Шнуров высмеял жалобу Пригожина на "чудовищное положение" артистов

Сергей Шнуров во время встречи Бориса Титова с председателями региональных отделений Партии Роста в Северо-Западном федеральном округе

Ранее Пригожин заявил, что даже самые популярные звезды сейчас практически бедствуют, так как лишились возможности зарабатывать.

Шнуров в шутку поинтересовался, не начал ли продюсер питаться кашей из ботвы и берестой.

"Сиротинушки вы наши,

Исхудал совсем, поди?

Правду не замажешь ложью,

Ведь артист попал в беду!" — написал он.

В заключение певец призвал помочь Пригожину "кто чем может на еду" и пообещал прислать ему сосиски.