Мэр Вашингтона назвала позором разгон протестующих у Белого дома

ВАШИНГТОН, 2 июн – РИА Новости. Мэр Вашингтона Муриэл Баузер назвала позором разгон "безоружных протестующих" у Белого дома в понедельник вечером.
"Я ввела комендантский час c 19.00 (2.00 мск вторника – ред.). За 25 минут до комендантского часа и без каких-либо провокаций федеральная полиция применила боеприпасы по мирным протестующим перед Белым домом. Это действия, которые сделают работу полиции Вашингтона гораздо более трудной. Позор!" - написала мэр в Twitter.
"Жители Вашингтона, идите домой. Будьте в безопасности", - добавила Баузер.
В субботу и воскресенье протесты у Белого дома переросли в беспорядки. Протестующие жгли машины, поджигали здания, разбивали витрины магазинов и офисов, грабили рестораны. Полиция применяла слезоточивый газ, свето-шумовые гранаты и резиновые пули для разгона протестующих. В свою очередь участники беспорядков бросали в стражей порядка бутылки с водой и петарды. За два дня были задержаны около 100 человек.
Никаких упоминаний об этих беспорядках в Twitter Баузер нет.
В понедельник полиция выдавила протестующих за квартал от сквера у Белого дома. На тот момент беспорядков в этом районе еще не было. Спустя некоторое время на улице, которую зачистили полицейские, появился президент Дональд Трамп, который осмотрел приход церкви, который протестующие подожгли накануне.
Афроамериканка Баузер представляет Демократическую партию, сторонники которой составляют большинство в городе, где половина населения темнокожие. Ранее она не раз вступала в публичную перепалку с властями США в лице Трампа по самым разным вопросам, которые касались действий федеральных органов власти на территории города.