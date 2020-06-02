Трамп осмотрел окрестности Белого дома, пострадавшие от пожара

ВАШИНГТОН, 2 июн – РИА Новости. Президент Президент США Дональд Трамп осмотрел здания, пострадавшие от пожаров в результате беспорядков в центре Вашингтона.

После выступления в Розовом саду Белого дома с речью о борьбе с беспорядками в стране, которые вспыхнули после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, глава государства в сопровождении охраны и журналистов вышел в Лафайет-сквер. Именно здесь протестующие собираются каждый день с пятницы. Примерно за час до того, как Трамп вышел в сквер полиция вытеснила оттуда протестующих при помощи свето-шумовых гранат и слезоточивого газа.

Президент прошел через сквер и остановился у здания прихода Церкви Святого Иоанна. Здание постройки начала XIX века является исторической достопримечательностью и сильно пострадало накануне в результате пожара.

По свидетельству корреспондента РИА Новости, который стал очевидцем возгорания, здание подожгли радикально настроенные молодые люди, которые разбили окна и стеклянные двери в здании и забросили туда горящие предметы. Кроме того, они сорвали со здания флаг США и сожгли его.