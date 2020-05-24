Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-24T00:58
https://ria.ru/20200524/1571900963.html
Лоза резко ответил на жалобу Пригожина на "чудовищное положение" артистов
https://cdn23.img.ria.ru/images/151500/56/1515005613_0:0:2932:1649_1036x0_80_0_0_4f9ee11468ad066785fe892d6e938763.jpg
РИА Новости

Лоза резко ответил на жалобу Пригожина на "чудовищное положение" артистов

00:58 24.05.2020
185759
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМузыкант и композитор Юрий Лоза
Музыкант и композитор Юрий Лоза
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Музыкант Юрий Лоза заявил в беседе с "Вечерней Москвой", что у артистов есть накопления, в отличие от рядовых граждан. Так он прокомментировал жалобу продюсера Иосифа Пригожина на тяжелое положение артистов из-за пандемии.
Ранее Пригожин заявил, что даже самые популярные звезды сейчас практически бедствуют, так как лишились возможности зарабатывать. При этом бодибилдер Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, также посетовал, что многие считают знаменитостей самыми богатыми людьми в стране. Он отметил, что в отличие от "бабушек и дедушек" артисты сейчас не получают ни копейки.

"Я думаю, если артисты раньше не бедствовали, то у них в загашнике что-то должно быть. Я не верю, что у артистов вроде Пригожина и Глушко нет в загашнике денег", — усомнился Лоза.

Он считает, что из-за последствий пандемии коронавируса страдают все, а не только артисты.

"Вот я получаю только пенсию в 12 тысяч, которой не хватает даже на коммуналку", — пожаловался артист.

Лоза подчеркнул, что справиться с потерей доходов можно, публикуя статьи в онлайн-изданиях, монетизируя песни в Сети, а также получая деньги за авторские исполнения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Сергей Шнуров во время встречи Бориса Титова с председателями региональных отделений Партии Роста в Северо-Западном федеральном округе
Вчера, 15:29Распространение нового коронавируса
Шнуров высмеял жалобу Пригожина на "чудовищное положение" артистов
5663437915
Обсудить 8
Распространение нового коронавирусаСергей Глушко (Тарзан)КультураКоронавирус COVID-19РоссияМузыкаШоу-бизнесЮрий ЛозаИосиф Пригожин
Популярные комментарии
Сижу на самоизоляции в игрушки играю, работу я уже свою проиграл. Одно радует что пока деньги не кончились и кредитов нет. Пожалейте Пригожина, ему какать нечем
24 мая, 04:13
Александр Исмаилов
58120112
Народу щи жидкие, а артистам жемчуг мелкий...😡😡😡
24 мая, 05:23
Alex Capilat
54100100
Рекомендуем
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин во время творческой встречи, приуроченной к его 50-летнему юбилею, в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве.
Пригожин ответил Шнурову после слов о "чудовищном положении" артистов
Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин
Валерия ответила на критику Пригожина за его слова о положении артистов
Сергей Шнуров во время встречи Бориса Титова с председателями региональных отделений Партии Роста в Северо-Западном федеральном округе
Шнуров высмеял жалобу Пригожина на "чудовищное положение" артистов
Юморист Елена Степаненко
"После 74 лет": Степаненко высмеяла мужчин, которых тянет к "марамойкам"
Автомобиль у приемного отделения госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Названы регионы, прошедшие пик эпидемии коронавируса
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
Мясников назвал число зараженных коронавирусом в России
Захват заложников в отделении банка в центре Москвы
В полицию сообщили о захвате заложников в банке в центре Москвы
Сотрудники полиции в защитных костюмах на закрытой железнодорожной станции в провинции Цзилинь, Китай
В Китае за сутки выявили 39 случаев заражения COVID-19
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Пушков предупредил об опасности заигрывания Лукашенко с Западом
Женщины с колясками в Грачевском парке
Госдума удвоила пособия на детей
Президент России Владимир Путин
ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg о рейтинге Путина
Актриса Алена Бабенко
Актрису Алену Бабенко госпитализировали с коронавирусом
У здания Государственной думы России в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV.
В Госдуме прокомментировали перспективу снижения пенсионного возраста
Медик у машины скорой помощи
В Москве умерли несколько врачей с COVID-19
Монумент Независимости Украины в Киеве
Россия непобедима, когда с ней Украина, заявила экс-депутат Рады
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:48Диетолог рассказала, кому нельзя пить кефир
11:48Число случаев заражения коронавирусом в Петербурге превысило 13,3 тысячи
11:42В Самарской области рассказали об умершей пациентке с коронавирусом
11:42В Иране 107-летняя женщина выздоровела после коронавируса
11:39В КБР за сутки умерли два пациента с коронавирусом
11:39Медведев в Ураза-байрам пожелал мусульманам России здоровья и мира
11:36Глава МИД Китая оценил работу ВОЗ по борьбе с коронавирусом
11:34В Югре умерли две пациентки с COVID-19
11:33Экс-спикер парламента Киргизии Чолпонбаев умер от коронавируса
11:27В Свердловской области выявили 90 новых случаев заражения коронавирусом
11:24Китай надеется, что США смогут как можно скорее победить коронавирус
11:23В Тульской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 21
11:21На одной из стройплощадок в Крыму выявили новый очаг коронавируса
11:18В Израиле открылся Храм Гроба Господня
11:16В Китае поддержали выяснение происхождения коронавируса
11:15Вывозной рейс Ереван-Новосибирск-Екатеринбург запланировали на 27 мая
11:14В Крыму "бесцельно" приезжающих будут помещать в обсерватор за свой счет
11:11Китай готов совместно с Россией отстаивать итоги Второй мировой войны
11:07Путин поздравил патриарха Кирилла с Днем тезоименитства
11:07Более 85% новых заболевших COVID-19 в Москве младше 65 лет
Лента новостейМолния