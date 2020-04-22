Зеленский предложил Саакашвили должность вице-премьера

"Я поддерживал президента Зеленского во время выборов, все то время, которое он занимает этот пост, и связываю с его командой большие надежды для Украины. <...> Я представлю в Верховной раде свою программу неотложных изменений и моего участия в работе правительства Шмыгаля с конкретными наработками, которые образовались у меня как вне пределов Украины, так и в период моей работы на Украине", — написал он в фейсбуке.

По словам политика, он готов вместе с окружением Зеленского работать "со всеми патриотическими силами в парламенте Украины и с другими политическими силами в обществе".

"Надеюсь быть надежным членом команды и пригодиться народу Украины, сделав что-то полезное для людей, усилить престиж Украины и ее интеграцию с международными сообществами", — добавил Саакашвили.

Ранее источники издания "Украинская правда" сообщили, что Саакашвили могут назначить вице-премьером Украины по вопросам реформ. По информации СМИ, Рада рассмотрит его кандидатуру 24 апреля.

Что Саакшвили делал на Украине

Саакашвили покинул Грузию сразу после инаугурации нового президента Георгия Маргвелашвили в 2013 году. Весной 2015-го Петр Порошенко (в то время — украинский лидер) предоставил ему гражданство Украины и назначил губернатором Одесской области.

Однако уже в следующем году Порошенко уволил чиновника, заявив, что тот значительно ухудшил экономические показатели региона, а позже лишил гражданства и запретил въезд в страну.