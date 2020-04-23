Эксперт рассказал о политических "судорогах" Зеленского

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский судорожно пытается спасти свой рейтинг. Такое мнение в эфире телеканала "112 Украина" высказал политолог Вадим Карасев.
По словам эксперта, именно этим объясняется решение назначить бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили на пост вице-премьера.
"Зеленский судорожно ищет опору во власти. У него нет нормальной опоры. "Слуга народа" сыпется, постоянно нет большинства", — сказал Карасев.
Накануне Михаил Саакашвили заявил, что получил от Зеленского предложение стать вице-премьером по реформам. По данным СМИ, Верховная рада рассмотрит его кандидатуру 24 апреля.
В 2015 году Саакашвили получил гражданство Украины и был назначен губернатором Одесской области. Однако уже в следующем году тогдашний президент Петр Порошенко уволил его, а впоследствии лишил украинского паспорта и запретил въезд в страну. В мае 2019-го Саакашвили вернулся на Украину после того, как Зеленский отменил указ о лишении его гражданства.