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Хочу стать космонавтом
2020-05-28T00:52
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Запуск американского корабля Crew Dragon отложен
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РИА Новости

Запуск американского корабля Crew Dragon отложен

23:23 27.05.2020 (обновлено: 00:52 28.05.2020)
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© CC BY-NC 2.0 / Official SpaceX PhotosЭскиз космического корабля Crew Dragon
Эскиз космического корабля Crew Dragon
© CC BY-NC 2.0 / Official SpaceX Photos
ВАШИНГТОН, 27 мая — РИА Новости. Запуск космического корабля Crew Dragon, который должен был стать первым за девять лет полетом астронавтов с территории США, не состоялся из-за погодных условий. Запуск транслируется на сайте SpaceX.
Следующая попытка запланирована на 30 мая.
Перенос запуска из-за погоды не редкое явление, обычно к основной дате добавляют резервную для второй попытки. Если накануне, по оценкам синоптиков, шансы хорошей погоды во время старта составляли 60%, то с утра в среду эта цифра уменьшилась до 50%.
Кроме того, как отметил ведущий трансляции, в этот день окно запуска было очень узкое и не позволяло перенести его просто на более позднее время.
Это первый испытательный пилотируемый запуск корабля Crew Dragon и первая отправка астронавтов с американской территории с 2011 года, когда была прекращена программа запуска космических шаттлов. Он должен был доставить на МКС Дага Херли и Боба Бенкена. Астронавты НАСА успели занять места в капсуле, а первую ступень ракеты Falcon-9, которая выводит корабль на орбиту, заполнили топливом.
Посмотреть на запуск прибыли президент США Дональд Трамп, вице-президент Майк Пенс и другие официальные лица.
Для возобновления собственных пилотируемых полетов НАСА заключило контракты с частными американскими компаниями SpaceX и Boeing, которые создают корабли Crew Dragon и Starliner. В марте 2019 года корабль Crew Dragon совершил первый испытательный беспилотный полет на Международную космическую станцию. В декабре 2019 года первый такой полет выполнил корабль Starliner, но по техническим причинам его стыковку с МКС отменили.
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Хочу стать космонавтомМайк ПенсДональд ТрампМеждународная космическая станция (МКС)Dragon SpaceXКосмос - РИА НаукаНАСАSpaceXСША
Популярные комментарии
Вот ведь а.... Дождик помешал))) Подмочить может ракету))
27 мая, 23:35
Михаил Иванов
1041500018
Всего на 3 дня из за погоды, российские СМИ как обычно...
27 мая, 23:29
Андрей Эщкере
42010256
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