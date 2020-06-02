Протестующие в Нью-Йорке проигнорировали комендантский час

НЬЮ-ЙОРК, 2 июн — РИА Новости, Алан Булкаты. В Нью-Йорке часть протестующих остались на улицах, несмотря на наступление в 23:00 (6:00 мск) комендантского часа, передает корреспондент РИА Новости.
В 23:40 группы по несколько человек продолжают ходить по Манхэттену, подбирая разбросанные вещи из десятков торговых точек, которые ограбили мародеры.
В первую очередь нападению подверглись магазины спорттоваров, электронной техники и украшений. Рабочие спешно заколачивают нетронутые витрины.
На улицах Манхэттена остается огромное число полицейских машин.
Протесты в США
Беспорядки в американских городах вспыхнули после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией. В интернете появились кадры, на которых видно, что на мужчину надели наручники, повалили его, причем один из стражей порядка наступил ему коленом на шею.
На видео задержанный несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Позже он умер в реанимации. Официальные результаты судмедэкспертизы подтвердили, что Флойд умер от удушения.
Четверых полицейских уволили, одного из них обвинили в убийстве по неосторожности. В Вашингтоне и других городах страны объявили комендантский час.
Вчера, 06:06Пушков объяснил, почему США начали "сыпаться"