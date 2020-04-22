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2020-04-22T16:54
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Эксперт считает, что назначение Саакашвили улучшит имидж Зеленского
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РИА Новости

Эксперт считает, что назначение Саакашвили улучшит имидж Зеленского

16:54 22.04.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер политической партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили на заседании Высшего Административного суда Украины. 28 июня 2019
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили на заседании Высшего Административного суда Украины. 28 июня 2019
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 22 апр - РИА Новости. Назначение бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили на пост вице-премьера Украины связан с желанием властей улучшить пошатнувшийся имидж президента Владимира Зеленского на Западе, а также сбалансировать влияние главы МВД Арсена Авакова, считает директор украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
Ранее Саакашвили заявил, что получил от Зеленского предложение стать вице-премьером по реформам, и пообещал представить в Раде свою программу изменений в стране. По данным источников издания "Украинская правда", назначение Верховная рада может рассмотреть уже в пятницу.
"Это вероятное назначение, о котором уже говорят месяц. Этому есть две причины. Первая причина – это улучшить имидж Зеленского и его команды на Западе, который пошатнулся после отставок Рябошапки и Гончарука (бывшего генпрокурора Руслана Рябошапки и бывшего премьера Алексея Гончарука - ред.), понятных и приемлемых для Запада фигур. Саакашвили с его набором связей на Западе способен улучшить этот имидж. Вторая причина, почему его могут назначить именно в кабмин – это поиск баланса для Авакова, у которого сегодня в правительстве нет конкурентов в плане опыта и влиятельности. В силу своей харизмы Саакашвили вполне может составить Авакову конкуренцию", - сказал Бортник РИА Новости.
По его мнению, электорально такой шаг никак не отобразится на рейтинге властей, так как Саакашвили не очень популярен на Украине.
Вид на Тбилиси, Грузия
20 апреля, 16:31Сказано в эфире
Грузинский эксперт: "номера" Саакашвили проходят лишь в одной странеЭкс-президент Грузии Михаил Саакашвили пообещал стране $5,5 млрд за перенос процессов по его делам. В эфире радио Sputnik генеральный секретарь Всемирного конгресса народов Грузии Владимир Хомерики рассказал, что стоит за этим обещанием.
"В то же время Саакашвили - это фигура, которая не уступает Зеленскому ни в амбициях, ни в опыте, поэтому риск того, что рано или поздно между ними возникнут трения, такой же существенный, как это было с Петром Порошенко", - добавил эксперт.
Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда занимавший пост президента Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области. В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд, она до сих пор не рассмотрена.
Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Новый президент Украины Владимир Зеленский 28 мая 2019 года своим указом вернул Саакашвили украинское гражданство. Политик на следующий день вернулся на Украину.
Владимир Зеленский и Денис Шмыгаль
22 апреля, 15:52
Зеленский рассказал об изменениях в правительстве Украины
5460013
Ситуация на УкраинеПетр ПорошенкоВладимир ЗеленскийМихаил СаакашвилиГрузияУкраинаВ мире
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