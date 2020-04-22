Эксперт считает, что назначение Саакашвили улучшит имидж Зеленского

КИЕВ, 22 апр - РИА Новости. Назначение бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили на пост вице-премьера Украины связан с желанием властей улучшить пошатнувшийся имидж президента Владимира Зеленского на Западе, а также сбалансировать влияние главы МВД Арсена Авакова, считает директор украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
Ранее Саакашвили заявил, что получил от Зеленского предложение стать вице-премьером по реформам, и пообещал представить в Раде свою программу изменений в стране. По данным источников издания "Украинская правда", назначение Верховная рада может рассмотреть уже в пятницу.
"Это вероятное назначение, о котором уже говорят месяц. Этому есть две причины. Первая причина – это улучшить имидж Зеленского и его команды на Западе, который пошатнулся после отставок Рябошапки и Гончарука (бывшего генпрокурора Руслана Рябошапки и бывшего премьера Алексея Гончарука - ред.), понятных и приемлемых для Запада фигур. Саакашвили с его набором связей на Западе способен улучшить этот имидж. Вторая причина, почему его могут назначить именно в кабмин – это поиск баланса для Авакова, у которого сегодня в правительстве нет конкурентов в плане опыта и влиятельности. В силу своей харизмы Саакашвили вполне может составить Авакову конкуренцию", - сказал Бортник РИА Новости.
По его мнению, электорально такой шаг никак не отобразится на рейтинге властей, так как Саакашвили не очень популярен на Украине.
20 апреля, 16:31Сказано в эфиреГрузинский эксперт: "номера" Саакашвили проходят лишь в одной странеЭкс-президент Грузии Михаил Саакашвили пообещал стране $5,5 млрд за перенос процессов по его делам. В эфире радио Sputnik генеральный секретарь Всемирного конгресса народов Грузии Владимир Хомерики рассказал, что стоит за этим обещанием.
"В то же время Саакашвили - это фигура, которая не уступает Зеленскому ни в амбициях, ни в опыте, поэтому риск того, что рано или поздно между ними возникнут трения, такой же существенный, как это было с Петром Порошенко", - добавил эксперт.
Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда занимавший пост президента Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области. В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд, она до сих пор не рассмотрена.
Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Новый президент Украины Владимир Зеленский 28 мая 2019 года своим указом вернул Саакашвили украинское гражданство. Политик на следующий день вернулся на Украину.
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