Росприроднадзор оценил толщину слоя нефти на реке после ЧП в Норильске

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Поверхность реки Амбарная покрыта пленкой нефтепродуктов толщиной 4-5 сантиметров после разлива топлива в Поверхность реки Амбарная покрыта пленкой нефтепродуктов толщиной 4-5 сантиметров после разлива топлива в Норильске , загрязнения озера Пясино не видно, сообщили РИА Новости в Росприроднадзоре

Ранее власти Красноярского края сообщили, что из-за аварии на ТЭЦ в Норильске из резервуара вылилось порядка 20 тысяч тонн дизтоплива, попавшего в ручей и речку Амбарная. В Росрыболовстве это ЧП назвали экологической катастрофой с долгосрочными негативными последствиями, отметив, что "восстановление экобаланса пострадавшей Норило-Пясинской водной системы займет десятки лет".

"Поверхность акватории реки Амбарная выше второй линии боновых заграждений покрыта сплошным слоем нефтепродуктов, хорошо видимым при волнении, толщина слоя 4-5 сантиметров, цветность рыже-коричневая. Присутствует ярко-выраженный запах дизтоплива. Берега на расстоянии 2-3 метра от уреза воды покрыты масляной пленкой", - говорится в релизе.

Как уточняют специалисты Росприроднадзора, в районе впадения реки в озеро Пясино, а также на воде не замечено маслянистой пленки и пятен.

В ведомстве уточнили, что были отобраны 18 проб воды.

Ранее в региональном главке МЧС сообщили, что в пятницу на территории ТЭЦ-3 в Норильске произошел пожар на площади 350 квадратных метров. По данным ведомства, пожар возник после того, как автомобиль врезался в хранилище с дизельным топливом. На работу ТЭЦ-3 пожар не повлиял, пострадавших нет. Позднее СК сообщил, что на ТЭЦ-3 АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" произошла разгерметизация резервуара. Горюче-смазочные материалы разлились на проезжую часть технологической дороги, после чего загорелся проезжавший автомобиль. Возбуждено уголовное дело, краевые власти ввели режим ЧС межмуниципального уровня.