Коммерческая программа пилотируемых космических полетов NASA

Американский космический корабль Crew Dragon, установленный на стартовой площадке Launch Complex 39A на острове Уилсон во Флориде

Коммерческая программа пилотируемых космических полетов Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (National Aeronautics and Space Administration, NASA/ НАСА ) "Коммерческий экипаж" (NASA’s Commercial Crew Program) представляет собой сотрудничество государственных и частных структур в области освоения космоса.

Для полетов человека в космос NASA использовало подобную модель с 1960-х годов , начиная с программы Mercury и заканчивая программой Space Shuttle.

С июля 2011 года после вывода из эксплуатации американской многоразовой пилотируемой транспортной системы Space Shuttle российские корабли "Союз" стали единственным средством доставки экипажей на Международную космическую станцию (МКС). По данным NASA, с 2006 года США приобрели у России 72 места в кораблях "Союз" на сумму более четырех миллиардов долларов для доставки американских, европейских, канадских и японских астронавтов на станцию и обратно на Землю. За это время стоимость полета для них возросла с 20 до 90 миллионов долларов.

После закрытия программы Space Shuttle NASA перешло от традиционного подхода к работе с частными аэрокосмическими компаниями по созданию ракета-носителей и кораблей, передаваемых в полное владение и управление правительством, к коммерческим контрактам, по которым NASA платит частным компаниям фиксированную цену для разработки ракета-носителей и пилотируемых кораблей для полетов к МКС.

В рамках программы "Коммерческий экипаж" NASA провело отбор среди частных компаний для осуществления пилотируемых полетов на МКС.

Первый раунд программы подразумевал распределение бюджета в 50 миллионов долларов среди нескольких компаний-претендентов, с подписанием специального соглашения (Space Act Agreements), для изучения и разработки некоторых концепций и технологий, необходимых для пилотируемых полетов. В конкурсе приняли участие 35 компаний-претендентов, в финал вышли пять компаний: Sierra Nevada Corporation, The Boeing Company, United Launch Alliance, Blue Origin, Paragon Space Developmetn.

Победителями второго этапа, в рамках которого были распределены 270 миллионов долларов, стали четыре компании: Blue Origin получила 22 миллиона долларов на разработку пилотируемой транспортной системы (Crew Transportation System); SpaceX получила 75 миллионов долларов на доработку корабля Dragon для пилотируемого варианта; Sierra Nevada Corporation получила 80 миллионов долларов на разработку космоплана Dream Chaser; The Boeing Company получила 92,3 миллиона долларов на разработку корабля CST-100.

Для третьего раунда программы компании-претенденты должны были представить завершенную концепцию пилотируемой транспортной системы: космический корабль, средство выведения на орбиту (носитель), стартовая площадка, программа полета, наземные службы для запуска и приземления корабля. По итогам раунда программу покинула компания Blue Origin. С победителями третьего этапа были подписаны соглашения на общую сумму 1,1 миллиарда долларов.

В сентябре 2014 года по итогам конкурса были заключены контракты с фиксированной ценой с двумя компаниями: Boeing – на 4,2 миллиарда долларов и SpaceX – на 2,6 миллиарда долларов.

Всего на программу "Коммерческий экипаж" было выделено более 8,2 миллиардов долларов.

В рамках программы были разработаны новые пилотируемые корабли – Dragon-2 (Crew Dragon) компанией SpaceX и Starliner компанией Boeing.

Планируется, что в период до 2024 года они обеспечат доступ на МКС 48 астронавтов.

По выдвинутым NASA условиям, новые корабли должны вмещать экипаж не менее четырех человек. Кроме того, они должны обладать возможностью оставаться пристыкованными к МКС не менее полугода и в случае необходимости обеспечить экстренную эвакуацию астронавтов на Землю. По данным отчета генерального инспектора NASA по пилотируемым полетам Пола Мартина, на август 2019 года, средняя расчетная стоимость одного места в Starliner составляет 90 миллионов долларов, в Crew Dragon – 55 миллионов долларов

В июне 2019 года представители NASA заявили об открытии Международной космической станции для любых коммерческих проектов. Ими могут воспользоваться как космические туристы, так и компании, нуждающиеся в уникальных условиях на борту станции для проведения научных экспериментов, производства различных товаров и решения других бизнес-задач . Для этого NASA разработало временную директиву об использовании МКС для коммерческой и маркетинговой деятельности.

Согласно документу, первоначально коммерческие компании получат возможность доставить около 175 килограммов груза на борт станции, вернуть около 125 килограмм назад на Землю, воспользоваться 90 часами работы астронавтов NASA и прожить на борту станции около 30 дней. Полет на МКС обойдется космическим туристам в такую же сумму, которую правительство США расходует на отправку астронавтов на орбиту и их жизнь на борту МКС – в 90 миллионов долларов, а каждые сутки жизни на станции будут стоить около 40 тысяч долларов США.

Первый испытательный полет на МКС корабля Dragon-2 в беспилотном режиме состоялся в марте 2019 года

В декабре 2019 года первый такой полет выполнил корабль Starliner , но по техническим причинам его стыковку с МКС отменили. По результатам полета специалисты выявили более 60 требующих решения проблем, корабль могли дважды потерять. Запуск второго корабля Starliner без экипажа к Международной космической станции планируется осенью 2020 года

27 мая 2020 года должен был состояться запуск космического корабля Crew Dragon с астронавтами Дагом Херли и Бобом Бенкеном борту, но из-за погодных условий он был перенесен на 30 мая. Астронавты NASA успели занять места в капсуле, а первую ступень ракеты Falcon-9, которая выводит корабль на орбиту, заполнили топливом. Для участия в запуске прибыли президент США Дональд Трамп, вице-президент Майк Пенс и другие официальные лица.

После отмены старта астронавты провели в кабине более часа , ожидая, пока будет слито топливо и когда сотрудники NASA откроют люк с внешней стороны.