Шнуров высмеял жалобу Пригожина на "чудовищное положение" артистов

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Музыкант Сергей Шнуров написал в инстаграме ироничное стихотворение после жалобы продюсера Иосифа Пригожина на тяжелое положение артистов из-за пандемии.
Ранее Пригожин заявил, что даже самые популярные звезды сейчас практически бедствуют, так как лишились возможности зарабатывать.
Шнуров в шутку поинтересовался, не начал ли продюсер питаться кашей из ботвы и берестой.
"Сиротинушки вы наши,
Исхудал совсем, поди?
Правду не замажешь ложью,
Ведь артист попал в беду!" — написал он.
Исхудал совсем, поди?
Правду не замажешь ложью,
Ведь артист попал в беду!" — написал он.
В заключение певец призвал помочь Пригожину "кто чем может на еду" и пообещал прислать ему сосиски.
Ранее бодибилдер Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, также посетовал, что многие считают знаменитостей самыми богатыми людьми в стране. Он отметил, что в отличие от "бабушек и дедушек" артисты сейчас не получают ни копейки.