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2020-06-02T07:53
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Демократы в США назвали действия Трампа во время протестов трусливыми
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РИА Новости

Демократы в США назвали действия Трампа во время протестов трусливыми

07:53 02.06.2020
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© РИА Новости / СтрингерПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Стрингер
Президент США Дональд Трамп
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Лидеры демократов в конгрессе - спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер меньшинства в сенате Чак Шуммер - считают, что действия президента США Дональда Трампа во время протестов "трусливые, малоэффективные и опасные".
Трамп в понедельник в сопровождении охраны и журналистов вышел в Лафайет-сквер после выступления в Розовом саду Белого дома с речью о борьбе с беспорядками в стране, которые вспыхнули после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Именно в Лафайет-сквер протестующие собираются каждый день с пятницы. Примерно за час до того, как Трамп вышел в сквер, полиция вытеснила оттуда протестующих при помощи свето-шумовых гранат и слезоточивого газа.
"В это трудное время нашей стране необходимо настоящее лидерство. Продолжающееся разжигание раздоров, нетерпимости и насилия президентом трусливо, малоэффективно и опасно", - говорится в совместном заявлении Пелоси и Шумера.
Лидеры демократов выступили с осуждением применения слезоточивого газа против мирных протестующих.
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"В то время когда наша страна требует объединения, президент разрывает ее в клочья. Применение слезоточивого газа против мирных протестующих без провокаций, чтобы президент просто мог позировать для фотографий перед церковью, обесценивает все, чему нас учит вера", - говорится в заявлении.
Пелоси и Шумер призвали Трампа, правоохранительные органы и всех ответственных "уважать достоинство и права американцев".
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.
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