Америке предлагают выбирать между расизмом и анархией

Предполагалось, что главный удар нанесут по Трампу, на которого его оппоненты возлагают вину за расизм и жестокость белых полицейских, убивших очередного афроамериканца. Однако чем дальше развиваются события, тем яснее, что реальность вновь может преподнести сюрприз демократам.
Федералы вмешиваются только по просьбе властей штата, если те чувствуют, что сами не справляются. Также у президента есть полномочия для применения силы через голову губернатора, но в таком случае именно на него ложится вся ответственность.
Президент же явно рассчитывает на то, что штаты с губернаторами-республиканцами куда быстрее наведут у себя порядок, не допустив расползания погромов. Зато кадры пострадавших городов и неспособность политиков-демократов справиться с ситуацией не только усилят консолидацию республиканских штатов, но и качнут маятник колеблющихся регионов в сторону Трампа.