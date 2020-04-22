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2020-04-22T17:51
https://ria.ru/20200422/1570425597.html
Пушков высмеял планы Зеленского сделать Саакашвили вице-премьером
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РИА Новости

Пушков высмеял планы Зеленского сделать Саакашвили вице-премьером

17:50 22.04.2020 (обновлено: 17:51 22.04.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМихаил Саакашвили во время пресс-конференции в Варшаве. 13 февраля 2018
Михаил Саакашвили во время пресс-конференции в Варшаве. 13 февраля 2018
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление бывшего грузинского лидера и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили о том, что президент Украины Владимир Зеленский предложил ему стать вице-премьером по реформам.
"По словам Саакашвили, Зеленский позвал его на пост вице-премьера. Теперь вопрос лишь в том, когда они разругаются", — написал Пушков в твиттере.
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили на пресс-конференции в Киеве. 13 июня 2019
2 февраля, 16:15
Саакашвили предсказал распад Украины на пять частей
Он добавил, что у грузинского политика большой опыт по части ссор с киевским руководством — "и с Порошенко, и с Аваковым".
Как считает парламентарий, вряд ли Саакашвили сработается с нынешними украинскими властями.
"Давно что-то в Киеве не прятались Миши на крыше", — пошутил Пушков, вспомнив, как грузинский политик пытался сбежать от украинского спецназа.
Ранее Саакашвили написал в фейсбуке, что Зеленский предложил ему пост вице-премьера по реформам. По словам политика, он собирается предоставить Верховной раде программу неотложных изменений. По информации СМИ, украинский парламент рассмотрит его кандидатуру в ближайшую пятницу.
В 2015 году Саакашвили получил гражданство Украины и был назначен губернатором Одесской области. Однако уже в следующем году бывший на от момент президентом страны Петр Порошенко уволил чиновника, а впоследствии лишил его украинского паспорта и запретил въезд в страну. В конце мая Саакашвили вернулся на Украину после того, как Зеленский отменил указ о лишении его гражданства.
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3 февраля, 03:31
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Ситуация на УкраинеПетр ПорошенкоВерховная Рада УкраиныАлексей ПушковВладимир ЗеленскийМихаил СаакашвилиОдесская областьКиевУкраинаВ мире
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