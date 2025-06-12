https://ria.ru/20250612/polunin-2022000111.html

Биография Вячеслава Полунина

Биография Вячеслава Полунина - РИА Новости, 12.06.2025

Биография Вячеслава Полунина

Известный клоун, мим, актер, режиссер, народный артист России Вячеслав Иванович Полунин родился 12 июня 1950 года в городе Новосиле Орловской области. РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T02:16:00+03:00

2025-06-12T02:16:00+03:00

2025-06-12T02:16:00+03:00

справки

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вячеслав полунин

москва

лоуренс оливье

лицедеи

государственный институт театрального искусства

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Известный клоун, мим, актер, режиссер, народный артист России Вячеслав Иванович Полунин родился 12 июня 1950 года в городе Новосиле Орловской области. Еще в школе будущий артист самостоятельно начал заниматься искусством пантомимы. По окончании средней школы он переехал в Ленинград (ныне Санкт-Петербург), где попытался поступить в театральный вуз. Однако из-за проблем с дикцией провалился на экзаменах, а после неудачных вступительных в экономические вузы пошел работать на асфальтобетонный завод. Год спустя Полунин все же был зачислен в Ленинградский энергетический институт (ныне Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет). Во время учебы он продолжил занятия пантомимой, которые со временем стали занимать все большую часть его времени, так что, пробыв студентом только три года, Полунин покинул стены учебного заведения. Позже получил образование в Ленинградском государственном институте культуры имени Н.К. Крупской (ныне Санкт-Петербургский государственный институт культуры), также окончил эстрадное отделение Государственного института театрального искусства (ныне Российский институт театрального искусства – ГИТИС).Еще будучи студентом, в 1968 году Полунин создал студию пантомимы, из которой со временем вырос клоун-мим-театр "Лицедеи". К началу 1971 года сформировалось ядро будущего театра, в которое вошли клоуны – единомышленники Полунина, которые рассматривали цирк как драматическое, а не трюковое искусство. За время существования театра были созданы спектакли "Лицедеи", "Картинки с выставки", "Ночь на Лысой горе" на музыку Модеста Мусоргского, "Фантазеры", "Чурдаки", "Из жизни насекомых", "Асисяй-ревю", "Катастрофа", музыкальная миниатюра "Блю-блю-блю канари…" и др. Труппа регулярно принимала участие в больших концертах, несколько раз ее звали для съемок на телевидение. Всесоюзная слава пришла к Полунину в 1981 году, когда на телевизионном "Голубом огоньке" он представил образ Асисяя – забавного человечка в несуразном желтом комбинезоне, с красным шарфом и в нелепых ботинках. Многие миниатюры, в которых появлялся персонаж Полунина (номера "Асисяй!", "Низзя"), получили признание как профессиональной, так и зрительской аудитории.В 1982 году воплотилась в жизнь давно задуманная Полуниным идея "Мим-парада": в Ленинграде собрались более 800 клоунов со всего Союза, чтобы продемонстрировать свои таланты. В 1983 году по инициативе Полунина на заброшенном острове Тотлебен в Финском заливе была открыта "Школа дураков", где коллективы страны постигали законы клоунады и уличного театра. В рамках XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов, проходившего в Москве в 1985 году, работала "Мастерская пантомимы и клоунады", открытая "Лицедеями". Коллектив во главе с Полуниным помог возродить традиции уличного театра, заново разрабатывая отношение к теме, языку, импровизации, устанавливая новые связи между артистом и зрителем. В 1987 году Вячеслав Полунин организовал Всесоюзный фестиваль уличных театров в Ленинграде, через год им был созван первый Всесоюзный фестиваль "Конгресс дураков", на который съехались со всей страны люди, занимающиеся клоунадой. В 1989 году Полунин вместе со своими западными коллегами организовал фестиваль "Караван мира", участники которого исколесили всю Европу с традиционными для Средневековья ярмарочными представлениями. Грандиозное шествие уличных театров стартовало в Москве и завершилось в Париже, обойдя при этом множество городов. Всего в рамках проекта было показано шестьсот спектаклей. Уже с конца 1980-х годов Полунин жил и работал в основном за границей, совершая лишь краткосрочные поездки на родину. В 1991 году он закрыл театр "Лицедеи" и начал сотрудничать с канадским Cirque du Soleil.В 1993 году Полунин, собрав новую труппу, при помощи режиссера Виктора Крамера создал из старых и новых номеров спектакль "сНежное шоу", с которым объездил сотни городов десятков стран мира и который был назван критиками "театральной классикой". В дальнейшем артист поставил спектакли "Баден-Баден", "Дьябло", "Воздушные замки" и др. https://slavadurak.ru/linija-zhizni/В 1993 году, в очередной приезд в Москву, артист организовал "Академию дураков" –фестиваль, где музыканты могли попробовать себя в роли актеров, литераторы пытались создать шедевры изобразительного искусства. Осуществить проект было задумано в несколько этапов, но из-за недостатка финансирования он не был реализован до конца. Однако академия не прекратила своего существования – она действует до сих пор как неформальное объединение творческих личностей со всего мира с резиденцией под Парижем – "Желтой мельницей", которая одновременно является творческой лабораторией Вячеслава Полунина.В 2000-х годах артист приезжал в Россию с несколькими программами, организовал программу площадных театров Московской театральной олимпиады.В 2013-2016 годах Полунин был художественным руководителем Большого Санкт-Петербургского государственного цирка на Фонтанке. При его руководстве был проведен капитальный ремонт здания цирка с максимальным сохранением подлинных деталей и воссозданием утраченного исторического и архитектурно-художественного облика. В настоящее время Полунин продолжает гастролировать по всему миру с созданным в соавторстве с известным скрипачом и дирижером Гидоном Кремером спектаклем "сНежная симфония", который является продолжение его спектакля "сНежное шоу". Вячеслав Полунин заявил о себе также как киноактер. Он снимался в фильмах "Только в мюзик-холле" (1980), "Небывальщина" (1983), "И вот пришел Бумбо…" (1984), "Четыре клоуна под одной крышей" (1985), "Как стать "звездой" (1986), "Убить дракона" (1988), "Привет, дуралеи!"(1996), "Клоун" (2002), "Билет на божественную комедию" (2022) и др. В соавторстве с Натальей Табачниковой выпустил книги "Алхимия снежности" (2014), "187 книг, которые должен прочесть каждый дурак" (2021). В 2025 году вышла автобиография "Неполное собрание приключений Славы Полунина". Вячеслав Полунин – народный артист России (2001). Награжден орденом Дружбы (2011).Полунин – обладатель второй премии Всесоюзного конкурса артистов эстрады (1979), премии Ленинского комсомола (1986). Удостоен ряда международных наград: приза "Золотой нос" Международного фестиваля клоунов (1995, Испания), приза The Herald Angel Award (1996, Великобритания), приза Лоуренса Оливье (1998, Великобритания), приза Луны (2006, Мексика), театральной премии Drama Desk Award (2005, США). Является кавалером Ордена искусств и литературы Французской Республики (2008).Вячеслав Полунин – лауреат национальной независимой премии "Триумф" (2000), Царскосельской художественной премии (2000), премии имени К.С. Станиславского (2001), Премии имени Андрея Толубеева за создание нового типа театра – театра драматической клоунады (2013), художественной премии "Петрополь" (2015) и др.Вячеслав Полунин женат, у него трое сыновей. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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