Запуск американского корабля Crew Dragon отложен

Перенос запуска из-за погоды не редкое явление, обычно к основной дате добавляют резервную для второй попытки. Если накануне, по оценкам синоптиков, шансы хорошей погоды во время старта составляли 60%, то с утра в среду эта цифра уменьшилась до 50%.

Кроме того, как отметил ведущий трансляции, в этот день окно запуска было очень узкое и не позволяло перенести его просто на более позднее время.