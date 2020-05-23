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2020-05-23T01:22
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Пожары в больницах, домах престарелых и спецучреждениях в 2015-2020 годах
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РИА Новости

Пожары в больницах, домах престарелых и спецучреждениях в 2015-2020 годах

01:22 23.05.2020
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© РИА Новости / Валентин Егоршин / Перейти в фотобанкМашины противопожарной службы у больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге
Машины противопожарной службы у больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Валентин Егоршин
Перейти в фотобанк
Машины противопожарной службы у больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге

2020 год

22 мая поздно вечером стало известно, что пожар произошел в сосудистом отделении Зеленодольской центральной районной больницы (Татарстан). Два человека погибли, еще четверо пострадали. В минздраве региона сообщили, что пожар не связан с аппаратами искусственной вентиляции легких.
12 мая пожар произошел в Санкт-Петербурге в больнице Святого Георгия, где лечат больных с коронавирусной инфекцией – предположительно, из-за того, что загорелся аппарат ИВЛ. Погибли шесть человек. В этой больнице использовались аппараты ИВЛ "Авента-М", произведенные на заводе концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в "Ростех"). Росздравнадзор приостановил использование в России этих аппаратов, произведенных с 1 апреля 2020 года.
10 мая поздно вечером произошел пожар в частном хосписе в коттеджном поселке "Красногорская усадьба" в Московской области. По последним данным, 11 человек погибли. По информации местных властей, в здании, где произошел пожар, хоспис не зарегистрирован. СК назвал вероятной причиной произошедшего неисправность электропроводки.
9 мая в Москве произошел пожар в 50-й городской больнице, где в том числе лечат пациентов с коронавирусом. Возгорание началось в реанимационной палате. Погибла пациентка, около 300 человек эвакуировали. В этой больнице также использовали аппараты ИВЛ "Авента-М".
9 апреля в Москве произошел пожар в пансионате для пожилых людей на 3-й Мякининской улице. Четыре человека погибли, 16 пострадали.

2019 год

14 декабря произошел пожар в наркологическом диспансере в Тюмени. Один человек погиб, еще семь пострадали.
21 июля один человек погиб при пожаре в доме-интернате для престарелых и инвалидов в Брянской области.
2018 год
23 декабря пациент клинической больницы №2 в Новосибирске погиб во время пожара, который возник в его палате. Спасатели эвакуировали 40 человек.
2017 год
18 октября возник пожар в двухэтажном частном доме в Иркутске, который использовался для кратковременного проживания пожилых людей-инвалидов. В результате пожара пострадали 14 человек, девять из них были госпитализированы, позднее трое скончались.
15 сентября в доме престарелых и инвалидов города Пучеж Ивановской области произошел пожар. Погибли два пациента, четыре человека были госпитализированы.
28 августа возник пожар в частном пансионате для престарелых "Жемчужина" в Красноярске. Огонь распространился на площади 200 квадратных метров. В результате ЧП три человека погибли, один пострадал.

2016 год

15 октября в спальном корпусе дома-интерната для престарелых и инвалидов в хуторе Иногородне-Малеванном Выселковского района Краснодарского края произошло возгорание на площади 10 квадратных метров. Системы пожарной сигнализации сработали, 79 пациентов и шесть сотрудников учреждения были оперативно эвакуированы. Два пострадавших пациента с ожогами конечностей были госпитализированы, позднее один из них скончался.

2015 год

В ночь на 13 декабря произошел пожар в Воронежском психоневрологическом диспансере в селе Алферовка Новохоперского района. В здании находились 74 человека, 70 из них - пациенты. Пожар унес жизни 23 пациентов, 47 удалось спасти.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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