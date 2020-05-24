Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-24T21:34
https://ria.ru/20200524/1571923336.html
Пригожина возмутила реакция Шнурова и Лепса на его слова о доходах
https://cdn25.img.ria.ru/images/155190/16/1551901670_0:101:3072:1829_1036x0_80_0_0_a7f424e76525a428bbf53d1d0b6f408b.jpg
РИА Новости

Пригожина возмутила реакция Шнурова и Лепса на его слова о доходах

19:21 24.05.2020 (обновлено: 21:34 24.05.2020)
34997
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМузыкальный продюсер Иосиф Пригожин
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. Архивное фото
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал певцов Сергея Шнурова и Григория Лепса за их реакцию на его слова о "чудовищном положении" артистов.

"Шнур — чистой воды хайпожор. Вот я вам хочу сказать, мне стыдно за сегодняшний цех", — сказал продюсер телеканалу "360".

По его мнению, ответившие на его заявление Сергей Шнуров и Григорий Лепс "думают только о себе".
"Они не думают о тысячах музыкантов, актеров и артистов, которые сегодня на самом деле находятся в бедственном положении. Мне за них стыдно", — сказал Пригожин.
Народная артистка России Надежда Бабкина
23 мая, 09:09Культура
Бабкина рассказала, что была на грани жизни и смерти
Продюсер утверждает, что самые популярные артисты могут содержать свои коллективы, так как имеют высокие рейтинги, однако он добавил, что, говоря о бедственном положении, он не имел в виду звезд.
"Артисты — это не только звезды! Какие же все глупые! Какой же у всех мозг просто. <…> Господи, что ж это за дебилизм такой-то? Это что же за узколобость такая?" — возмутился Пригожин.
Пригожин заявил, что подобные Шнурову и Лепсу "настолько в своей звездной болезни находятся, что забыли о других людях". Продюсер напомнил, что многим зрителям до сих пор не вернули деньги за билеты на несостоявшиеся концерты.
На днях Иосиф Пригожин заявил, что даже самые популярные звезды сейчас практически бедствуют, так как лишились возможности зарабатывать в период пандемии коронавируса. Его слова высмеял Сергей Шнуров. Продюсер попытался оправдаться за свои заявления, однако вновь нарвался на критику со стороны музыканта. На сказанное Пригожиным иронично отреагировал также Григорий Лепс.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
64746211361
Обсудить 24
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Иосиф ПригожинГригорий ЛепсШнур (Сергей Шнуров)
Популярные комментарии
Бедненькие.... А ничего ,что Раиса Рязанова, сыгравшая одну из главных ролей в "Москва слезам не верит", когда ее в перестройку прижало работала в такси. А ничего что Ивашов из "Летят журавли" в подобной ситуации пошел работать на стройку...
24 мая, 20:08
Tatiana Solo
11800002
Правильно он все говорит..артисты это и ТЮЗ и театры и кино в эпизодах и второстепенные роли и цирк..и они все без работы и работать они смогут в последнюю очередь.
24 мая, 19:34
Александр Бородин
21002338
Рекомендуем
Певец Григорий Лепс
Лепс ответил на слова Пригожина о "чудовищном положении" артистов
Патроны от автомата Калашникова
Подросток отнял автомат у воевавшего в Донбассе боевика и расстрелял его
Хирург Ступинской областной клинической больницы Алексей Мартынов
В Подмосковье умер 34-летний хирург, лечивший пациентов с коронавирусом
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
Очевидцы раскрыли подробности перестрелки на юге Москвы
Надежда Савченко
Савченко готова свидетельствовать о том, что происходило на Украине
Рыбная деревня в Калининграде
Алиханов прокомментировал слова советника Трампа о роли Калининграда
Виды Гонконга
В США заявили, что могут ввести санкции против Китая из-за Гонконга
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин во время творческой встречи, приуроченной к его 50-летнему юбилею, в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве.
Пригожин ответил Шнурову после слов о "чудовищном положении" артистов
Сергей Шнуров во время встречи Бориса Титова с председателями региональных отделений Партии Роста в Северо-Западном федеральном округе
Шнуров высмеял жалобу Пригожина на "чудовищное положение" артистов
Автомобиль у приемного отделения госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Названы регионы, прошедшие пик эпидемии коронавируса
Появилось видео со стрельбой на юге Москвы
Перестрелка в Москве попала на видео
Сергей Шнуров во время встречи Бориса Титова с председателями региональных отделений Партии Роста в Северо-Западном федеральном округе
Шнуров высмеял объяснения Пригожина по поводу слов о положении артистов
Кольская сверхглубокая скважина (СГ-3)
Скважина, которая перевернула представления о Земле
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Онищенко оценил вероятность чипирования через вакцину от COVID-19
Военнослужащий Народной милиции ДНР на линии разграничения между ДНР и Украиной
В ДНР рассказали об ответном ударе по позициям ВСУ после обстрела Донецка
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:55Выяснилось, о каких путешествиях мечтают россияне после пандемии
02:40"Его неправильно поняли": Запашный вступился за Пригожина
02:26Захарова рассказала о перипетиях возвращения застрявших на Фиджи россиян
02:15В Иркутской области локализовали пожар
01:58Число выявленных случаев COVID-19 в Бразилии превысило 360 тысяч
01:55Пострадавших при пожаре в больнице в Партизанске нет
01:42СМИ сообщили о задержании бойца ММА после перестрелки на юге Москвы
01:40Эвакуированных из горящей в Приморье больницы перевели в отдельное здание
01:34Тарзан ответил на критику после сравнения жизни пенсионеров и артистов
01:04В Приморье загорелась кровля больницы
00:52В Иркутской области загорелись отходы лесопиления
00:49Сундук Марии Антуанетты продали на аукционе
00:42Эксперты рассказали, как подготовиться к рабочим дням после самоизоляции
00:34Вильфанд рассказал, когда в Россию вернется майская погода
00:33Названы регионы-лидеры по социальной ориентированности бюджетов
00:29В Испании могут ограничить время пребывания на пляже с помощью датчиков
00:24В Госдуме предложили изменить возраст начисления надбавки к пенсии
00:15США закрыли въезд для иностранцев, недавно посещавших Бразилию
00:10В Москве возобновится работа МФЦ и каршеринга
00:06Почти всех пропавших в январе-марте в России детей нашли
Лента новостейМолния