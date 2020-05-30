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2020-05-30T10:41
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Губернатор Миннесоты призвал протестующих вернуться домой
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РИА Новости

Губернатор Миннесоты призвал протестующих вернуться домой

10:41 30.05.2020
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© AP Photo / Julio CortezАкция протеста в Миннеаполисе
Акция протеста в Миннеаполисе
© AP Photo / Julio Cortez
Акция протеста в Миннеаполисе
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Губернатор американского штата Миннесота Тим Уолц призвал протестующих покинуть улицы городов и вернуться в свои дома.

"Ситуация невероятно опасная… Вы должны вернуться домой", - заявил Уолц в ходе пресс-конференции, которую транслировал телеканал CNN.

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"Я возьму на себя ответственность за недооценку масштабов разрушений и размера этой толпы", - добавил губернатор.
Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и ряде других городов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.
Агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило со ссылкой на источники, что Пентагон приказал армии привести подразделения американской военной полиции в готовность к развертыванию в Миннеаполисе.
Акция протеста в Миннеаполисе
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Беспорядки в США из-за убийства афроамериканцаМинистерство обороны СШАМиннеаполисСШАМиннесотаВ мире
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