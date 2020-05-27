Полеты на российских "Союзах" были унизительными для США, считает Рогозин

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Покупка мест в российских кораблях "Союз" для отправки астронавтов на МКС является для США, как ведущей космической державы, в каком-то смысле унизительной практикой, рассказал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в эфире Youtube-канала "Соловьев live".
Ожидается, что в 23.33 мск, если не помешает погода, ракета-носитель Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon стартует к МКС с космодрома на мысе Канаверал. На орбиту отправятся астронавты Дуглас Херли и Роберт Бенкен. Провожать их в полет приехал президент США Дональд Трамп. Это будет первый американский пилотируемый полет за девять лет.
"Великая американская держава, имеющая колоссальный космический бюджет, в 10 раз превышающий бюджет "Роскосмоса", в течение девяти лет вынуждена была, в каком-то смысле унизительно, наверное, для себя, летать на российских кораблях, и эта монополия (России на доставку экипажей на МКС - ред.), она не естественна, она произошла именно из-за ошибок планирования американской пилотируемой космонавтики", - сказал Рогозин.
По его словам, создав новый корабль, США "сделали то, что обязаны были сделать".
По данным НАСА, с 2006 года США приобрели у России 72 места в кораблях "Союз" на сумму более 4 миллиардов долларов для доставки американских, европейских, канадских и японских астронавтов на станцию и обратно на Землю. За это время стоимость полета для них возросла с 20 до 90 миллионов долларов. С июля 2011 года после вывода из эксплуатации американской многоразовой пилотируемой транспортной системы Space Shuttle корабли "Союз" стали единственным средством доставки экипажей на МКС.
Новые пилотируемые корабли разработаны компаниями SpaceX Илона Маска – Crew Dragon и Boeing – Starliner.