Михаил Саакашвили — лучшее, что есть у Запада для Украины

Бывший губернатор Одесской области Украины и лидер политической партии "Рух нових сил" Михаил Саакашвили во время митинга в Киеве

Ожидается, что сегодня Верховная рада утвердит кандидатуру Михаила Саакашвили на пост вице-премьера по вопросам реформ в украинском правительстве.

Сенсационное возвращение бывшего президента Грузии и бывшего же губернатора Одесской области на первый план украинской политики случилось пару дней назад, когда он сам написал в фейсбуке о сделанном ему Владимиром Зеленским предложении.

Надо отдать должное: бывший грузинский лидер демонстрирует поразительную политическую живучесть, умудряясь раз за разом возвращаться на значимые позиции после очередного, казалось бы, окончательного и бесповоротного краха.

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Саакашвили же есть что предложить украинскому лидеру, поскольку у него и впрямь имеются определенные возможности, в частности — облегченная процедура попадания в некоторые кабинеты в Вашингтоне, Брюсселе и других столицах.

Достаточно вспомнить драматично-анекдотичную историю 2017 года, когда он, лишенный указом Петра Порошенко украинского гражданства, при помощи сторонников прорвал пограничный кордон, чтобы вернуться в страну. В следующие месяцы противостояния Саакашвили с властями наблюдатели азартно делали ставки: посадят ли его на Украине или выдадут Грузии, где на бывшего президента также заведены уголовные дела. Наиболее же опытные эксперты уверяли: опальному политику ничто не грозит, слишком уж внушительная западная поддержка у него за спиной. Ссориться с "партнерами" не было резона ни у Киева, ни у Тбилиси — и, действительно, в итоге незваного гостя просто тихо выдворили в "страну предыдущего пребывания".

После победы Владимира Зеленского Саакашвили, которому вернули гражданство, подчеркивал, что не намерен бороться за власть, но заверил в своей поддержке нового президента. И спустя почти год его терпение было вознаграждено.

В ситуации усугубляющихся внутренних проблем, а также трений с Западом и международными структурами (с тем же МВФ по поводу очередного кредита) это, конечно, выглядит хватанием Владимира Зеленского за соломинку — однако иного выбора у него просто нет.

Куда интереснее другой вопрос: неужели у Запада не нашлось более пристойных фигур для продвижения на Украине своих интересов?

Для понимания существа происходящего стоит иметь в виду, что Михаил Саакашвили — рафинированный продукт западной системы подготовки политических и управленческих кадров для постсоветского пространства. В его биографии фигурируют такие структуры, как Международный институт прав человека (Страсбург), Колумбийский университет (Нью-Йорк), Национальный юридический центр Университета Джорджа Вашингтона (Вашингтон), Академия международного права (Гаага) и другие весьма внушительные организации.

Иногда Запад просто десантирует эмигрантов на ключевые должности в государства, к которым имеет интерес. Это частенько практикуется в Прибалтике. На Украине ярчайший пример — Наталья Яресько, постмайданный министр финансов, ныне продвигающая волю Вашингтона в Пуэрто-Рико

В то же время возможности подобной технологии невелики — просто в силу ограниченного числа подходящих кандидатов.

Именно поэтому вот уже много десятилетий Соединенные Штаты и Европа применяют иной подход: отбор перспективных молодых людей на местах и вовлечение их в различные проекты (в первую очередь образовательные), позволяющие обеспечить индоктринацию участников прозападными убеждениями и соответствующей лояльностью.

Буквально неделю назад разразился скандал , когда выяснилось, что в США застряли десятки российских подростков, участвовавших в программе школьных обменов, которую американцы продолжали реализовывать в России втайне от отечественных властей, отказавшихся от этого проекта еще в 2014 году.

Речь идет о той самой мягкой силе, что долгое время была важнейшим козырем Запада при работе с геополитическими противниками.

Однако эффективность данного инструмента далеко не стопроцентная и падает с годами. С возрастом у людей меняются жизненные интересы и карьерные планы, мировоззрение и политические убеждения. Да и Запад сам по себе сильно подрастерял свое очарование. То, чем завороженно восхищались граждане распавшегося СССР в 1990-е, сейчас у большинства вызовет равнодушное пожимание плечами.

Фактически Михаил Саакашвили — высшее достижение этой машины по промыванию мозгов и подготовке искренне преданных зарубежным державам местных кадров на постсоветском пространстве.