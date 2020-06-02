Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-02T02:18
https://ria.ru/20200602/1572322439.html
Трамп назвал ответственных за плохую защиту граждан от "бунтовщиков"
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1e/1572215212_0:168:3046:1881_1036x0_80_0_0_2acbed72f7434856ccda62224fcf9e01.jpg
РИА Новости

Трамп назвал ответственных за плохую защиту граждан от "бунтовщиков"

02:18 02.06.2020
625
© РИА Новости / СтрингерПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Стрингер
Президент США Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 2 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что региональные и местные органы власти не смогли защитить мирных жителей от преступников, которые устраивают беспорядки в стране.
"В последние дни наша страна оказалась захвачена профессиональными анархистами, жестокими толпами, поджигателями, мародерами, преступниками… и другими бунтовщиками. Ряд штатов и местных органов власти не приняли необходимых мер для защиты жилых районов", - сказал Трамп, выступая в Белом доме.
Трамп пообещал нарушителей закона и комендантского часа привлечь к ответственность по всей строгости закона.
"Комендантский час будет строго соблюдаться. Те, кто угрожают мирной жизни и имуществу, будут задержаны, арестованы и привлечены к ответственности по всей строгости закона. Я хочу, чтобы организаторы этого террора были предупреждены о том, что вам грозит суровое уголовное наказание и длительные сроки тюремного заключения. Сюда входят "Антифа" и другие ведущие зачинщики этого", - добавил он.
Военнослужащие Национальной гвардии США в Миннеаполисе
02:05
Трамп пригрозил ввести армию в охваченные беспорядками города
1340300
Обсудить 1
Беспорядки в США из-за убийства афроамериканцаДональд ТрампСШАВ мире
Рекомендуем
Военнослужащие Национальной гвардии США в Миннеаполисе
Трамп пригрозил ввести армию в охваченные беспорядками города
Разграбленное кафе
На Манхэттене мародеры бьют витрины и грабят магазины
Кадр видео задержания Джорджа Флойда в Миннеаполисе, США
Названа причина смерти Джорджа Флойда
Планета окруженная астероидами
Потенциально опасный астероид летит к Земле
Президент США Дональд Трамп
Трамп назвал охватившие страну беспорядки терроризмом
Рамзан Кадыров
Кадыров призвал ООН наказать власти США за бесчинства
Алексей Резников
На Украине предложили вести переговоры по Донбассу без России
Марк Цукерберг
Работники Facebook протестуют из-за отказа Цукерберга удалять пост Трампа
Президент США Дональд Трамп
Трамп осмотрел окрестности Белого дома, пострадавшие от пожара
Протестующие в Вашингтоне
Протестующие остаются на улицах Вашингтона, несмотря на комендантский час
Протестующий в Вашингтоне
В Вашингтоне возобновились столкновения протестующих и полиции
Логотип на стенде государственной корпорации по атомной энергии Росатом
"Росатом" изобрел новый метод борьбы с коронавирусом
Плавучий космодром Морской старт
Директор "Южмаша" пожаловался на убытки из-за разрыва связей с Россией
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
СМИ: способное достроить Nord Stream 2 судно обрело нового владельца
Кошелек
Роспотребнадзор рассказал, как мошенники используют пандемию COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:05"Росатом" испытает уникальный прибор для ядерной медицины будущего
03:58Роспотребнадзор рассказал, как мошенники используют пандемию COVID-19
03:55В Китае за сутки выявили пять случаев COVID-19
03:53В Мексике за сутки 237 человек умерли от коронавируса
03:50Sony отложила презентацию игр для PlayStation 5
03:46На Манхэттене мародеры бьют витрины и грабят магазины
03:44"Росатом" изобрел новый метод борьбы с коронавирусом
03:43Норвежцы под полом нашли артефакты времен викингов
03:22В России на этой неделе ожидаются крупные пожары в четырех округах
03:19Эксперт рассказала, какие приложения в смартфоне могут быть небезопасными
03:18На северных Курилах ввели режим ЧС из-за двух рыбаков с коронавирусом
03:14Три спутника для исследования Арктики начнут производить с 2021 года
03:11Сбербанк рассказал о популярных схемах мошенничества при онлайн-покупках
03:06Мантуров рассчитывает, что интернет-продажи алкоголя разрешат в 2020 году
03:03Потенциально опасный астероид летит к Земле
03:01Трамп назвал охватившие страну беспорядки терроризмом
02:58Протестующие остаются на улицах Вашингтона, несмотря на комендантский час
02:56Ученые объяснили происхождение пирамид в Мексике
02:46Аргентина вновь продлила срок переговоров по долгу
02:43Директор "Южмаша" пожаловался на убытки из-за разрыва связей с Россией
Лента новостейМолния