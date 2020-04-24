Михаил Саакашвили — лучшее, что есть у Запада для Украины

Ожидается, что сегодня Верховная рада утвердит кандидатуру Михаила Саакашвили на пост вице-премьера по вопросам реформ в украинском правительстве.
Сенсационное возвращение бывшего президента Грузии и бывшего же губернатора Одесской области на первый план украинской политики случилось пару дней назад, когда он сам написал в фейсбуке о сделанном ему Владимиром Зеленским предложении.
В свете закрепившейся за Саакашвили репутации на новость отреагировали многочисленными шутками и остротами. Ему припомнили все — и удивительные карьерно-биографические эскапады, и жевание галстука в прямом эфире, и интермедию "Карлсон на крыше".
Надо отдать должное: бывший грузинский лидер демонстрирует поразительную политическую живучесть, умудряясь раз за разом возвращаться на значимые позиции после очередного, казалось бы, окончательного и бесповоротного краха.
Что касается нынешнего "восстания из мертвых", то эксперты достаточно единодушны. По их мнению, для Зеленского приглашение Саакашвили в правительство — вынужденная мера, президент Украины надеется таким образом справиться с валом накатывающихся проблем — от собственного падающего рейтинга до заметно осложнившихся отношений с Западом.
Саакашвили же есть что предложить украинскому лидеру, поскольку у него и впрямь имеются определенные возможности, в частности — облегченная процедура попадания в некоторые кабинеты в Вашингтоне, Брюсселе и других столицах.
Достаточно вспомнить драматично-анекдотичную историю 2017 года, когда он, лишенный указом Петра Порошенко украинского гражданства, при помощи сторонников прорвал пограничный кордон, чтобы вернуться в страну. В следующие месяцы противостояния Саакашвили с властями наблюдатели азартно делали ставки: посадят ли его на Украине или выдадут Грузии, где на бывшего президента также заведены уголовные дела. Наиболее же опытные эксперты уверяли: опальному политику ничто не грозит, слишком уж внушительная западная поддержка у него за спиной. Ссориться с "партнерами" не было резона ни у Киева, ни у Тбилиси — и, действительно, в итоге незваного гостя просто тихо выдворили в "страну предыдущего пребывания".
После победы Владимира Зеленского Саакашвили, которому вернули гражданство, подчеркивал, что не намерен бороться за власть, но заверил в своей поддержке нового президента. И спустя почти год его терпение было вознаграждено.
В ситуации усугубляющихся внутренних проблем, а также трений с Западом и международными структурами (с тем же МВФ по поводу очередного кредита) это, конечно, выглядит хватанием Владимира Зеленского за соломинку — однако иного выбора у него просто нет.
Куда интереснее другой вопрос: неужели у Запада не нашлось более пристойных фигур для продвижения на Украине своих интересов?
Для понимания существа происходящего стоит иметь в виду, что Михаил Саакашвили — рафинированный продукт западной системы подготовки политических и управленческих кадров для постсоветского пространства. В его биографии фигурируют такие структуры, как Международный институт прав человека (Страсбург), Колумбийский университет (Нью-Йорк), Национальный юридический центр Университета Джорджа Вашингтона (Вашингтон), Академия международного права (Гаага) и другие весьма внушительные организации.
Иногда Запад просто десантирует эмигрантов на ключевые должности в государства, к которым имеет интерес. Это частенько практикуется в Прибалтике. На Украине ярчайший пример — Наталья Яресько, постмайданный министр финансов, ныне продвигающая волю Вашингтона в Пуэрто-Рико.
20 апреля, 16:31Сказано в эфиреГрузинский эксперт: "номера" Саакашвили проходят лишь в одной странеЭкс-президент Грузии Михаил Саакашвили пообещал стране $5,5 млрд за перенос процессов по его делам. В эфире радио Sputnik генеральный секретарь Всемирного конгресса народов Грузии Владимир Хомерики рассказал, что стоит за этим обещанием.
В то же время возможности подобной технологии невелики — просто в силу ограниченного числа подходящих кандидатов.
Именно поэтому вот уже много десятилетий Соединенные Штаты и Европа применяют иной подход: отбор перспективных молодых людей на местах и вовлечение их в различные проекты (в первую очередь образовательные), позволяющие обеспечить индоктринацию участников прозападными убеждениями и соответствующей лояльностью.
Речь идет о той самой мягкой силе, что долгое время была важнейшим козырем Запада при работе с геополитическими противниками.
Однако эффективность данного инструмента далеко не стопроцентная и падает с годами. С возрастом у людей меняются жизненные интересы и карьерные планы, мировоззрение и политические убеждения. Да и Запад сам по себе сильно подрастерял свое очарование. То, чем завороженно восхищались граждане распавшегося СССР в 1990-е, сейчас у большинства вызовет равнодушное пожимание плечами.
22 апреля, 17:45Сказано в эфире"Лужа нечистот". Политик о приглашении Саакашвили в кабмин УкраиныЭкс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что получил предложение стать вице-премьером по реформам в правительстве Украины. Пресс-секретарь Всемирного русского народного собора Юрий Кот оценил перспективы Михаила Саакашвили на этой должности.
Фактически Михаил Саакашвили — высшее достижение этой машины по промыванию мозгов и подготовке искренне преданных зарубежным державам местных кадров на постсоветском пространстве.
Так что объяснение очередному карьерному взлету авантюриста-лузера, прославившегося длинной чередой скандальных провалов, очень простое: у Запада действительно нет никого лучше.