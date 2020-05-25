Видео с поющим Пригожином шокировало пользователей

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Продюсер Максим Фадеев опубликовал в инстаграме видео, на котором предложил пользователям угадать, какой известный артист выступает на нем. Многие сразу узнали, что это Иосиф Пригожин в молодости, супруг певицы Валерии.

"Кто узнал этого артиста? Я в шоке!" — написал Фадеев.

"Я сам в шоке", — отшутился продюсер.

"Я его таким первый раз и увидела, еще и гитара была", — присоединилась к обсуждению певица Лолита.

Остальные пользователи начали сравнивать Пригожина с итальянцем Адриано Челентано, солистом из группы "Ногу свело!" и почему-то Майклом Джексоном. Но большинство было удивлено, что известный продюсер когда-то выступал на сцене.

"Он еще и пел?" — поинтересовалась @alenushkafedorenko/

"Ничего себе", — написала @anna.voronina.370.

"Я его таким и не помню. Мне казалось, что Иосиф Пригожин прям родился сразу как сейчас", — считает @tatiana.psychologist.

Ранее продюсер возмутил пользователей и коллег заявлением о том, что артисты, в том числе и "первая десятка самых популярных", находятся в "чудовищном положении", так как из-за пандемии коронавируса лишились возможности зарабатывать.

После этих слов его "жалобу" высмеял Сергей Шнуров, посвятив этой ситуации дерзкое стихотворении, высказался музыкант Юрий Лоза и ответил Григорий Лепс: "Бедные артисты, боже мой, голодают!" — сыронизировал певец в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

Позже Пригожин раскритиковал их ,заявив, что они "думают только о себе".