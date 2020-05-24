Лоза резко ответил на жалобу Пригожина на "чудовищное положение" артистов

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Музыкант Юрий Лоза заявил в беседе с "Вечерней Москвой", что у артистов есть накопления, в отличие от рядовых граждан. Так он прокомментировал жалобу продюсера Иосифа Пригожина на тяжелое положение артистов из-за пандемии.
Ранее Пригожин заявил, что даже самые популярные звезды сейчас практически бедствуют, так как лишились возможности зарабатывать. При этом бодибилдер Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, также посетовал, что многие считают знаменитостей самыми богатыми людьми в стране. Он отметил, что в отличие от "бабушек и дедушек" артисты сейчас не получают ни копейки.
"Я думаю, если артисты раньше не бедствовали, то у них в загашнике что-то должно быть. Я не верю, что у артистов вроде Пригожина и Глушко нет в загашнике денег", — усомнился Лоза.
Он считает, что из-за последствий пандемии коронавируса страдают все, а не только артисты.
"Вот я получаю только пенсию в 12 тысяч, которой не хватает даже на коммуналку", — пожаловался артист.
Лоза подчеркнул, что справиться с потерей доходов можно, публикуя статьи в онлайн-изданиях, монетизируя песни в Сети, а также получая деньги за авторские исполнения.
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