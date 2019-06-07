НАСА запускает программу частных пилотируемых полетов на МКС

МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Представители НАСА заявили об открытии Международной космической станции для любых коммерческих проектов. По их словам, в следующем году на МКС полетят как минимум два "коммерческих" астронавта на борту двух частных пилотируемых кораблей.

"Пока мы планируем только два полета в год. В зависимости от того, как этой возможностью будут распоряжаться наши партнеры-частники, на борту МКС смогут побывать от двух до дюжины коммерческих астронавтов. Мы не планируем самостоятельно продавать места на борту кораблей, этим будут заниматься те компании, которые будут осуществлять доставку людей на станцию", — пояснила Робин Гейтенс (Robyn Gatens), заместитель директора американской части МКС.

Текущая администрация Белого дома, как неоднократно заявляли президент Дональд Трамп, вице-президент Майк Пенс и Джим Бриденстин (Jim Bridenstine), глава НАСА, планирует передать МКС в частные руки после завершения официального срока работы станции в конце 2024 года или 2030 года для стимулирования коммерческого освоения космоса.

Другой важной причиной этого считается то, что НАСА, "Роскосмос", JAXA и ЕКА планируют сконцентрировать свои усилия на постройке первой окололунной космической станции, Deep Space Gateway, а также на изучении и освоении дальнего космоса. Позже американская сторона переименовала проект, назвав его Lunar Orbital Platform-Gateway (LOP-G).

Год назад, как отметила Гейтенс на пресс-конференции на бирже Nasdaq в Нью-Йорке, руководство НАСА обратилось за помощью к дюжине ведущих космических стартапов и крупных корпораций и предложило им подумать о том, как они могли бы использовать доступ к МКС в своем бизнесе.

Результатом этих обсуждений стал запуск коммерческой пилотируемой программы НАСА и публикация директивы , в рамках которой руководство космического агентства детально изложило свои представления о том, как МКС может быть использована этими компаниями.

В соответствии с этим документом, НАСА планирует выделить определенную долю ресурсов, доставляемых или доступных на МКС, для любых коммерческих целей. Ими могут воспользоваться как "космические туристы", так и компании, нуждающиеся в уникальных условиях на борту станции для проведения научных экспериментов, производства различных товаров и решения других бизнес-задач.

Первоначально, объем этих ресурсов будет достаточно скромным – коммерческие компании получат возможность доставить около 175 килограммов груза на борт станции, вернуть около 125 килограмм назад на Землю, воспользоваться 90 часами работы астронавтов НАСА и прожить на борту станции около 30 дней.

В ближайшее время НАСА объявит несколько конкурсов, в рамках которых эти ресурсы будут поделены между компаниями, которые предложат наиболее интересные идеи для реализации на борту станции.

Победители этих конкурсов, по словам Гейтенс, должны будут самостоятельно обеспечить доставку своих грузов или астронавтов на МКС - этими вещами, по ее словам, будут заниматься частные партнеры НАСА, такие как SpaceX или Boeing, а не само агентство.

Как добавил Уильям Герстенмайер (William Gerstenmeier), руководитель Дирекции пилотируемых полетов в НАСА, агентство пока не планирует обучать частных космонавтов тому набору навыков, который необходим для обслуживания станции и выходов в открытый космос. С другой стороны, он не исключил того, что это может произойти в будущем, если коммерческие партнеры проявят большой интерес.

По словам Джеффа ДеВита (Jeff DeWit), финансового директора НАСА, полет на МКС обойдется космическим туристам и "бизнесменам" в такую же сумму, которую правительство США расходует на отправку астронавтов на орбиту и их жизнь на борту МКС. Иными словами, сам полет оценивается примерно в 90 миллионов долларов, а каждые сутки жизни на станции будут стоить около 40 тысяч долларов США.