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Культура
2020-05-25T15:13
https://ria.ru/20200525/1571955202.html
Видео с поющим Пригожином шокировало пользователей
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571956429_0:116:627:469_1036x0_80_0_0_56d805c9860d8130f371e20e0d264421.jpg
РИА Новости

Видео с поющим Пригожином шокировало пользователей

15:11 25.05.2020 (обновлено: 15:13 25.05.2020)
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© страница в Instagram "fadeevmaxim"Стоп-кадр видео выступления Иосифа Пригожина
Стоп-кадр видео выступления Иосифа Пригожина
© страница в Instagram "fadeevmaxim"
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Продюсер Максим Фадеев опубликовал в инстаграме видео, на котором предложил пользователям угадать, какой известный артист выступает на нем. Многие сразу узнали, что это Иосиф Пригожин в молодости, супруг певицы Валерии.
"Кто узнал этого артиста? Я в шоке!" — написал Фадеев.
"Я сам в шоке", — отшутился продюсер.
"Я его таким первый раз и увидела, еще и гитара была", — присоединилась к обсуждению певица Лолита.
Остальные пользователи начали сравнивать Пригожина с итальянцем Адриано Челентано, солистом из группы "Ногу свело!" и почему-то Майклом Джексоном. Но большинство было удивлено, что известный продюсер когда-то выступал на сцене.
"Он еще и пел?" — поинтересовалась @alenushkafedorenko/
"Ничего себе", — написала @anna.voronina.370.
"Я его таким и не помню. Мне казалось, что Иосиф Пригожин прям родился сразу как сейчас", — считает @tatiana.psychologist.
Ранее продюсер возмутил пользователей и коллег заявлением о том, что артисты, в том числе и "первая десятка самых популярных", находятся в "чудовищном положении", так как из-за пандемии коронавируса лишились возможности зарабатывать.
После этих слов его "жалобу" высмеял Сергей Шнуров, посвятив этой ситуации дерзкое стихотворении, высказался музыкант Юрий Лоза и ответил Григорий Лепс: "Бедные артисты, боже мой, голодают!" — сыронизировал певец в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".
Позже Пригожин раскритиковал их ,заявив, что они "думают только о себе".
"Артисты — это не только звезды! Какие же все глупые! Какой же у всех мозг просто. <…> Господи, что ж это за дебилизм такой-то? Это что же за узколобость такая?" — возмутился Пригожин.
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