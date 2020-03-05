Биография Александра Вучича

Президент Сербии Александр Вучич на Мюнхенской конференции по безопасности

В 1994 году окончил юридический факультет Белградского университета.

В 1992-1993 годах работал на "Канале С" в Пале, Республика Сербская (ныне территория Боснии и Герцеговины), где готовил и вел новости на английском языке.

В 1993 году вступил в Сербскую радикальную партию, был избран депутатом Народной скупщины Сербии , в 1994 году стал генеральным секретарем партии. Этот пост он занимал до 2008 года.

В 1996 году стал директором спортивно-делового центра "Пинки" в Земуне (бывший город в Сербии, ныне район Белграда ).

В 1998 году был назначен министром информации в правительстве народного единства Мирко Марьяновича.

Александр Вучич трижды избирался депутатом Союзной скупщины Союзной республики Югославии: в феврале 1998 года, в мае 2000 года и на союзных выборах 24 сентября 2000 года. В феврале 2001 года Вучич сдал депутатский мандат.

В 2004 и 2008 годах участвовал в выборах мэра Белграда.

В сентябре 2008 года после раскола в Сербской радикальной партии Александр Вучич подал в отставку с поста председателя партии и объявил о временном уходе из политической деятельности.

В октябре 2008 года вместе с Томиславом Николичем основал Сербскую прогрессивную партию. На организационном съезде был избран заместителем председателя партии.

В мае 2012 года, после победы Николича на президентских выборах, Александр Вучич был назначен на пост исполняющего обязанности председателя Сербской прогрессивной партии, в сентябре был избран председателем партии.

В июле 2012 года в сформированном коалиционном правительстве Александр Вучич стал вице-премьером, курировавшим оборону, безопасность и борьбу против коррупции и криминала, а также министром обороны.

В сентябре 2013 года он ушел с поста министра обороны , продолжил работать в должности заместителя премьер-министра, отвечающего за борьбу с коррупцией и преступностью.

В марте 2014 года Сербская прогрессивная партия, возглавляемая Александром Вучичем, одержала убедительную победу на парламентских выборах.

27 апреля 2014 года Вучич был избран на пост премьер-министра Сербии.

2 апреля 2017 года Александр Вучич был избран президентом Сербии. Он получил поддержку 55,08% избирателей.

Александр Вучич был награжден российским Орденом Александра Невского (2019) "за большой личный вклад в развитие многостороннего сотрудничества с Российской Федерацией".

Вучич свободно владеет английским и русским языками, знает французский язык.

Среди его увлечений – шахматы, а также баскетбол и футбол.

Вучич женат вторым браком, у него трое детей.