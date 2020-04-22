Эксперт считает, что назначение Саакашвили улучшит имидж Зеленского

Грузинский эксперт: "номера" Саакашвили проходят лишь в одной стране Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили пообещал стране $5,5 млрд за перенос процессов по его делам. В эфире радио Sputnik генеральный секретарь Всемирного конгресса народов Грузии Владимир Хомерики рассказал, что стоит за этим обещанием.