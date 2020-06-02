Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-02T04:44
https://ria.ru/20200602/1572323602.html
Мэр Вашингтона назвала позором разгон протестующих у Белого дома
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276240_0:106:1264:817_1036x0_80_0_0_08276495f56e8fe1be0c9ead07e96df6.jpg
РИА Новости

Мэр Вашингтона назвала позором разгон протестующих у Белого дома

04:44 02.06.2020
6266
© РИА Новости / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкПолицейские недалеко от места собрания протестующих в Вашингтоне
Полицейские недалеко от места собрания протестующих в Вашингтоне
© РИА Новости / Артур Габдрахманов
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 2 июн – РИА Новости. Мэр Вашингтона Муриэл Баузер назвала позором разгон "безоружных протестующих" у Белого дома в понедельник вечером.

"Я ввела комендантский час c 19.00 (2.00 мск вторника – ред.). За 25 минут до комендантского часа и без каких-либо провокаций федеральная полиция применила боеприпасы по мирным протестующим перед Белым домом. Это действия, которые сделают работу полиции Вашингтона гораздо более трудной. Позор!" - написала мэр в Twitter.

"Жители Вашингтона, идите домой. Будьте в безопасности", - добавила Баузер.
В субботу и воскресенье протесты у Белого дома переросли в беспорядки. Протестующие жгли машины, поджигали здания, разбивали витрины магазинов и офисов, грабили рестораны. Полиция применяла слезоточивый газ, свето-шумовые гранаты и резиновые пули для разгона протестующих. В свою очередь участники беспорядков бросали в стражей порядка бутылки с водой и петарды. За два дня были задержаны около 100 человек.
Протестующие в Миннеаполисе
Вчера, 00:26
СМИ: американца обвиняют в раздаче взрывчатки на протестах в Миннеаполисе
Никаких упоминаний об этих беспорядках в Twitter Баузер нет.
В понедельник полиция выдавила протестующих за квартал от сквера у Белого дома. На тот момент беспорядков в этом районе еще не было. Спустя некоторое время на улице, которую зачистили полицейские, появился президент Дональд Трамп, который осмотрел приход церкви, который протестующие подожгли накануне.
Афроамериканка Баузер представляет Демократическую партию, сторонники которой составляют большинство в городе, где половина населения темнокожие. Ранее она не раз вступала в публичную перепалку с властями США в лице Трампа по самым разным вопросам, которые касались действий федеральных органов власти на территории города.
Протестующие в Миннеаполисе
1 июня, 21:53
Посольство в США попросило россиян не ездить в города, где идут протесты
274201109
Обсудить 5
Беспорядки в США из-за убийства афроамериканцаДональд ТрампВашингтон (город)СШАВ мире
Популярные комментарии
Пусть идёт в первую линию оцепления и каяться ниц перед теми кто разрушает её город
2 июня, 04:54
Ярослав Погодин
1660001
Рекомендуем
Нацгвардия США
Губернатор Орегона отказалась направить Нацгвардию в Портленд
Алексей Пушков
Пушков объяснил, почему США начали "сыпаться"
На Манхэттене протестующие громят витрины и грабят магазины
На Манхэттене мародеры бьют витрины и грабят магазины
Разбитая витрина магазина
В Нью-Йорке мародеры грабят магазины
Президент США Дональд Трамп
Трамп назвал ответственных за плохую защиту граждан от "бунтовщиков"
Участники протеста, вызванного смертью афроамериканца Джорджа Флойда, на одной из улиц Нью-Йорка
Протестующие в Нью-Йорке проигнорировали комендантский час
Президент США Дональд Трамп
Трамп назвал охватившие страну беспорядки терроризмом
Богдан Вечирко
Стали известны подробности о въехавшем в толпу в Миннеаполисе украинце
Район Дотомбори в Осаке
СМИ: в Японии оценили ущерб от "корона-мошенничества"
Девушка с телефоном на кровати
Мужчина придумал изощренный способ отомстить девушке за измену
На Манхэттене протестующие громят витрины и грабят магазины
В Манхэттене протестующие разграбили магазины
Логотип на стенде государственной корпорации по атомной энергии Росатом
В "Росатоме" заявили о разработке нового метода борьбы против COVID-19
Кадр видео задержания Джорджа Флойда в Миннеаполисе, США
Названа причина смерти Джорджа Флойда
Протестующие в Миннеаполисе
"Вероятно, это русские": взломано абсолютное оружие США
Военнослужащие Национальной гвардии США в Миннеаполисе
Трамп пригрозил ввести армию в охваченные беспорядками города
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:23Врач объяснил бессмысленность ношения масок на улице
03:20Лоза резко ответил на шутку Киркорова
03:14Эксперты рассказали о снижении трат россиян на ЖКХ в апреле
03:12Детям-инвалидам хотят обеспечить доступ к образовательным материалам
03:04Минюст рассказал о перспективах судебной тяжбы с экс-акционерами ЮКОСа
02:45Трамп: в понедельник Вашингтон был "самым безопасным местом на земле"
02:21Протестующие в Вашингтоне осадили Белый дом во время комендантского часа
02:20Эксперт рассказал, как увеличить время работы смартфона без подзарядки
02:09Число умерших от COVID-19 в Бразилии превысило 30 тысяч человек
02:08Американские СМИ назвали полет B-1B "проблемой для российского флота"
02:07Климкин предупредил о конце "национальной идеи" об "освобождении" Крыма
02:03Источник: Минобороны заказало четыре ракеты "Ангара"
01:57Число умерших от коронавируса в Колумбии превысило тысячу человек
01:56Генсек ООН призвал протестующих в США мирно выражать негодование
01:51На борту вывозного рейса из Испании летят 150 россиян
01:46Джонсон пообещал изменить визовые правила для Гонконга
01:41В России за сутки потушили 29 лесных пожаров
01:36Военнослужащий нацгвардии в Миннесоте заболел COVID-19
01:17Эквадор открывает авиасообщение с США
01:15Британские истребители сопроводили российский Ил-20 над Балтикой
Лента новостейМолния