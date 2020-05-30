Беспорядки в США на расовой почве в 2010 – 2020 годах

Вердикт суда спровоцировал резкие протесты среди афроамериканской общины и правозащитников, которые заявили, что расовая принадлежность жертвы могла сыграть роль в трагических событиях. Суд не нашел свидетельств в пользу этой версии.

По данным городских властей, после того как присяжные признали бывшего полицейского виновным в убийстве по неосторожности, около 800 человек, недовольных квалификацией вины Мезерле и тем, что в состав коллегии присяжных не входили афроамериканцы, разбили витрины в нескольких магазинах. Полицейские в противогазах применили против протестующих слезоточивый газ. Глава городской полиции Энтони Баттс заявил, что всего за ночь было арестовано около 50 человек.