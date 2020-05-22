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2020-05-22T05:18
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НАСА планирует повторный беспилотный полет Starliner к МКС осенью
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РИА Новости

НАСА планирует повторный беспилотный полет Starliner к МКС осенью

05:18 22.05.2020
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© NASAНовейший корабль Starliner на ракете-носителе Atlas V во время старта c мыса Канаверал во Флориде, США
Новейший корабль Starliner на ракете-носителе Atlas V во время старта c мыса Канаверал во Флориде, США
© NASA
Новейший корабль Starliner на ракете-носителе Atlas V во время старта c мыса Канаверал во Флориде, США . Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Запуск второго корабля Starliner без экипажа к Международной космической станции планируется осенью, следует из материалов НАСА, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В декабре 2019 года был запущен первый корабль Starliner без экипажа, но по техническим причинам его стыковка с МКС была отменена. В апреле разработчик корабля компания Boeing объявила, что Starliner совершит повторный беспилотный полёт.
Согласно материалам НАСА, короткий беспилотный полёт Starliner на МКС ожидается осенью.
В начале марта заместитель руководителя НАСА по пилотируемым программам Дуглас Ловерро сообщил, что по результатам первого беспилотного полета Starliner специалисты выявили более 60 требующих решения проблем. Он отметил, что корабль могли дважды потерять.
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В 2011 году была выведена из эксплуатации американская многоразовая пилотируемая транспортная система Space Shuttle. После этого экипажи на МКС доставляют только российские корабли "Союз". В США для отправки астронавтов на станцию разработаны новые пилотируемые корабли: Crew Dragon - компанией SpaceX, Starliner - компанией Boeing.
В марте 2019 года Crew Dragon совершил беспилотный полёт на МКС. На 27 апреля намечается его запуск с экипажем в составе астронавтов НАСА Дугласа Херли и Роберта Бенкена.
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