Демократы в США назвали действия Трампа во время протестов трусливыми

Трамп в понедельник в сопровождении охраны и журналистов вышел в Лафайет-сквер после выступления в Розовом саду Белого дома с речью о борьбе с беспорядками в стране, которые вспыхнули после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Именно в Лафайет-сквер протестующие собираются каждый день с пятницы. Примерно за час до того, как Трамп вышел в сквер, полиция вытеснила оттуда протестующих при помощи свето-шумовых гранат и слезоточивого газа.

"В то время когда наша страна требует объединения, президент разрывает ее в клочья. Применение слезоточивого газа против мирных протестующих без провокаций, чтобы президент просто мог позировать для фотографий перед церковью, обесценивает все, чему нас учит вера", - говорится в заявлении.

По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.