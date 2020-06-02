Мэр Вашингтона назвала позором разгон протестующих у Белого дома

"Я ввела комендантский час c 19.00 (2.00 мск вторника – ред.). За 25 минут до комендантского часа и без каких-либо провокаций федеральная полиция применила боеприпасы по мирным протестующим перед Белым домом. Это действия, которые сделают работу полиции Вашингтона гораздо более трудной. Позор!" - написала мэр в Twitter .

В субботу и воскресенье протесты у Белого дома переросли в беспорядки. Протестующие жгли машины, поджигали здания, разбивали витрины магазинов и офисов, грабили рестораны. Полиция применяла слезоточивый газ, свето-шумовые гранаты и резиновые пули для разгона протестующих. В свою очередь участники беспорядков бросали в стражей порядка бутылки с водой и петарды. За два дня были задержаны около 100 человек.