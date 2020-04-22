Зеленский предложил Саакашвили должность вице-премьера

КИЕВ, 22 апр — РИА Новости. Бывший грузинский лидер и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что получил от президента Украины Владимира Зеленского предложение стать вице-премьером по реформам.
"Я поддерживал президента Зеленского во время выборов, все то время, которое он занимает этот пост, и связываю с его командой большие надежды для Украины. <...> Я представлю в Верховной раде свою программу неотложных изменений и моего участия в работе правительства Шмыгаля с конкретными наработками, которые образовались у меня как вне пределов Украины, так и в период моей работы на Украине", — написал он в фейсбуке.
По словам политика, он готов вместе с окружением Зеленского работать "со всеми патриотическими силами в парламенте Украины и с другими политическими силами в обществе".
"Надеюсь быть надежным членом команды и пригодиться народу Украины, сделав что-то полезное для людей, усилить престиж Украины и ее интеграцию с международными сообществами", — добавил Саакашвили.
Ранее источники издания "Украинская правда" сообщили, что Саакашвили могут назначить вице-премьером Украины по вопросам реформ. По информации СМИ, Рада рассмотрит его кандидатуру 24 апреля.
Что Саакшвили делал на Украине
Саакашвили покинул Грузию сразу после инаугурации нового президента Георгия Маргвелашвили в 2013 году. Весной 2015-го Петр Порошенко (в то время — украинский лидер) предоставил ему гражданство Украины и назначил губернатором Одесской области.
Однако уже в следующем году Порошенко уволил чиновника, заявив, что тот значительно ухудшил экономические показатели региона, а позже лишил гражданства и запретил въезд в страну.
В конце мая экс-президент Грузии вернулся на Украину после того, как Владимир Зеленский отменил указ о лишении его гражданства. На родине Саакашвили находится во внутригосударственном розыске по нескольким уголовным делам.
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