Полеты на российских "Союзах" были унизительными для США, считает Рогозин

"Великая американская держава, имеющая колоссальный космический бюджет, в 10 раз превышающий бюджет "Роскосмоса", в течение девяти лет вынуждена была, в каком-то смысле унизительно, наверное, для себя, летать на российских кораблях, и эта монополия (России на доставку экипажей на МКС - ред.), она не естественна, она произошла именно из-за ошибок планирования американской пилотируемой космонавтики", - сказал Рогозин.