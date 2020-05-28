Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Космическая обсерватория ГАММА-400
Хочу стать космонавтом
2020-05-28T00:58
https://ria.ru/20200528/1572091000.html
Астронавты покинули Crew Dragon после отмены запуска
https://cdn25.img.ria.ru/images/152592/76/1525927628_0:42:3000:1730_1036x0_80_0_0_cbb3a050749abe62bec53b7e4b6636b0.jpg
РИА Новости

Астронавты покинули Crew Dragon после отмены запуска

00:58 28.05.2020
654
© CC BY-NC 2.0 / Official SpaceX PhotosЭскиз космического корабля Crew Dragon
Эскиз космического корабля Crew Dragon
© CC BY-NC 2.0 / Official SpaceX Photos
Эскиз космического корабля Crew Dragon. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 мая – РИА Новости. Астронавты Даг Херли и Боб Бенкен покинули капсулу космического корабля Crew Dragon, старт которого к МКС в среду отложили из-за погодных условий, трансляция идет на сайте SpaceX.
Они провели в кабине более часа, ожидая, пока будет слито топливо и когда сотрудники НАСА откроют люк с внешней стороны.
Менее чем за 20 минут до старта он был отменен из-за погодных условий. Следующая попытка будет осуществлена 30 мая.
Это первый испытательный пилотируемый запуск корабля Crew Dragon и первая отправка астронавтов с американской территории с 2011 года, когда была прекращена программа запуска космических шаттлов.
Президент США Дональд Трамп
00:43РИА Наука
Трамп примет участие в запуске Crew Dragon в субботу
2172040
Обсудить 0
Хочу стать космонавтомCrew DragonМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаНАСАSpaceXСША
Рекомендуем
Первая леди США Меланья Трамп
Меланья Трамп раньше мужа отреагировала на отмену пуска Crew Dragon
Президент США Дональд Трамп
Трамп примет участие в запуске Crew Dragon в субботу
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Россия озабочена шельмованием ВОЗ, заявил Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в режиме онлайн по итогам видеоконференции министров иностранных дел нормандского формата
Лавров заявил о запрете Запада просить помощь у России
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
Гидрометцентр предупредил о похолодании в первый день лета
Центр НАСА
НАСА поменяло астронавта в экипаже "Союза", летящего на МКС осенью
Эскиз космического корабля Crew Dragon
В США перенесли запуск первого пилотируемого корабля Илона Маска
Самолет Boeing 737 Max
Boeing возобновил производство самолетов 737 MAX
Международная космическая станция
На российском сегменте МКС установили камеры после "дырки" в "Союзе"
Логотип компании Huawei
Китай разочаровало решение канадского суда по делу финдиректора Huawei
Девушка на Красной площади в Москве
Синоптики предупредили о прохладном начале лета
Люди в очереди за масками и едой в районе Гарлема в Нью-Йорке, США
Число умерших от коронавируса в США превысило 100 тысяч человек
Дмитрий Рогозин во время посещения космодрома Восточный
Рогозин рассказал о создании новой околоземной орбитальной станции
Президент США Дональд Трамп беседует с журналистами. 21 мая 2020
Трамп покинул мыс Канаверал, после того как старт Crew Dragon отложили
Турецкий военный конвой в провинции Идлиб
Российские военные назвали виновных в подрыве турецкого патруля в Идлибе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:54Число выявленных случаев коронавируса в Индии превысило 158 тысяч
06:54Выпущено масштабное обновление для Windows 10
06:53В Приамурье педиатр приняла около ста пациентов до подтверждения COVID-19
06:40Минздрав рассказал о проблемах с первичной медпомощью в России
06:38Синоптики рассказали о двух надвигающихся на Приморье циклонах
06:35В США рассказали, как относятся к работе реактора в Бушере
06:33В Германии за сутки выявили 353 случая COVID-19
06:14Пациенты читинского онкодиспансера с COVID-19 останутся в медучреждении
06:06Великобритания временно закрыла посольство в КНДР
06:02Минздрав изучает вопрос переноса сроков введения маркировки лекарств
06:00Госдеп: Иран вряд ли сможет запустить реактор в Араке в прежнем виде
05:56В Бурятии тушат лесной пожар в болотистой местности
05:54Полиция перекрыла канал поставки наркотиков из Москвы в ДФО
05:52В Японии отложили исследования по размещению наземной системы ПРО
05:37В Приморье сформировали неснижаемый запас лекарств против COVID-19
05:16Врач рассказала, как избежать заражения коронавирусом в парикмахерских
05:11Боявшийся остаться без денег муж убил жену с помощью змеи
05:07Сирийцы в Заевфратье попросили Россию чаще привозить гумпомощь
05:05Климатологи рассказали о температурных аномалиях летом в Сибири
05:01В одном из районов Бурятии сняли карантин по COVID-19
Лента новостейМолния