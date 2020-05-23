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2020-05-23T13:27
https://ria.ru/20200523/1571874193.html
Пригожин пожаловался на "чудовищное" положение артистов
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РИА Новости

Пригожин пожаловался на "чудовищное" положение артистов

09:10 23.05.2020 (обновлено: 13:27 23.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМузыкальный продюсер Иосиф Пригожин
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. Архивное фото
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Артисты, особенно молодые, оказались в "чудовищной ситуации" из-за пандемии коронавируса, рассказал "Вечерней Москве" продюсер Иосиф Пригожин.
"Даже первая десятка самых популярных и востребованных звезд сегодня практически бедствует, так как все они лишились возможности зарабатывать и практически проедают то, что удалось в свое время скопить", — поделился он.
Пригожин отметил, что сейчас в похожем состоянии находятся артисты театра и цирка, а также танцоры и музыканты. По его словам, ситуация наладится не скоро: Пригожин полагает, что концерты начнутся не раньше, чем через полгода. Кроме того, он сомневается, что зрители сразу начнут покупать билеты, когда появится такая возможность. Также многое будет зависеть от эпидемиологической ситуации.
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Пригожин объяснил, что часть суммы за выступление артиста уходит на перелеты и проживание, а также рекламу, перевозку оборудования, содержание директора зала и плату музыкантам.
"А уж потом он получает хоть какую-то прибыль", — отметил продюсер.
Лучше ситуация у тех, кто смог заняться предпринимательской деятельностью, считает Пригожин. Он напомнил, что артисты платят налоги, а государство, по его мнению, должно возвращать им деньги, если деятели культуры находятся в сложной ситуации и нуждаются в поддержке.
Ранее актер, певец и бодибилдер Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, рассказал, что пандемия коронавируса ударила по семейному бюджету.
Он отметил, что из-за COVID-19 отменились концерты, поэтому артисты не имеют возможности заработать денег. Глушко посетовал, что многие считают знаменитостей самыми богатыми людьми в стране. Он пояснил, что в отличие от "бабушек и дедушек, которые сидят дома и как получали пенсию", так и получают, артисты не имеют ни копейки. Кроме того, Глушко признался, что ему пришлось закрыть свой фитнес-центр.
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Распространение нового коронавирусаСергей Глушко (Тарзан)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияШоу-бизнесИосиф Пригожин
Популярные комментарии
Ну, началось..сначала Тарзан отметился, теперь по нарастающей...Начали рассказывать нам, какие у них расходы на концерты, если концы с концами сводят, бедненькие. ..Сами же свои не хилые гонорары тратили на дворцы, роскошную одежду, тусовки, рестораны... А сбережения сделать ума не хватило? То, как СОРИЛИ деньгами господа из шоу-бизнеса -это вообще сюр. А тут - пара месяцев - и завопили о ПОМОЩИ государства? И Пригожину НЕ СТЫДНО? В стране масса людей без работы, которых выкинули на улицу такие же вот "бизнесмены", как он, огромное число людей живет на маленькие зарплаты и пенсии... А шоу-тусовка будет НАМ о своих бедах рассказывать. Продайте парочку машин и два-три платьица - на год безбедной жизни хватит. А если еще квартирки в болгариях, майями, испаниях, италиях продать - так вообще на остаток жизни
23 мая, 09:20
О Ольга Занкова
88974223
а как простой народ живет череп не задумывался
23 мая, 09:29
Рейгин
736133126
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