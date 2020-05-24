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2020-05-24T15:58
https://ria.ru/20200524/1571916678.html
Лепс ответил на слова Пригожина о "чудовищном положении" артистов
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РИА Новости

Лепс ответил на слова Пригожина о "чудовищном положении" артистов

15:18 24.05.2020 (обновлено: 15:58 24.05.2020)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПевец Григорий Лепс
Певец Григорий Лепс
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Певец Григорий Лепс . Архивное фото
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Певец Григорий Лепс ответил на заявление продюсера Иосифа Пригожина о том, что артисты оказались в "чудовищном положении" из-за пандемии.
"Бедные артисты, боже мой, голодают!" — сыронизировал музыкант в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".
Лепс призвал подумать о том, что происходит с "простыми людьми".
Он подчеркнул, что сам не сталкивался с проблемами.
"Спокойно работаю на студии, пишу музыку, занимаюсь голосом, восстанавливаю потихоньку, так что у меня всё хорошо", — пояснил он.
Певец отметил, что каждый имеет свои взгляды на ситуацию.
"Пережили и войну, и голод, и холод, и изобилие, и это переживем", — заключил он.
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На днях Иосиф Пригожин заявил, что даже самые популярные звезды сейчас практически бедствуют, так как лишились возможности зарабатывать в период пандемии коронавируса. Его супруга Валерия, в свою очередь, отметила, что неизвестные исполнители сейчас "действительно голодают".
Бодибилдер Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, также посетовал, что многие считают знаменитостей самыми богатыми людьми в стране. Он отметил, что в отличие от "бабушек и дедушек" артисты сейчас не получают ни копейки.
Пандемия коронавируса охватила почти все страны мира. По данным ВОЗ, всего заражены более 5,1 миллиона человек, из которых около 336 тысяч умерли.
В России коронавирусом инфицированы почти 345 тысяч человек, более 3,5 тысячи пациентов скончались, свыше 113 тысяч — выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Иосиф ПригожинГригорий Лепс
Популярные комментарии
Лепсу хватило ума, во-первых, копить деньги, во-вторых, не жаловаться и не раздражать народ.
24 мая, 15:30
Руслан Тлеуж
46054004
Чем значимее артист, который хоть что то из себя представляет, тем более здравомыслящий и адекватный. Чем больше пустышка как артист, чем бесполезнее, тем больше у них гонору, требований, и меньше здравомыслия. Почему так? Чем бесполезнее - тем больше из себя корчит.
24 мая, 15:24
Козьма ПРУТКОВ.
35581023
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