Беспорядки в США на расовой почве в 2010 – 2020 годах

26 мая 2020 года в Миннесоте и в ряде других штатов Америки начались массовые протесты и беспорядки после размещения в интернете видеозаписи, где запечатлено произошедшее 25 мая в Миннеаполисе задержание Джорджа Флойда по подозрению в том, что он расплатился в магазине фальшивыми купюрами.
Полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. Акции протеста переросли в столкновения с полицией, грабежи магазинов и поджоги. В городе был введен режим чрезвычайной ситуации. Позже беспорядки начались и в других крупных городах США: Нью-Йорке, Атланте (штат Джорджия), Альбукерке (штат Нью-Мексико), Фонтане, Сан-Хосе (штат Калифорния) и Хьюстоне (штат Техас). Четырех офицеров, задержавших Флойда, уже уволили из полиции. Одному из них предъявили обвинение в непредумышленном убийстве. К расследованию гибели афроамериканца подключилось ФБР, объявившее это дело приоритетным.
В сентябре 2017 года в городе Сент-Луис (штат Миссури) в течение нескольких дней продолжались протесты после того, как судья оправдал бывшего офицера полиции Джейсона Стокли, который обвинялся в убийстве в 2011 году 24-летнего афроамериканца Энтони Ламара Смита. Полиция в начале сообщила о "мирной демонстрации", но после того как "разбушевавшаяся толпа" стала бить витрины в центре города, причинив значительный материальный ущерб чужому имуществу, правоохранители заявили о незаконности акции. Сообщалось о нападениях на дом мэра, не менее восьми полицейских получили ранения. Правоохранители сообщили, что конфисковали бутылки с неизвестной химической смесью, которые демонстранты использовали против полицейских во время акции, у одного из участников протестов было конфисковано оружие. Несколько человек были задержаны.
В сентябре 2016 года в американском городе Шарлотт (Северная Каролина) начались протесты, связанные с гибелью афроамериканца, которого застрелили полицейские вечером 23 сентября. Согласно отчету полиции, патрульные во время рейда заметили вооруженного мужчину, вышедшего из автомобиля, после чего открыли по нему огонь. От полученных ранений пострадавший скончался в больнице. Из-за беспорядков в городе было введено чрезвычайное положение. Полиция использовала для разгона демонстрантов слезоточивый газ. В ходе протестов пострадали несколько полицейских и гражданских лиц. Один из участников беспорядков получил тяжелое огнестрельное ранение и скончался в госпитале. Более 40 человек были арестованы за нарушения порядка и грабежи во время демонстраций.
В ночь на 14 августа 2016 года в городе Милуоки (штат Висконсин) после убийства полицейским 23-летнего афроамериканца Силвела Смита возникли беспорядки. По данным властей, Смит пошел на полицейских, угрожая пистолетом, и не бросил его даже после того, как ему было сделано соответствующее предупреждение. У Смита также оказалась богатая криминальная история. После убийства между сотней жителей и полицейскими произошли столкновения. В ходе беспорядков пострадали несколько полицейских и участников стихийных акций протеста. Правоохранители провели серию задержаний нарушителей общественного порядка.
В июле 2016 года акции протеста прошли во многих американских городах, причиной которых стало убийство двух афроамериканцев. Сначала в ночь на 5 июля в городе Батон-Руж (Луизиана) двое полицейских повалили на землю мужчину, после чего один из офицеров в упор выстрелил в него. На следующий день аналогичный инцидент произошел в Фолкон-Хайтс (Миннесота). В Далласе (штат Техас) во время акции протеста против произвола полиции неизвестные открыли огонь по стражам порядка. Пятеро полицейских погибли. Трое стрелков были задержаны, еще один был нейтрализован полицией.
В апреле 2015 года в городе Балтиморе (штат Мэриленд) беспорядки вспыхнули после похорон 25-летнего афроамериканца Фредди Грея, получившего смертельные травмы после задержания полицией. Пострадали около 20 полицейских, были зарегистрированы полторы сотни поджогов. В ходе беспорядков около 30 магазинов были серьезно повреждены, еще 250 малых предприятий получили небольшие повреждения. В общей сложности ущерб для бизнеса составил 8,9 миллиона долларов. В наведении порядка участвовал резерв вооруженных сил — нацгвардия, в городе находилось до 3 тысяч военных и полицейских. Также на протяжении ряда дней действовал комендантский час. В убийстве Грея обвинили шестерых полицейских. Они были оправданы.
