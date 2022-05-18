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Ретроспектива творчества Славы Полунина открывается в "Манеже"
Ретроспектива творчества Славы Полунина открывается в "Манеже" - РИА Новости, 18.05.2022
Ретроспектива творчества Славы Полунина открывается в "Манеже"
Ретроспектива творчества народного артиста РФ, клоуна Славы Полунина открывается в московском "Манеже" 18 мая, сообщили РИА Новости организаторы. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T18:25
2022-05-18T18:25
2022-05-18T18:25
культура
вячеслав полунин
манеж
выставки
москва
новости культуры
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Ретроспектива творчества народного артиста РФ, клоуна Славы Полунина открывается в московском "Манеже" 18 мая, сообщили РИА Новости организаторы."В "Манеже" представят самую большую ретроспективу творчества Славы Полунина. Выставка знакомит с удивительными мирами одного из самых известных современных российских деятелей уличного театра. Актер-мим, клоун, постановщик клоунских номеров и реприз Вячеслав Полунин в этом году отпразднует 72-й день рождения", — говорится в сообщении.Организаторы отметили, что будут представлены самые известные проекты артиста. "Полунин всегда был истинно российским творцом, веселым и вдохновляющим амбассадором русской культуры ХХ-ХХI века, дарящим ее всему миру", — отметили в сообщении.Пространства выставки созданы художниками, которые работали с Полуниным на протяжении всего его творческого пути.Выставка "ЗЯ! Воздушные замки Славы Полунина" будет работать с 18 мая по 5 июня.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вячеслав полунин, манеж, выставки, москва, новости культуры
Ретроспектива творчества Славы Полунина открывается в "Манеже"
Выставка "ЗЯ! Воздушные замки Славы Полунина" открывается 18 мая в "Манеже"
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Ретроспектива творчества народного артиста РФ, клоуна Славы Полунина открывается в московском "Манеже" 18 мая, сообщили РИА Новости организаторы.
"В "Манеже" представят самую большую ретроспективу творчества Славы Полунина. Выставка знакомит с удивительными мирами одного из самых известных современных российских деятелей уличного театра. Актер-мим, клоун, постановщик клоунских номеров и реприз Вячеслав Полунин в этом году отпразднует 72-й день рождения", — говорится в сообщении.
Организаторы отметили, что будут представлены самые известные проекты артиста. "Полунин всегда был истинно российским творцом, веселым и вдохновляющим амбассадором русской культуры ХХ-ХХI века, дарящим ее всему миру", — отметили в сообщении.
Пространства выставки созданы художниками, которые работали с Полуниным на протяжении всего его творческого пути.
Выставка "ЗЯ! Воздушные замки Славы Полунина" будет работать с 18 мая по 5 июня.