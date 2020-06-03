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2020-06-03T08:00
https://ria.ru/20200603/1572363516.html
Америке предлагают выбирать между расизмом и анархией
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РИА Новости

Америке предлагают выбирать между расизмом и анархией

08:00 03.06.2020
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© REUTERS / Brendan McDermidПротестующие в Нью-Йорке
Протестующие в Нью-Йорке
© REUTERS / Brendan McDermid
Ирина Алкснис
Ирина Алкснис
Все материалы
Не было никаких сомнений, что гибель Джорджа Флойда и последовавшие протесты, перетекшие в беспорядки, активно используют в набирающей обороты предвыборной кампании в США.

Предполагалось, что главный удар нанесут по Трампу, на которого его оппоненты возлагают вину за расизм и жестокость белых полицейских, убивших очередного афроамериканца. Однако чем дальше развиваются события, тем яснее, что реальность вновь может преподнести сюрприз демократам.

Американский лидер устроил целое — прекрасно срежиссированное — представление. Он выступил с жесткой речью, в которой а) назвал участников беспорядков "бунтовщиками", б) обвинил власти ряда штатов в неспособности защитить мирных граждан от преступников и в) пообещал мобилизовать все федеральные ресурсы, включая армию, чтобы "положить конец разрушениям и поджогам".
Происходило все в Розовом саду Белого дома, куда доносились звуки разрывов светошумовых гранат и зарядов со слезоточивым газом. Это полиция освобождала от протестующих расположенную рядом Лафайет-сквер в связи с комендантским часом.
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Затем Дональд Трамп вышел из резиденции и проследовал по зачищенной площади до церкви Святого Иоанна, которую за день до этого подожгли радикалы. Там он приподнял Библию и заявил, что "США — самая великая страна в мире", пообещав обеспечить безопасность государства.
Реакция на президентский "перфоманс" последовала молниеносно. Лидеры демократов в конгрессе выпустили совместное заявление, в котором охарактеризовали действия Трампа как "трусливые, малоэффективные и опасные".
Не менее резко выступили руководители нескольких штатов, также представляющие Демократическую партию, в частности губернаторы Нью-Йорка и Орегона. А мэр Вашингтона Муриэл Баузер назвала позором разгон "безоружных протестующих" на Лафайет-сквер, подчеркнув, что федеральная (а не местная — что очень важно!) полиция приступила к зачистке перед Белым домом за 25 минут до комендантского часа. После чего мэр добавила трогательное: "Жители Вашингтона, идите домой. Будьте в безопасности".
По российским меркам все выглядит очень странно. С одной стороны, очевидно, что принимаемых местными и региональными властями мер зачастую явно недостаточно для прекращения вакханалии. СМИ полны свидетельств, как полиция просто наблюдает за разгромом городских кварталов и разграблением магазинов. С другой стороны, президент все больше угрожает и обещает, но по существу пока ничего не делает для стабилизации положения.
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Разгадка таится как в особенностях американской государственной системы, так и в жесткости текущего политического противостояния в стране.
В США довольно сложная система разграничения полномочий между федеральным центром и штатами, но в целом региональные власти несут полную ответственность за происходящее на их территории. Это касается и правоохранительной сферы, благодаря чему в Штатах весьма запутанная структура силовых ведомств.
Плюс надо иметь в виду, что в беспорядках, в первую очередь именно на расовой почве, для Америки нет ничего особенного. Они вспыхивают регулярно. Самый знаменитый, наверное, бунт в Лос-Анджелесе в 1992 году, но многие хорошо помнят и волнения в Фергюсоне в 2014-м.

Федералы вмешиваются только по просьбе властей штата, если те чувствуют, что сами не справляются. Также у президента есть полномочия для применения силы через голову губернатора, но в таком случае именно на него ложится вся ответственность.

А вот тут самое интересное: протесты из-за гибели Джорджа Флойда охватили большинство штатов (около 45 из 50), но очаги беспорядков с погромами, насилием и мародерством находятся преимущественно в вотчинах Демократической партии. Это регионы, где у Трампа нет ни малейшего шанса на победу.
Самый яркий пример — без сомнения, Нью-Йорк. Многонациональный, толерантный и подчеркнуто либеральный мегаполис продолжают громить, а руководство города и штата мямлит невнятицу. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что преступления, конечно, недопустимы, но погромщики "смешались с демонстрантами". Видимо, по его мнению, это достаточное основание для того, чтобы ничего не делать.
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Неготовность губернаторов-демократов принимать жесткие меры легко объяснима: они опираются на электорат, значительная часть которого крайне негативно воспримет применение силы даже против мародеров. Более того, Демократическая партия в своей борьбе с "белым расистом, шовинистом и женоненавистником" Трампом собственными руками укрепила либеральную тенденцию снисходительного отношения к правонарушителям и преступникам, принадлежащим к "дискриминируемым меньшинствам".
Каждая из сторон гражданско-политического противостояния в Америке сделала свою ставку.
Демократы надеются, что волнения сами по себе постепенно выдохнутся и можно будет вновь максимально сосредоточиться на повестке борьбы с расизмом белых консерваторов.

Президент же явно рассчитывает на то, что штаты с губернаторами-республиканцами куда быстрее наведут у себя порядок, не допустив расползания погромов. Зато кадры пострадавших городов и неспособность политиков-демократов справиться с ситуацией не только усилят консолидацию республиканских штатов, но и качнут маятник колеблющихся регионов в сторону Трампа.

Однако показательно, что никто даже не пытается поднять вопрос о необходимости решать обе проблемы: и системного расизма в виде склонности американской правоохранительной системы к избыточному применению насилия, и необходимости решительно подавлять любые беспорядки, какими бы благородными лозунгами они ни прикрывались.
Видимо, для Америки это, как и во многие предыдущие десятилетия, остается непосильной задачей.
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Дональд ТрампЛос-АнджелесСШААвторыВ мире
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