В августе 2014 года в городе Фергюсон (штат Миссури) беспорядки вспыхнули после того, как полицейский 10 августа застрелил 18-летнего чернокожего подростка Майкла Брауна. Очевидцы свидетельствовали, что полицейский стрелял в Брауна, который поднял руки вверх, демонстрируя свою безоружность. При этом сторонники полицейского утверждали, что Браун проявил агрессию и даже пытался завладеть оружием полицейского. Акции протестов скорбящих друзей и родственников Брауна обернулись многодневным противостоянием с полицией. Из-за начавшихся беспорядков в Фергюсон была введена национальная гвардия, полиция применяла слезоточивый газ и резиновые пули для разгона толпы.
Акции протеста сопровождались всплеском насилия и грабежей, что привело к разорению экономики города и сокращению рабочих мест. В поддержку Фергюсона акции протеста прошли и в других американских городах: Лос-Анджелесе, Сан-Диего, Атланте, Сиэтле, Майами, Филадельфии, Вашингтоне. Новая волна беспорядков накрыла Фергюсон после того, как коллегия присяжных приняла решение не выдвигать обвинения в убийстве Брауна Даррену Уилсону. Протест Фергюсона поддержали жители не менее 120 городов в более чем 38 штатах. Новая волна протестов прокатилась в Фергюсоне в первую годовщину гибели Майкла Брауна.
14 июля 2013 года в калифорнийском городе Окленд (США) недовольство по поводу оправдательного приговора Джорджу Циммерману, который обвинялся в предумышленном убийстве 17-летнего чернокожего подростка Трейвона Мартина, вылилось в акции протеста. Циммерман, патрулировавший улицы на добровольной основе и носивший пистолет, заявил, что подросток напал на него, повалил на землю и бил головой о тротуар. Защита утверждала, что Циммерман заранее заподозрил Мартина в намерении совершить преступление и начал драку. Жюри из шести женщин после 16 часов обсуждения постановило, что Циммерман застрелил Мартина при самообороне. Циммерман был освобожден в зале суда.
Вердикт суда спровоцировал резкие протесты среди афроамериканской общины и правозащитников, которые заявили, что расовая принадлежность жертвы могла сыграть роль в трагических событиях. Суд не нашел свидетельств в пользу этой версии.
Акции протеста прошли в сотне американских городов, в том числе в Майами, Нью-Йорке, Сан-Франциско. В Лос-Анжелесе протестующие запрыгивали на автомобили, нападали на прохожих, устраивали поджоги. По информации телеканала CBS, хулиганы также переворачивали мусорные баки и ломали металлические ограждения вокруг частных домов. Несколько хулиганов были задержаны полицией.
В ночь на 9 июля 2010 года в центре Окленда (штат Калифорния) несколько сотен афроамериканцев устроили беспорядки из-за недовольства мягким решением суда в отношении бывшего сотрудника полиции Йоханнеса Мезерле (Johannes Mehserle), убившего чернокожего мужчину. Инцидент, в связи с которым Мезерле попал под суд, произошел 1 января 2009 года. Полиция получила вызов на одну из железнодорожных платформ в связи с фактами хулиганства в пригородных электричках. При наведении порядка Мезерле вытащил пистолет и выстрелил в спину чернокожего мужчины, который впоследствии скончался. Этот эпизод был записан камерами видеонаблюдения. Сам Мезерле утверждал, что перепутал пистолет с электрошокером.
По данным городских властей, после того как присяжные признали бывшего полицейского виновным в убийстве по неосторожности, около 800 человек, недовольных квалификацией вины Мезерле и тем, что в состав коллегии присяжных не входили афроамериканцы, разбили витрины в нескольких магазинах. Полицейские в противогазах применили против протестующих слезоточивый газ. Глава городской полиции Энтони Баттс заявил, что всего за ночь было арестовано около 50 человек.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости