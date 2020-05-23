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2020-05-23T15:44
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Шнуров высмеял жалобу Пригожина на "чудовищное положение" артистов
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РИА Новости

Шнуров высмеял жалобу Пригожина на "чудовищное положение" артистов

15:29 23.05.2020 (обновлено: 15:44 23.05.2020)
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© Фото : Всероссийская политическая партия "Партия Роста"Сергей Шнуров во время встречи Бориса Титова с председателями региональных отделений Партии Роста в Северо-Западном федеральном округе
Сергей Шнуров во время встречи Бориса Титова с председателями региональных отделений Партии Роста в Северо-Западном федеральном округе
© Фото : Всероссийская политическая партия "Партия Роста"
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Музыкант Сергей Шнуров написал в инстаграме ироничное стихотворение после жалобы продюсера Иосифа Пригожина на тяжелое положение артистов из-за пандемии.
Ранее Пригожин заявил, что даже самые популярные звезды сейчас практически бедствуют, так как лишились возможности зарабатывать.
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Шнуров в шутку поинтересовался, не начал ли продюсер питаться кашей из ботвы и берестой.
"Сиротинушки вы наши,
Исхудал совсем, поди?
Правду не замажешь ложью,
Ведь артист попал в беду!" — написал он.
В заключение певец призвал помочь Пригожину "кто чем может на еду" и пообещал прислать ему сосиски.
Ранее бодибилдер Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, также посетовал, что многие считают знаменитостей самыми богатыми людьми в стране. Он отметил, что в отличие от "бабушек и дедушек" артисты сейчас не получают ни копейки.
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Распространение нового коронавирусаШоу-бизнесИосиф ПригожинШнур (Сергей Шнуров)
Популярные комментарии
Прямо вижу картину как многие звёзды заваривают на кухне доширак, купленный на последние копеечки.
23 мая, 15:55
А Андрей Мартынов
316841003
Скажу тебе я как поэт поэту: Неточно рифму подбираешь ты, Размера стихотворного тут нету, Но есть, Серёжа, как всегда, понты! Пригожин тут поплакался недавно: пол, голодает русский наш актёр! А юные артисты - и подавно, Уж скоро рухнут в обморок на пол! Но не нашёл поддержки у народа Иосифа решительный призыв, А тут и ты, Серёжа, камень в воду Метнул, в стихах его изобразив. Забыв при это, что одной бригадой В народном поле косишь деньги с ним, Не грызться, а дружить вам нынче надо, Чтоб шоу-бизнес был непобедим!
23 мая, 15:55
Руслан Тлеуж
20759117111
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