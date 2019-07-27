Власть в Пуэрто-Рико свергли Сорос, Рокфеллеры, Telegram и экс-украинка

Наверняка многим известна расхожая шутка: "Почему Майдана не может быть в США? Потому что там нет американского посольства". Однако на этой неделе очередная цветная революция победила на территории, не имеющей диппредставительства Вашингтона. Поскольку состоялась она на территории США, точнее — в ее крупнейшей заморской колонии Пуэрто-Рико.

Тамошний "Майдан" проходил стандартно для цветных революций последних лет: с музыкой, танцами, массовыми демонстрациями, толканием с полицией, слезоточивым газом, разгоном хештегов в соцсетях. И закончился отставкой демократически избранного губернатора Рикардо Росселло. Победившая толпа ликует. Начисто забыв о первопричине протестов и о том, что отставка губернатора ее вовсе не устраняет (если не усугубляет). Собственно, а какая из цветных революций проходила не по тому же сценарию?

Танцующие демонстрации в Пуэрто-Рико преподнесены миру чуть ли не как персональный протест против Росселло, вляпавшегося в скандал после обнародования его частной переписки в закрытом чате канала Telegram (это к вопросу о том, насколько защищен и надежен сей мессенджер). Поэтому скандал и получил название "Телеграмгейт".

И все уже забыли, что протесты начались гораздо раньше и были вызваны они планами резкого сокращения социальных льгот, зарплат госслужащих, пенсий. Причем планы эти разрабатывал вовсе не губернатор несчастного острова, до сих пор не оправившегося после разрушительного урагана "Мария" 2017 года. А потому и протесты были направлены больше не против Росселло, а против специального органа, надзирающего за фискальной системой Пуэрто-Рико (PROMESA). Орган этот, именуемый в тамошнем народе просто "хунтой", был спущен Вашингтоном сверху (заметьте, еще до урагана "Мария") и, не имея никаких выборных деятелей в своем составе, в буквальном смысле диктует острову его налоговую, финансовую, бюджетную политику.

Сущим бедствием для Пуэрто-Рико стало то, что исполнительным директором этого органа фактически с диктаторскими полномочиями бывший президент США назначил небезызвестную Натали Яресько, успевшую развалить финансовую систему Украины в 2014-2015 годы, когда она занимала пост главы Минфина. Как выяснилось, ураган "Натали" по последствиям превзошел любую "Марию".

Результат нескольких лет сокращения расходов на социальную сферу, проводимого "хунтой", — еще большее обнищание жителей , кризис здравоохранения, нехватка продуктовых карточек для бедных. Все это происходило на фоне объяснений Яресько о необходимости "затянуть пояса" и историй в СМИ о ее шикарном образе жизни. Местная пресса возмущалась тем, что на острове, где 50 процентов населения находится за чертой бедности, спущенной сверху чиновнице назначили высочайшую зарплату (даже по всеамериканским стандартам, а не только по меркам нищего острова), а еще ежемесячно оплачивали авиационные билеты бизнес-класса в Киев и обратно стоимостью до девяти тысяч долларов.

Когда глава "хунты" прямо намекнула, что намерена фактически править островом вплоть до 2024 года, местная пресса гневно написала , что в таком случае Яресько станет "персоной с самыми большими полномочиями в истории Соединенных Штатов, которую никто никогда не избирал на прямых выборах".

Первого июля экс-министр финансов Украины представила государственный бюджет Пуэрто-Рико на 2020 год, предусматривающий еще большее урезание социальных выплат населению, затраты на образование, здравоохранение и так далее. Бюджет настолько страшен, что губернатор острова выразил намерение судиться с "хунтой". Сама Яресько выражала удивление тем, что кто-то позволяет себе возмущаться. Она " успокаивала ": ведь 61 процент пенсионеров острова сохранит размер пенсий. В самом деле, что уж там беспокоиться об оставшихся 39 процентах, чьи пенсии подлежат урезанию.

Никто не сомневался в том, что новые драконовские меры, спускаемые в колонию надзорным органом метрополии, приведут к массовым протестам . Судя по решимости Росселло противостоять этому диктату, губернатор всерьез намеревался дать бой "хунте". И тут как по заказу грянул "Телеграмгейт".

Грантоедская организация под названием "Центр журналистских расследований" опубликовала 889 страниц переписки Росселло с его ближайшим окружением. Разговор перемежался нецензурной лексикой и изобиловал юмором, который у нас принято называть солдафонским. Либеральную прессу особо возмутил тот факт, что окружение губернатора грубо шутило над ЛГБТ-сообществом, трансгендерами и допускало сексистские высказывания в адрес оппонентов. Обзывали нехорошими словами и саму Яресько, а ее "хунту" охарактеризовали абсолютно в том же духе, в каком представительница Госдепа Виктория Нуланд в 2014 году, говоря об украинских событиях, отозвалась о ЕС . Но одно дело, когда американка оскорбляет какую-то Европу, и совсем другое — когда губернатор колонии позволяет себе вольности по поводу чиновника из метрополии.

Само собой, народ не читал все 889 страниц, ему спустили очень вольный пересказ от прессы . Особенно возмутило людей то, что окружение Росселло (чаще не он сам) отпускало плоские шуточки в адрес кумира Пуэрто-Рико певца Рики Мартина.

В итоге протесты (которые, подчеркнем, шли и до "Телеграмгейта") вылились в массовые акции против губернатора. Причем демонстранты требовали , чтобы Росселло забирал с собой и "хунту". Однако кого это теперь уже волнует. На деле получается, что отставка Росселло, хоть как-то сдерживавшего драконовские меры, вводимые Яресько, только усилила ее структуру . Причем PROMESA, в отличие от свергнутого губернатора, уже заявила, что не поддастся требованиям демонстрантов уйти в отставку. То есть митингующие на деле добились эффекта, прямо противоположного тому, на который рассчитывали.

Кто же так умело в самый нужный момент переключил фокус протестов с социальных лозунгов на требования отставки губернатора? Центр журналистских расследований, сливший компромат, заявляет, что получил переписку "из анонимных источников" (и никто не кричит о "злобных хакерах", не требует расследования утечки — это же "правильная" утечка).