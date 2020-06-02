Трамп назвал ответственных за плохую защиту граждан от "бунтовщиков"

"В последние дни наша страна оказалась захвачена профессиональными анархистами, жестокими толпами, поджигателями, мародерами, преступниками… и другими бунтовщиками. Ряд штатов и местных органов власти не приняли необходимых мер для защиты жилых районов", - сказал Трамп, выступая в Белом доме.

"Комендантский час будет строго соблюдаться. Те, кто угрожают мирной жизни и имуществу, будут задержаны, арестованы и привлечены к ответственности по всей строгости закона. Я хочу, чтобы организаторы этого террора были предупреждены о том, что вам грозит суровое уголовное наказание и длительные сроки тюремного заключения. Сюда входят "Антифа" и другие ведущие зачинщики этого", - добавил он.