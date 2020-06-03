Режим ЧС федерального характера и случаи его введения в 2016-2020 годах

Согласно федеральному закону "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" от 21 декабря 1994 года , чрезвычайная ситуация (ЧС) – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Границы зон чрезвычайных ситуаций определяются руководителями работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций на основе классификации чрезвычайных ситуаций, установленной правительством РФ, и по согласованию с исполнительными органами государственной власти и органами местного самоуправления, на территориях которых сложились чрезвычайные ситуации.

Чрезвычайные ситуации классифицируются в зависимости от территории распространения, количества людей, погибших или получивших ущерб здоровью либо размера ущерба.

Согласно постановлению правительства РФ "О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (2007) чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера подразделяются на

– чрезвычайную ситуацию локального характера (не выходит за пределы территории организации (объекта), количество людей, погибших и (или) получивших ущерб здоровью, составляет не более 10 человек либо размер ущерба окружающей природной среде и материальных потерь не более 240 тысяч рублей);

– чрезвычайную ситуацию муниципального характера (не выходит за пределы территории одного муниципального образования, при этом количество людей, погибших и (или) получивших ущерб здоровью, составляет не более 50 человек либо размер материального ущерба составляет не более 12 миллионов рублей);

– чрезвычайную ситуацию межмуниципального характера (затрагивает территорию двух и более муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов, расположенных на территории одного субъекта Российской Федерации , или внутригородских территорий города федерального значения, при этом количество людей, погибших и (или) получивших ущерб здоровью, составляет не более 50 человек либо размер материального ущерба составляет не более 12 миллионов рублей);

– чрезвычайную ситуацию регионального характера (не выходит за пределы территории одного субъекта РФ, количество людей, погибших и (или) получивших ущерб здоровью, составляет свыше 50 человек, но не более 500 человек либо размер материального ущерба составляет свыше 12 миллионов рублей, но не более 1,2 миллиарда рублей);

– чрезвычайную ситуацию межрегионального характера (затрагивает территорию двух и более субъектов РФ, при этом количество людей, погибших и (или) получивших ущерб здоровью, составляет свыше 50 человек, но не более 500 человек либо размер материального ущерба составляет свыше 12 миллионов рублей, но не более 1,2 миллиардов рублей);

– чрезвычайную ситуацию федерального характера (количество людей, погибших и (или) получивших ущерб здоровью, составляет свыше 500 человек либо размер материального ущерба составляет свыше 1,2 миллиарда рублей).

Случаи введения режима чрезвычайной ситуации федерального характера в 2016-2020 годах

21 августа 2017 года в Ростове-на-Дону сильный пожар произошел в частных домах в районе Театрального спуска рядом с главной площадью города. Глава МЧС Владимир Пучков назвал пожар "чрезвычайной ситуацией федерального уровня". За медицинской помощью обратились 58 человек, девять были госпитализированы, один человек погиб. Пострадавшими в результате пожара официально признаны 692 человека. Не пригодными для проживания в результате пожара признано 163 дома. Это свыше семи тысяч квадратных метров жилья

24 мая 2017 года режим чрезвычайной ситуации федерального характера был введен в Ставропольском крае, где в результате выпадения обильных и продолжительных осадков в 29 населенных пунктах произошло подтопление 3 513 жилых домов и 4 295 придомовых территорий с общим населением 19 494 человека, из них 4 623 ребенка, 3 участков автомобильных дорог различного назначения общей протяженностью 35 километров и 5 000 гектаров сельскохозяйственных угодий. Из населенных пунктов в безопасные районы были эвакуированы 338 человек . Ущерб от паводка составил более чем 2,5 миллиарда рублей. Режим ЧС отменили 6 июля

28 апреля 2017 года режим чрезвычайной ситуации федерального уровня был введен на всей территории Сибирского федерального округа из-за лесных пожаров. Пожары в Бурятии, Иркутской области и Красноярском крае уничтожили около 100 домов. Режим ЧС был отменен 11 мая 2017 года.

В 2016 году Приморье накрыл мощный тайфун "Лайонрок", за несколько дней он обрушил на регион трехмесячную норму осадков, затем по краю в начале сентября ударил тайфун "Намтеун".