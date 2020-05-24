Лепс ответил на слова Пригожина о "чудовищном положении" артистов

"Бедные артисты, боже мой, голодают!" — сыронизировал музыкант в беседе с радиостанцией " Говорит Москва ".

Лепс призвал подумать о том, что происходит с "простыми людьми".

Он подчеркнул, что сам не сталкивался с проблемами.

"Спокойно работаю на студии, пишу музыку, занимаюсь голосом, восстанавливаю потихоньку, так что у меня всё хорошо", — пояснил он.

Певец отметил, что каждый имеет свои взгляды на ситуацию.

"Пережили и войну, и голод, и холод, и изобилие, и это переживем", — заключил он.

На днях Иосиф Пригожин заявил, что даже самые популярные звезды сейчас практически бедствуют, так как лишились возможности зарабатывать в период пандемии коронавируса. Его супруга Валерия, в свою очередь, отметила, что неизвестные исполнители сейчас "действительно голодают".

Бодибилдер Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, также посетовал, что многие считают знаменитостей самыми богатыми людьми в стране. Он отметил, что в отличие от "бабушек и дедушек" артисты сейчас не получают ни копейки.

Пандемия коронавируса охватила почти все страны мира. По данным ВОЗ , всего заражены более 5,1 миллиона человек, из которых около 336 тысяч умерли.

В России коронавирусом инфицированы почти 345 тысяч человек, более 3,5 тысячи пациентов скончались, свыше 113 тысяч — выздоровели.