендрякова, оба шедевра Ерофеева. И даже моя повесть, "В один прекрасный день", которую я написал давно и она была напечатана в 1976 году в популярнейшем тогда журнале "Юность", – рассказал Смехов.

Помимо концертов и аудиокниг есть еще одна тема – телевидение, где Смехов выступал как автор сценариев и телеведущий. По его словам, он написал 40 сценариев для канала "Культура".

"Это мои исповеди и признание в любви к великим поэтам. Это другая и очень важная часть моей творческой жизни. У меня две профессии – литературная и театральная", – отметил Смехов.

Театр навсегда

Но все-таки театр не оставляет Вениамина Борисовича, и в книге он признается, что в последние годы "соблазнился возвращением на сцену". Первым после большого перерыва стал спектакль, который он создал по просьбе Евгения Евтушенко и на стихи поэта – "Нет лет" (тот с успехом шел на Большой сцене Театра на Таганке).

Это было в 2013 году, а уже через год Смехов представил на Таганке спектакль "Флейта - позвоночник" по стихам и дневникам Маяковского, который он создавал по аналогии со спектаклем "Послушайте" Юрия Любимого, где был его соавтором.

© Фото : Анатолий Степаненко Вениамин Смехов на церемонии чествования лауреата национальной премии "Поэт" © Фото : Анатолий Степаненко Вениамин Смехов на церемонии чествования лауреата национальной премии "Поэт"

"Моя театральная жизнь сегодня связана с лидерами современного театра, молодыми талантливыми режиссерами – Максимом Диденко, Виктором Рыжаковым, Мариной Брусникиной. Недавно и кино тоже возникло в моей жизни. Я по нежеланию много отказывался, а по желанию – только что закончил сниматься в сериале "Казанова в России", где сыграл опекуна Казановы. Но главная работа в кино – это "Земля Эльзы" по знаменитой пьесе Ярославы Пулинович, которая снималась в удивительных местах Горного Алтая. Моей партнершей в фильме была чудесная Ирина Печерникова", – рассказал артист.

Смехов в день рождения намерен отправиться на теплоходе по Москве-реке с близкими людьми.