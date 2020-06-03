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Режим ЧС федерального характера и случаи его введения в 2016-2020 годах
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РИА Новости

Режим ЧС федерального характера и случаи его введения в 2016-2020 годах

18:14 03.06.2020 (обновлено: 18:16 03.06.2020)
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Место разлива топлива в Норильске
Место разлива топлива в Норильске
Согласно федеральному закону "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" от 21 декабря 1994 года, чрезвычайная ситуация (ЧС) – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.
Границы зон чрезвычайных ситуаций определяются руководителями работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций на основе классификации чрезвычайных ситуаций, установленной правительством РФ, и по согласованию с исполнительными органами государственной власти и органами местного самоуправления, на территориях которых сложились чрезвычайные ситуации.
Чрезвычайные ситуации классифицируются в зависимости от территории распространения, количества людей, погибших или получивших ущерб здоровью либо размера ущерба.
Согласно постановлению правительства РФ "О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (2007) чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера подразделяются на:
– чрезвычайную ситуацию локального характера (не выходит за пределы территории организации (объекта), количество людей, погибших и (или) получивших ущерб здоровью, составляет не более 10 человек либо размер ущерба окружающей природной среде и материальных потерь не более 240 тысяч рублей);
– чрезвычайную ситуацию муниципального характера (не выходит за пределы территории одного муниципального образования, при этом количество людей, погибших и (или) получивших ущерб здоровью, составляет не более 50 человек либо размер материального ущерба составляет не более 12 миллионов рублей);
– чрезвычайную ситуацию межмуниципального характера (затрагивает территорию двух и более муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов, расположенных на территории одного субъекта Российской Федерации, или внутригородских территорий города федерального значения, при этом количество людей, погибших и (или) получивших ущерб здоровью, составляет не более 50 человек либо размер материального ущерба составляет не более 12 миллионов рублей);
– чрезвычайную ситуацию регионального характера (не выходит за пределы территории одного субъекта РФ, количество людей, погибших и (или) получивших ущерб здоровью, составляет свыше 50 человек, но не более 500 человек либо размер материального ущерба составляет свыше 12 миллионов рублей, но не более 1,2 миллиарда рублей);
– чрезвычайную ситуацию межрегионального характера (затрагивает территорию двух и более субъектов РФ, при этом количество людей, погибших и (или) получивших ущерб здоровью, составляет свыше 50 человек, но не более 500 человек либо размер материального ущерба составляет свыше 12 миллионов рублей, но не более 1,2 миллиардов рублей);
– чрезвычайную ситуацию федерального характера (количество людей, погибших и (или) получивших ущерб здоровью, составляет свыше 500 человек либо размер материального ущерба составляет свыше 1,2 миллиарда рублей).
Ликвидация ЧС федерального характера осуществляется силами и средствами органов исполнительной власти субъектов РФ, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации.
Случаи введения режима чрезвычайной ситуации федерального характера в 2016-2020 годах
3 июня 2020 года президент России Владимир Путин объявил разлив дизельного топлива в Норильске (Красноярский край) чрезвычайной ситуацией федерального характера. Утечка 20 тысяч тонн нефтепродуктов произошла еще 29 мая, площадь загрязнения составила около 100 тысяч квадратных метров. Причиной стала разгерметизация резервуара с дизельным топливом на Норильской ТЭЦ № 3. По предварительным данным Росприроднадзора, ущерб может исчисляться десятками миллиардов рублей. В Росрыболовстве это ЧП назвали экологической катастрофой с долгосрочными негативными последствиями, отметив, что "восстановление экобаланса пострадавшей Норило-Пясинской водной системы займет десятки лет".
3 июля 2019 года президент России Владимир Путин поручил считать наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального характера. Паводки в Иркутской области начались в конце июня. Наводнение в Иркутской области унесло жизни 25 человек, шестеро пропали без вести. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов. Пострадали от наводнения более 45 тысяч человек. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В июле в Приангарье прошла вторая волна паводка, в результате которой только в Тулунском районе подтопило 233 дома в девяти населенных пунктах. Режим ЧС в Иркутской области продлен до октября 2020 года.
В мае 2018 года режим чрезвычайной ситуации федерального уровня ввели в Якутии. От весеннего и летнего паводков 2018 года в регионе пострадали Якутск и 15 районов. В зоне затопления оказались 63 населенных пункта, 1,4 тысячи домов, пострадавшими числятся 5,1 тысячи человек. Сумма ущерба составила около 1,5 миллиарда рублей.
21 августа 2017 года в Ростове-на-Дону сильный пожар произошел в частных домах в районе Театрального спуска рядом с главной площадью города. Глава МЧС Владимир Пучков назвал пожар "чрезвычайной ситуацией федерального уровня". За медицинской помощью обратились 58 человек, девять были госпитализированы, один человек погиб. Пострадавшими в результате пожара официально признаны 692 человека. Не пригодными для проживания в результате пожара признано 163 дома. Это свыше семи тысяч квадратных метров жилья.
24 мая 2017 года режим чрезвычайной ситуации федерального характера был введен в Ставропольском крае, где в результате выпадения обильных и продолжительных осадков в 29 населенных пунктах произошло подтопление 3 513 жилых домов и 4 295 придомовых территорий с общим населением 19 494 человека, из них 4 623 ребенка, 3 участков автомобильных дорог различного назначения общей протяженностью 35 километров и 5 000 гектаров сельскохозяйственных угодий. Из населенных пунктов в безопасные районы были эвакуированы 338 человек. Ущерб от паводка составил более чем 2,5 миллиарда рублей. Режим ЧС отменили 6 июля.
28 апреля 2017 года режим чрезвычайной ситуации федерального уровня был введен на всей территории Сибирского федерального округа из-за лесных пожаров. Пожары в Бурятии, Иркутской области и Красноярском крае уничтожили около 100 домов. Режим ЧС был отменен 11 мая 2017 года.
Однако 25 мая 2017 года режим чрезвычайной ситуации федерального уровня вновь был введен в Иркутской области и Красноярском крае в связи с лесными пожарами. Пострадали девять населенных пунктов, пожарами были уничтожены 175 жилых домов, в которых проживали 720 человек, 6 объектов экономики и 21 нежилое строение.
В 2016 году Приморье накрыл мощный тайфун "Лайонрок", за несколько дней он обрушил на регион трехмесячную норму осадков, затем по краю в начале сентября ударил тайфун "Намтеун".
В результате было подтоплено 170 населенных пунктов в 27 районах Приморья, а начало учебного года перенесли в 65 школах. В Приморье 2 сентября 2016 года ввели режим чрезвычайной ситуации федерального уровня, он действовал до 2 октября. Режим ЧС регионального уровня сняли лишь в конце декабря 2016 года. Муниципальный режим ЧС действовал до января 2018 года. Общая сумма ущерба от тайфуна "Лайонрок" превысила 7 миллиардов рублей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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