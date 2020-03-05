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Биография Александра Вучича
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РИА Новости

Биография Александра Вучича

05:31 05.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич на Мюнхенской конференции по безопасности
Президент Сербии Александр Вучич на Мюнхенской конференции по безопасности
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент Сербии Александр Вучич родился 5 марта 1970 года в Белграде.
В 1994 году окончил юридический факультет Белградского университета.
В 1992-1993 годах работал на "Канале С" в Пале, Республика Сербская (ныне территория Боснии и Герцеговины), где готовил и вел новости на английском языке.
В 1993 году вступил в Сербскую радикальную партию, был избран депутатом Народной скупщины Сербии, в 1994 году стал генеральным секретарем партии. Этот пост он занимал до 2008 года.
В 1996 году стал директором спортивно-делового центра "Пинки" в Земуне (бывший город в Сербии, ныне район Белграда).
В 1998 году был назначен министром информации в правительстве народного единства Мирко Марьяновича.
Александр Вучич трижды избирался депутатом Союзной скупщины Союзной республики Югославии: в феврале 1998 года, в мае 2000 года и на союзных выборах 24 сентября 2000 года. В феврале 2001 года Вучич сдал депутатский мандат.
В 2004 и 2008 годах участвовал в выборах мэра Белграда.
В сентябре 2008 года после раскола в Сербской радикальной партии Александр Вучич подал в отставку с поста председателя партии и объявил о временном уходе из политической деятельности.
В октябре 2008 года вместе с Томиславом Николичем основал Сербскую прогрессивную партию. На организационном съезде был избран заместителем председателя партии.
В мае 2012 года, после победы Николича на президентских выборах, Александр Вучич был назначен на пост исполняющего обязанности председателя Сербской прогрессивной партии, в сентябре был избран председателем партии.
В июле 2012 года в сформированном коалиционном правительстве Александр Вучич стал вице-премьером, курировавшим оборону, безопасность и борьбу против коррупции и криминала, а также министром обороны.
В сентябре 2013 года он ушел с поста министра обороны, продолжил работать в должности заместителя премьер-министра, отвечающего за борьбу с коррупцией и преступностью.
В марте 2014 года Сербская прогрессивная партия, возглавляемая Александром Вучичем, одержала убедительную победу на парламентских выборах.
27 апреля 2014 года Вучич был избран на пост премьер-министра Сербии.
В апреле 2016 года на внеочередных парламентских выборах коалиция "Сербия побеждает – Александр Вучич" получила большинство голосов.
11 августа 2016 года Вучич вновь возглавил правительство Сербии.
2 апреля 2017 года Александр Вучич был избран президентом Сербии. Он получил поддержку 55,08% избирателей.
31 мая 2017 года он официально вступил в должность президента Сербии.
Александр Вучич был награжден российским Орденом Александра Невского (2019) "за большой личный вклад в развитие многостороннего сотрудничества с Российской Федерацией".
Вучич свободно владеет английским и русским языками, знает французский язык.
Среди его увлечений – шахматы, а также баскетбол и футбол.
Вучич женат вторым браком, у него трое детей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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