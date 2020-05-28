Астронавты покинули Crew Dragon после отмены запуска

ВАШИНГТОН, 28 мая – РИА Новости. Астронавты Даг Херли и Боб Бенкен покинули капсулу космического корабля Crew Dragon, старт которого к МКС в среду отложили из-за погодных условий, трансляция идет на сайте SpaceX.
Они провели в кабине более часа, ожидая, пока будет слито топливо и когда сотрудники НАСА откроют люк с внешней стороны.
Менее чем за 20 минут до старта он был отменен из-за погодных условий. Следующая попытка будет осуществлена 30 мая.
Это первый испытательный пилотируемый запуск корабля Crew Dragon и первая отправка астронавтов с американской территории с 2011 года, когда была прекращена программа запуска космических шаттлов.