Пригожин пожаловался на "чудовищное" положение артистов

"Даже первая десятка самых популярных и востребованных звезд сегодня практически бедствует, так как все они лишились возможности зарабатывать и практически проедают то, что удалось в свое время скопить", — поделился он.

Пригожин отметил, что сейчас в похожем состоянии находятся артисты театра и цирка, а также танцоры и музыканты. По его словам, ситуация наладится не скоро: Пригожин полагает, что концерты начнутся не раньше, чем через полгода. Кроме того, он сомневается, что зрители сразу начнут покупать билеты, когда появится такая возможность. Также многое будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

Пригожин объяснил, что часть суммы за выступление артиста уходит на перелеты и проживание, а также рекламу, перевозку оборудования, содержание директора зала и плату музыкантам.

"А уж потом он получает хоть какую-то прибыль", — отметил продюсер.

Лучше ситуация у тех, кто смог заняться предпринимательской деятельностью, считает Пригожин. Он напомнил, что артисты платят налоги, а государство, по его мнению, должно возвращать им деньги, если деятели культуры находятся в сложной ситуации и нуждаются в поддержке.

Он отметил, что из-за COVID-19 отменились концерты, поэтому артисты не имеют возможности заработать денег. Глушко посетовал, что многие считают знаменитостей самыми богатыми людьми в стране. Он пояснил, что в отличие от "бабушек и дедушек, которые сидят дома и как получали пенсию", так и получают, артисты не имеют ни копейки. Кроме того, Глушко признался, что ему пришлось закрыть свой фитнес-центр.